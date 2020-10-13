En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Hayat Eve Sığar uygulamasında İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Buna göre koronavirüs yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçeler arasında Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Bahçelievler ve Bağcılar yer aldı.
1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte artan vaka sayıları son dönemde azaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, koronavirüs vaka sayısında yükseliş hızı konusunda yine ilk sıraya yerleştiği belirtilen İstanbul'da yoğunluk yaşanan ilçeler güncellendi.
YOĞUNLUĞUN EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇELER
Buna göre koronavirüs yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçeler arasında Beylikdüzü, Esenyurt, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Bahçelievler ve Bağcılar yer aldı.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saatlik verilerine göre; hasta sayısı 1614 artarak 337 bin 147'ye yükseldi. 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 895'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 1301 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 295 bin 658'e yükseldi.