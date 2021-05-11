ANTALYA ENGELLİ HAFİZE'NİN BABASI: SAKİNLEŞMESİ AMACIYLA KAFESE KOYDUK, GELDİĞİMDE KIZIM HAYATINI KAYBETMİŞTİ

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisine ve çevresine zarar vermemesi için ailesi tarafından yaptırılan demir kafese başını sıkıştırıp, yaşamını yitiren Hafize Bakır (26) ve ailesinin büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisine ve çevresine zarar vermemesi için ailesi tarafından yaptırılan demir kafese başını sıkıştırıp, yaşamını yitiren Hafize Bakır (26) ve ailesinin büyük bir dram yaşadığı ortaya çıktı. Baba Osman Bakır (52), kızının atak geldiğinde saldırganlaştığını ve onu korumak için eve demir kafes yaptırmak zorunda kaldığını belirterek, "En son dün yine çok saldırganlaşınca, sakinleşmesi amacıyla kafese koyduk. Ben komşunun işi vardı yardım etmek için oraya gittim. Bir süre sonra evden çığlık yükseldi, koşarak geldiğimde kızım hayatını kaybetmişti" dedi.

Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan mental retadasyon rahatsızlığı bulunan zihinsel engelli Hafize Bakır, rahatsızlığı nedeniyle sürekli olarak kendine ve çevresine zarar vermeye başlayınca ailesi tarafından saldırganlaştığı ve agresifleştiği zamanlarda kendisini korunması amacıyla eve bir kafes yaptırıldı. Son birkaç gündür kullandığı ilaçların da fayda vermemesi nedeniyle atakları artan Hafize Bakır'ı rahatlaması amacıyla önceki gün sabah saatlerinde ailesi deniz kenarına götürdü. Sahilde bir süre vakit geçiren aile daha sonra eve döndü. Eve geldiklerinde yeniden saldırgan davranışlar sergilemeye başlayan Hafize Bakır'a ilaçlarını veren ailesi, onu etrafa ve kendisine daha fazla zarar vermemesi için sakinleşinceye kadar kalması için odasında tabandan tavana kadar yaptırdıkları kafese koydu.

Baba Osman Bakır, yakın komşusuna ağaç budamaya gitmesinin ardından, annesi Elif Bakır (49) kızının yanında kaldı. Birkaç dakikalığına mutfağa giden anne Elif Bakır, dün saat 11.00 sıralarında kontrol etmek için döndüğünde Hafize'yi başını kafesin kapı kısmının üzerindeki demirlere sıkıştırmış halde buldu. Evden yükselen feryatları duyan Osman Bakır da hemen eve döndü. Baba yaptığı incelemede kızının yaşamını yitirdiğini görünce fenalık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Hafize Bakır'ın cenazesi Akseki ilçesinin Kepez Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KIZIMIZIN RAHATSIZLIĞINI İLK BAŞTA ANLAYAMADIK'

Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulunan baba Osman Demir, 5 yıldızlı bir otelde bahçıvan olarak çalıştığını, yaşamını yitiren Hafize'nin 3 kızından ortancası olduğunu söyledi. Kızının rahatsızlığının doğum sırasında beyinde meydana gelen bir hasarla ilgili olduğunu anlatan Bakır, "Kızımızın rahatsızlığını ilk başta anlayamadık. 2-3 yaşına gelince konuşamayınca doktorlara götürdük. Götürdüğümüz doktorlardan biri, '5-6 yaşında konuşur' dedi. Bizi yanlış yönlendirdi. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne gittik. 10 yaşlarındayken kızıma AÜ Hastanesi'nde mental retadasyon teşhisi konuldu. Doğum sırasında yapılan yanlış bir uygulama nedeniyle damarlardan birisinin gelişememesi nedeniyle olduğu söylendi" dedi.

'KENDİSİNİ PENCEREDEN VE BALKONDAN AŞAĞI ATTI'

Kızlarına küçük yaşlardan itibaren en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını anlatan Osman Bakır, "Daha önce kirada bulunduğum evde de çepeçevre her tarafını korkuluklarla çevirmiştim. Kızım evden kaçmasın, kendisine bir zarar gelmesin diye. Daha sonra ekonomik gücüm de yoktu ama bu eve taşındık" diye konuştu. Evin etrafını tellerle çevirdiğini, balkonlara demir korkuluk yaptırdığını kaydeden baba Osman Bakır, "Evin içinde kırılmadık kapı pencere kalmadı. Kendisini pencereden ve balkondan aşağı attı. Bacağı çıktı, kolu kırıldı. Bunun için ekonomik imkanlarım çerçevesinde evin balkonu ve pencerelerine korkuluk yaptırdım. Yaptıramadığım pencereleri de açılmasın diye içeriden çiviledim" diye konuştu.

'KORKULUK ŞEKLİNDE KAFES YAPTIRDIK'

Kış aylarında kızının uyuyamadığı zamanlarda eşiyle çoğunlukla yorgan ve battaniye alarak balkonda kızlarının başında durduklarını belirten Osman Bakır, Hafize'nin rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman agresifleştiğini ve saldırgan davranışlar gösterdiğini söyledi. Osman Bakır; şunları söyledi:

"Bu zamanlarda onu sakinleştirmemiz ve zapt etmemiz çok zor oluyordu. Ben, annesi, kız kardeşleri ve damatlarım, atak gelmemesi için sürekli üzerine titriyorduk. Onu eğlendirmeye çalışıyorduk. Son dönemlerde ilaçları da fayda etmemeye başladı. Bunun için odasında demir tellerden korkuluk şeklinde kafes yaptırdık. Saldırganlaştığı anda onu kafese koyuyorduk. Bu sırada yanında bir kişi kalıyordu. Zaten saldırganlaşması çok uzun sürmüyordu en fazla 1 saat kadar sürüyordu, ondan sonra sakinleşiyordu. En son dün yine çok saldırganlaşınca, onu sakinleşmesi amacıyla kafese koyduk. Ben komşunun yemiş ağaçlarında bir işi vardı yardım etmek için oraya gittim. Bir süre sonra evden çığlık yükseldi, koşarak geldiğimde kızım hayatını kaybetmişti."

'ÇOCUĞUMUN İYİLEŞMESİ İÇİN BÜTÜN MÜCADELEYİ YAPTIM'

Kızına 26 yıl boyunca en iyi şekilde bakmak için ailecek ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Osman Bakır, "Ben çocuğum mağdur olduğu için hiçbir zaman gocunmadım. Bu, bize Allah'tan gelen bir rahatsızlık. Çocuğumun iyileşmesi ve sonrasında bakımı için elimden gelen bütün mücadeleyi yaptım. Benim vicdanım rahat, Allah böyle bir hastalığı düşmanıma dahi vermesin. Çok kötü bir durum, bunu yaşayan bilir. Bu öyle bir rahatsızlık değil" dedi.

Osman Bakır'ın damadı Mevlüt Çiftçi de "Hafize kriz geldiğinde balkondan ve pencerelerden atladı, kendisini yaraladı. Bunun için evin her tarafına korkuluk yapıldı. Bu kafes ise hiç durmadığı zamanlarda etrafta insanlara zarar vermeye başladığında burada 2-3 saatliğine sakinleşmesi için gözetim altına alıyorduk. Evin bütün etrafı demirlere çevrili zaten" diye konuştu.

'DEFELARCA YOLA ÇIKIP ARABALARIN ÖNÜNE ATTI KENDİSİNİ'

Ailenin eski ev sahibinin kızı Deniz Öz de Osman Bakır ve ailesinin daha önce kendi evlerinde 10 yıldan fazla oturduklarını belirterek, "Ailesi Hafize'yi hiçbir şekilde zapt edemiyordu. 2 yıl öncesine kadar bizim evimizde kiracı olarak kaldılar. Aile, evin her tarafını kaçmaması için demirlerle çevirdi. Defalarca yola çıkıp arabaların önüne attı kendisini. Zor kurtardık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı