En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası

Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Buna göre koronavirüs yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçeler arasında Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Bahçelievler ve Bağcılar yer aldı.

1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte artan vaka sayıları son dönemde azaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, koronavirüs vaka sayısında yükseliş hızı konusunda yine ilk sıraya yerleştiği belirtilen İstanbul'da yoğunluk yaşanan ilçeler güncellendi.

YOĞUNLUĞUN EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇELER

Buna göre koronavirüs yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçeler arasında Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Bahçelievler ve Bağcılar yer aldı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatlik verilerine göre; hasta sayısı 1614 artarak 337 bin 147'ye yükseldi. 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 895'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 1301 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 295 bin 658'e yükseldi.

Alibeyköy

Ataşehir

Avcılar

Beylikdüzü

Esenyurt

Fatih

Kadıköy

Küçükçekmece

Sarıyer

Sultanbeyli

Ümraniye

Zeytinburnu

Beşiktaş

Eminönü

Arnavutköy

Esenler

Üsküdar

Bahçelievler