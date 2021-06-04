En iyi kitaplar! En iyi kişisel gelişim, psikoloji, bilim kurgu, tarih ve fantastik kitapları nelerdir? Dünyanın en iyi kitapları listesi!
Bakış açısını geliştirmek için yapılması gerekenlerin başında kitap okumak geliyor. Kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. Şimdi sizler için dünyanın en iyi kitapları hangileridir onları paylaşacağız. Dünyanın en iyi kişisel gelişim kitapları, psikoloji kitapları, bilim kurgu kitapları, tarih kitapları ve fantastik kitapları nelerdir haberimizden ulaşabilirsiniz. Sizler için en iyi kitapları derledik...
Dünyanın en iyi kitapları genellikle dünya klasikleri romanlarıdır. Dostoyevski'den, Yaşar Kemal'e, Tolstoy'dan Stefan Zweig'e kadar birçok yazarın kitabı en iyiler olarak seçilmiştir. Şimdi sizlere en iyi kitaplar nelerdir? Hangi kitapları okumalıyız? Okunması gereken romanlar nelerdir? En iyi kişisel gelişim, bilim kurgu, tarih, psikolojik romanlar ve kitaplar hangileridir? Detaylar haberimizde.
KİTAP OKUMANIN FAYDALARI NELERDİR?
Kitap okumanın sayılamayacak kadar çok faydalı ve yararı bulunmaktadır. Şimdi kısaca sizler için faydalarını maddeler halinde açıklayalım. İşte kitap okumanın yararları:
- Kitap okuyarak stresten uzaklaşabilirsiniz.
- Kitap okumak kelime dağarcığınızı geliştirir.
- Kitap okuyan kişinin hayal gücü üst düzeyde olur.
- Kitap okuyan asla yalnız kalmaz.
- İnsanları düşünme seviyeniz gelişir.
- Egonuzu düşürür.
- Zekanızı güçlendirir.
- Bakıç açınızı değiştirir.
- Bir şeyi tek açıdan değil her açıdan düşünmeye başlarsınız.
- Genel kültür seviyeniz artar.
- Diksiyonunuz gelişir.
- Hızlı bir şekilde düşünmeyi sağlar.
Ve daha sayılamayacak kadar kitap okumanın faydası bulunur. Şimdi sizler için derlediğimiz en iyi kitaplar nelerdir onlara geçelim.
EN İYİ KİTAPLAR LİSTESİ (GÜNCEL 2021)
Sizler için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 kitabını (roman kitabı) açıklıyoruz. Hazır mısınız...
1- Suç ve Ceza (Fyodor Dostoyevski)
2- Simyacı (Paulo Coelho)
3- Hayvan Çiftliği (George Orwell)
4- Şeker Portakalı (José Mauro De Vasconcelos)
5- Devlet (Eflatun)
6- Sefiller (Victor Hugo)
7- Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)
8- Savaş ve Barış (Lev Tolstoy)
9- Dönüşüm (Franz Kafka)
10- Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry)
EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI NELERDİR?
Kişisel gelişim kitapları ile kendi motivasyonunuzu arttırabilir, kendinizi her açıdan geliştirebilirsiniz. Dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de birçok yazar kişisel gelişim alanında eserler vermektedir. Sizler için en iyi kişisel gelişim kitapları nelerdir onları araştırdık. Aşağıdan bakabilirsiniz:
- Evrenden Torpilim Var - Aykut Oğut
- Duygusal Zeka - Daniel Goleman
- Üstün Başarı - Acar Baltaş
- Savaşçı - Doğan Cüceloğlu
- Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır - Ahmet Şerif İzgören
- Beden Dili - Joe Navarro
- Eşitler Evi - Üstün Dökmen
- Aklını En İyi Şekilde Kullan - Tony Buzan
- Negatif Limanlardan Pozitif Sulara - Oğuz Saygın
- İnsan Olma Yolculuğu - Osho
- Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı - Emin Özdemir
- Güçlü Hafıza - Ahmet Yıldız
- Her Şey Seninle Başlar - Mümin Sekman
- Sadece Aptallar 8 Saat Uyur - Erdal Demirkıran
- Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı - Dale Carnegie
Yerli ve yabancı kişisel gelişim kitapları bu şekildedir.
EN İYİ PSİKOLOJİ KİTAPLARI NELERDİR?
En iyi psikolojik romanları ve kitapları sizler için araştırdık. Psikolojik kitap okumayı seviyorum diyorsanız aşağıdaki kitaplara göz atabilirsiniz.
- Bir Psikiyatristin Gizli Defteri - Gary Small, Gigi Vorgan
- Bilinçaltı - Sigmund Freud
- Beni Sessiz de Sevebilir misin? - Kemal Sayar
- Akıl Hastalarının İç Dünyası - Bert Kaplan
- İyi Hissetmek - David Burns
- Sevginin ve Şiddetin Kaynağı - Erich Fromm
- Annem ve Hayatın Anlamı - Irvin D. Yalom
- Açlık - Knut Hamsun
- İnsan ve Davranışı - Doğan Cüceloğlu
- Duyguların Psikolojisi - Nevzat Tarhan
- İnsan Olmanın Psikolojisi - Abraham Maslow
- Keşfedilmemiş Benlik - Carl Gustav Jung
- Algı Kapıları Cennet ve Cehennem - Aldous Huxley
- Bir Cinayetin Psikanalizi - Jed Rubenfeld
- Olağan Psikopatlar - Kevin Dutton
EN İYİ BİLİM KURGU KİTAPLARI NELERDİR?
Bilim kurgu kitapları arasında en popülerleri 1984 romanı bulunmaktadır. Kesinlikle okunulması tavsiye edilen kitaplar arasında yer alıyor. Şimdi sizler için en güzel bilim kurgu kitapları nelerdir onları paylaşalım.
- 1984 - George Orwell
- Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley
- Marslı - Andy Weir
- Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
- Karanlığın Sol Eli - Ursula K. Le Guin
- Cam Kule - Robert Silverberg
- Dune Serisi - Frank Herbert
- Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? - Philip K. Dick
- Zeplin - Karin Tidbeck
- Bir Uzay Efsanesi - Arthur C. Clarke
EN İYİ TARİH KİTAPLARI NELERDİR?
Tarih kitapları ile ülkelerin geçmiş tarihlerini çok iyi bir şekilde öğrenebilir ve tarih bilginizi geliştirebilirsiniz.
- Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk
- Şu Çılgın Türkler - Turgut Özakman
- Devlet-i Aliyye - Halil İnalcık
- Semerkant - Amin Maalouf
- Katre-i Matem - İskender Pala
- Osmancık - Tarık Buğra
- Devlet Ana - Kemal Tahir
- Sarı Zeybek - Can Dündar
- Türklerin Tarihi - İlber Ortaylı
- Hayvanlardan Tanrılara Sapiens - Yuval Noah Harari
- Limon Ağacı - Sandy Tolan
- Şah ve Sultan - İskender Pala
EN İYİ FANTASTİK KİTAPLAR NELERDİR?
Fantistik kitaplar en çok okunan kitaplar arasında yer alıyor. Fantistik romanlardan en beğenilenleri Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi vb. gibi serilerdir. Şimdi en güzel fantastik romanlar nelerdir onlara bakalım.
- Harry Potter - J. K. Rowling
- Yüzüklerin Efendisi - J. R. R. Tolkien
- Buz Ejderhası - George R. R. Martin
- God of War - J. M. Barlog
- Yerdeniz Büyücüsü - Ursula K. Le Guin
- Açlık Oyunları - Suzanne Collins
- İskandinav Mitolojisi - Neil Gaiman
- Game Of Thrones (Taht Oyunları) - George R. R. Martin
- Genç Elitler - Marie Lu
- Başmeleğin Gözdesi - Nalini Singh
EN İYİ DÜNYA KLASİKLERİ ROMANLARI
Dünyanın en iyi 3 roman kitabı ne diye sorarsanız size 'Suç ve Ceza' , 'Sefiller' ve 'Savaş ve Barış' kitapları derim. Dünya klasikleri arasında en popüler bu kitaplar günümüzde halen binlerce kişi tarafından okunmaktadır.
SUÇ VE CEZA
Suç ve Ceza dünyanın en iyi romanları arasında kabul edilmektedir. MEB onaylı 100 eserde de mevcuttur. Fyodor Dostoyevski'nin en popüler romanıdır.
Suç ve Ceza, Rusya'nın başkentinde zor şartlarda yaşayan Raskolnikov'un verdiği hayat mücadelesini anlatır. Kitap Raskolnikov'un bütün iç hesaplaşmalarını açık bir şekilde ortaya serer. Sayfa sayısı 687 sayfadır. Evet biraz uzun gibi olsa da dünyanın en iyi romanlarından birisi olmayı başaran bu kitabı okumaya değer diyebiliriz.
Bu kitabı okuduktan sonra bakış açınızın değişeceğine eminim.
SAVAŞ VE BARIŞ
Rusya'nın efsane romanlarından birisi Savaş ve Barış'tır. Kitabın yazarı Lev Tolstoy 'dur. Savaş ve Barış dünya edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Rusya'nın en iyi romanları denilince ilk 2 kitap olarak Suç ve Ceza birde Savaş ve Barış gelir.
Savaş ve Barış normalde 1869 sayfa uzunluğundadır. Fakat kısaltılmış versiyonları da mevcuttur.
SEFİLLER
Sefiller, Fransa tarihinin en önemli kitaplarından sayılmaktadır. Victor Hugo'nun başyapıtı olan Sefiller, Fransa'da geçmektedir. Kitap 1815 yılında başlar ve 1832 yılındaki Paris Haziran Ayaklanması ile son bulur. Kitap her türlü konuyu irdelemektedir. Kitap'ta siyaset, mimarı, Fransa tarihi, adalet, din, aile yapısı vb. olaylar ele alınmıştır.
Kitabın başrollerinde Jean Valjean, Cosette Tholomyès, Fantine, Gavroche, Azelma gibi isimler yer alır. Sefiller toplamda 1.462 sayfadır. Fakat kitabın kısaltılmış versiyonları da bulunmaktadır. Örneğin 300-400 sayfalık versiyonları da vardır.
EN İYİ TÜRK ROMAN KİTAPLARI
Sizler için en iyi Türk roman kitaplarını araştırdık. Sizlerin de en iyi kitaplara tavsiyeniz varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz.
İNCE MEMED
Yaşar Kemal'in efsane kitabı. Yapılan araştırmaya göre İnce Memed Türk Edebiyatının gelmiş geçmişen iyi 100 romanı arasında 1. seçilmiştir yani en iyi kitabı olarak seçilmiştir. Kitap 4 ciltten oluşuyor. Gerçekten muazzam bir seridir.
İnce Memed için hep şu sözü söylerim: "Onların Batman'i varsa bizim de İnce Memed'imiz var..."
Kitap Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçiyor. Kitapta genel olarak ağaların köylere hakim olması ve İnce Memed'in bu olaya dur demesi ile geçiyor.
KÜRK MANTOLU MADONNA
Sabahattin Ali'nin en popüler kitabıdır. MEB 100 temel eserde yer alır. Dünya çapında da büyük üne sahip olan Kürk Mantolu Madonna hemen hemen çoğu zaman en çok satanlar listesinde yer alır. İllaki kitapçılarda top 10 satılanlar bölümünde bu kitabın adını görmüştürsünüz. Kitap 177 sayfadır. Çok kısa bir sürede bitirebileceğiniz bir kitaptır. Okumanızı öneririz.
MEB ONAYLI 100 ESER İSİMLERİ
- Açlık (Knut Hamsun)
- Aganta Burina Burinata (Halikarnas Balıkçısı)
- Akdeniz (Panait Istrati)
- Ayaşlı ile Kiracıları (Memduh Şevket Esendal)
- Babalar ve Oğullar (Turgenyev)
- Beyaz Diş (Jack London)
- Osmancık (Tarık Buğra)
- Beyaz Gemi (Cengiz Aytmatov)
- Bir Bilim Adamının Romanı (Oğuz Atay)
- Cemo (Kemal Bilbaşar)
- Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin)
- Çanlar Kimin İçin Çalıyor (Ernest Hemingway)
- Derviş ve Ölüm (Mehmet Selimoviç)
- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
- Don Kişot (Cervantes)
- Drina Köprüsü (İvo Andriç)
- Drina'da Son Gün (Faik Baysal)
- Esir Şehrin İnsanları (Kemal Tahir)
- Eskici ve Oğulları (Orhan Kemal)
- Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck)
- Fatih-Harbiye (Peyami Safa)
- Gora (Rabindranath Tagore)
- Gün Olur Asra Bedel (Cengiz Aytmatov)
- İbrahim Efendi Konağı (Samiha Ayverdi)
- İki Şehrin Hikâyesi (Charles Dickens)
- Kalpaklılar (Samim Kocagöz)
- Kaplumbağalar (Fakir Baykurt)
- Karartma Geceleri (Rıfat Ilgaz)
- Kayıp Aranıyor (Sait Faik Abasıyanık)
- Kiralık Konak (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
- Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
- Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)
- Küçük Ağa (Tarık Buğra)
- Madame Bovary (Flaubert)
- Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil)
- Mor Salkımlı Ev (Halide Edib Adıvar)
- Onlar da İnsandı (Cengiz Dağcı)
- Ölü Canlar (Gogol)
- Robinson Crusoe (Daniel Defoe)
- Sahnenin Dışındakiler (Ahmet Hamdi Tanpınar)
- Savaş ve Barış (Tolstoy)
- Sefiller (Victor Hugo)
- Sergüzeşt (Samipaşazade Sezai)
- Ses ve Öfke (William Faulkner)
- Sinekli Bakkal (Halide Edib Adıvar)
- Sokakta (Bahattin Özkişi)
- Suç ve Ceza (Dostoyevski)
- Tütün Zamanı (Necati Cumalı)
- Vadideki Zambak (Balzac)
- Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Aziz Nesin)
- Yedinci Gün (Orhan Hançerlioğlu)
- Yılkı Atı (Abbas Sayar)
- Nutuk (Mustafa Kemal Atatürk)
- Faust (Goethe)
- Çağlayanlar (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)
- Dede Korkut Hikâyeleri
- Gazoz Ağacı (Sabahattin Kudret Aksal)
- Gurbet Hikâyeleri (Refik Halit Karay)
- Gülistan (Sadi)
- Ömer Seyfettin Hikâyelerinden Seçmeler
- Haldun Taner Hikâyelerinden Seçmeler
- Sait Fait Abasıyanık Hikâyelerinden seçmeler
- Kelile ve Dimne (Beydeba)
- Kerem ile Aslı
- Memleket Hikâyeleri (Refik Halit Karay)
- Orhan Veli Kanık'ın Bütün Şiirleri
- Çile (Necip Fazıl Kısakürek)
- Divan Şiirinden Seçmeler
- Dostlar Beni Hatırlasın (Aşık Veysel)
- Halk Şiirinden Seçmeler
- Han Duvarları (Faruk Nafiz Çamlıbel)
- Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal Beyatlı)
- Kutadgu Bilig'den Seçmeler
- Memleketimden İnsan Manzaraları (Nâzım Hikmet)
- Mesnevi'den Seçmeler (Mevlânâ)
- Otuz Beş Yaş (Cahit Sıtkı Tarancı)
- Safahat (Mehmet Âkif Ersoy)
- Ahmet Muhip Dıranas şiirlerinden seçmeler
- Ahmet Kutsi Tecer şiirlerinden seçmeler)
- Yunus Emre Divanı'ndan seçmeler
- Beş Şehir (Ahmet Hamdi Tanpınar)
- Bize Göre (Ahmet Haşim)
- Boğaziçi Mehtapları (Abdülhak Şinasi Hisar)
- Boğaziçi Şıngır Mıngır (Salah Birsel)
- Bu Ülke (Cemil Meriç)
- Devlet (Platon)
- Diyorlar Ki (Ruşen Eşref Günaydın)
- Eğil Dağlar (Yahya Kemal Beyatlı)
- Gençlerle Başbaşa (Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil)
- Sokrates'in Savunması (Eflatun)
- Şehir Mektupları (Ahmet Rasim)
- Türkçenin Sırları (Nihad Sami Banarlı)
- Anadolu Notları (Reşat Nuri Güntekin)
- Seyahatname (Evliya Çelebi)
- Çankaya (Falih Rıfkı Atay)
- Zeytindağı (Falih Rıfkı Atay)
- Suyu Arayan Adam (Şevket Süreyya Aydemir)
- Nasreddin Hoca Fıkralarından Seçmeler
- Türk masalları (Naki Tezel)