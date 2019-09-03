Davutoğlu'nu ihraç etmek konusunda temkinli davranan Erdoğan'ın bu kararı nasıl aldığı ortaya çıktı

03.09.2019 09:43

AK Parti'de Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başcı Merkez Yönetim Kurulu(MYK) kararıyla partiden ihraç edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısı, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşti ve 4 saat 40 dakika sürdü.

ERDOĞAN, DAVUTOĞLU VE EKİBİ HAKKINDA İHRAÇ KARARINI NASIL ALDI?

AK Parti'den yapılan açıklamada "AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. Peki Erdoğan, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ihraç kararını nasıl aldı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Erdoğan'ın ihraç kararını nasıl aldığını açıkladı.

Erdoğan'ın Davutoğlu'yu mağdur sıfatına düşürmemek için ihraç konusunda temkinli olduğunu belirten Selvi, Davutoğlu'nun memleketi olan Konya'daki mitingde yoğun ilgi görünce Erdoğan'ın bu kararı aldığını belirtti.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet'te "Davutoğlu hakkında ihraç kararı nasıl alındı?" başlıklı yazısında ilgili bölüm şu şekilde;

Önce sıcak konudan başlamak istiyorum. Erdoğan'ın Konya'da teşkilat mensuplarıyla yemekte yaptığı konuşmada, "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" sözü, AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Çünkü Erdoğan, memleketi olan Konya'dan Davutoğlu'nun ihracıyla ilgili işareti vermişti. Dün Erdoğan'ın başkanlığında MYK toplantısı vardı. Davutoğlu'nun ihracının gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Hatta "Davutoğlu'nu ihraç edip, kahraman yapmaz" diyenler mevcuttu. Ancak uzun toplantının ardından Davutoğlu'nun ihracıyla ilgili karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davutoğlu'nun konuşmalarından uzun süredir rahatsız olduğu biliniyordu. Bir süredir yakın çevresindeki hukukçularla ihraç edilmesi mi iyi olur yoksa edilmemesi mi iyi olur konusunu tartıyormuş. İhraç edersek mağdur durumuna düşürür, kahramanlaştırır mıyız? Madem AK Parti'den memnun değilsin o zamanbu çatı altında durma, git partini kur diye bir tercihe zorlamak mı daha doğru olur diye bir arayış içindeymiş. Ancak Davutoğlu'nun açıklamalarını sürdürmesi nedeniyle ihraç sürecini başlatmış. Bu bir anlamda da Davutoğlu'nun kuracağı partiye erken doğum yaptırma hamlesi olarak değerlendiriliyor. İhraç kararının alındığı MYK toplantısına baktım. Sadece zamanlama üzerinde durulmuş, Davutoğlu'nu savunan olmamış. Karar oybirliğiyle alınmış. Bu kararda Erdoğan'ın Davutoğlu'na rağmen Konya'da gördüğü ilgi etkili olmuş. Erdoğan Konya'dan memnun ayrılmış.