Epale Projesi Akdeniz Bölge Çalıştayı
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Epale Projesi Akdeniz Bölge Çalıştayı

Epale Projesi Akdeniz Bölge Çalıştayı
Habermetre - Haberler | Toplum

"Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) Akdeniz Bölge Çalıştayı"; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük, Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanımız Sayın Mustafa Şahin, akademisyenler ve Akdeniz bölgesi illeri Halk Eğitimi Merkezi eğitimcilerinin...

"Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) Akdeniz Bölge Çalıştayı"; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük, Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanımız Sayın Mustafa Şahin, akademisyenler ve Akdeniz bölgesi illeri Halk Eğitimi Merkezi eğitimcilerinin katılımıyla 27-28 Mayıs'ta 2021 tarihlerinde Antalya'da başarıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Genel Müdürümüz Yusuf Büyük, toplumun her kesimini kapsayan hayat boyu öğrenmenin önemine değindi.

Genel Müdürümüz;

"Kendinizi bulunduğunuz durumda yeterli görüyorsanız kaybedersiniz. Almamız gereken daha çok mesafe var. . Kursların niteliği ve niceliği değişmeli, sayısı artırılmalı. Ama klasik olmaktan da çıkmalı. Bölgelere göre kurslar vermeli, bölgeye göre davranış biçimleri geliştirmeliyiz. Bölgelere göre kurs talebinde bulunan illerin mutlaka kurs talepleri karşılanmıştır" dedi.

Daire Başkanımız Mustafa Şahin konuşmasında, EPALE'nin bir Erasmus programı olup yetişkin eğitiminin yaygınlaşmasını amaçlayan çevrimiçi bir platform olduğunu belirtip projenin kapsamı ve detayları hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında ayrıca yetişkin eğitimini önemine değinen başkanımız;

"Hızla gelişen ve değişen dünyamızda yetişkin eğitimi önemli bir yer almaktadır. Günümüzün rekabet ortamında eğitimin her yaşta, her ortamda kendini geliştirebilen, güncelleyebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Yani yetişkin eğitimini hayat boyu devam eden bir etkinlik olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu eğitim ve etkinliklerin, planlı, programlı ve sürekli olması önemli. Hem bu eğitimi verenlerin hem de bu eğitimden faydalananların istekli ve arzulu olmaları da çok önemli" dedi.

Çalıştay, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin ÖZARSLAN'ın "Yaşam ve İş becerileri" ve Mersin Üniversitesi Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Hatice Sancar TOKMAK'ın ""EPALE Platformuna Blog Yazılırken Dikkat Edilecek Hususlar" konulu sunumları ve EPALE Platfromunun tanıtımı ve kullanımı üzerine proje ekibi tarafından verilen eğitimlerle başarıyla tamamlandı.

Kaynak: Habermetre

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