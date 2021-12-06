Bağcılar'da engelli bireyler çikolata yapmayı öğrendi
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık Sınıfı kursiyerleri, düzenlenen yarışmada çikolata yapmayı öğrendi.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Aşçılık Sınıfı kursiyerleri, düzenlenen yarışmada çikolata yapmayı öğrendi.
Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu'nun düzenlediği renkli etkinlikte Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki Aşçılık Sınıfı'nda eğitim gören kursiyerler, AVM içinde kurulan stantlarda çikolata yarışmasına katıldı.
Önlüklerini giyen öğrenciler, şeflerin yardımıyla çikolata yaparak maharetlerini sergiledi. Engelli bireyler, şeflerden oluşan jüriden tam puan aldıktan sonra yaptıkları çikolataları ikram etti.
Etkinliğin sonunda başarılı olan Engelliler Sarayı yarışmacılarına çikolata kupası sertifikası ve madalya verildi.