En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası

13.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:15

Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Buna göre koronavirüs yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçeler arasında Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Bahçelievler ve Bağcılar yer aldı.

1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte artan vaka sayıları son dönemde azaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, koronavirüs vaka sayısında yükseliş hızı konusunda yine ilk sıraya yerleştiği belirtilen İstanbul'da yoğunluk yaşanan ilçeler güncellendi.

YOĞUNLUĞUN EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇELER

Buna göre koronavirüs yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçeler arasında Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Bahçelievler ve Bağcılar yer aldı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatlik verilerine göre; hasta sayısı 1614 artarak 337 bin 147'ye yükseldi. 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 895'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 1301 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 295 bin 658'e yükseldi.

En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Alibeyköy
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Ataşehir
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Avcılar
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Beylikdüzü
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Esenyurt
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Fatih
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Kadıköy
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Küçükçekmece
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Sarıyer
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Sultanbeyli
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Ümraniye
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Zeytinburnu
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Beşiktaş
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Eminönü
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Arnavutköy
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Esenler
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Üsküdar
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Bahçelievler
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Bağcılar
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası

İlgili Haberler

İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
İbrahim Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası tahrikkar ve tehlikeli ifade
İbrahim Kalın: Macron'un 'İslam krizde' iddiası tahrikkar ve tehlikeli ifade
Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış
Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ali Babacan İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ercan Kesal Yekta Kopan Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Kabak Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Ateş Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 17:16:29. #1.15#
title