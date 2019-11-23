En komik capsler! Gülme garantili capsler! Gelmiş geçmiş en komik capsler

23.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:05

Komik capsler ile gülmek ve arkadaşlarınızı güldürmek ister misiniz? En komik capsler ve gülme garantili capslerle doyasıya gülecek ve çevrenizdekileri güldüreceksiniz. İşte gelmiş geçmiş en komik capsler ve çok komik capsler…

EN KOMİK CAPSLER

Gülmekten karnınıza ağrılar girdirecek komik capsler katıla katıla güleceksiniz. En komik capsler ve çok komik capsler, mizaha bakışınızı değiştirecek. Görsellerle yapılan ve kırmızı şerit klasiği ile standart hale gelen capsler, yeni mizah anlayışı haline geldi. İşte enkomik capsler….