En iyi kitaplar! En iyi kişisel gelişim, psikoloji, bilim kurgu, tarih ve fantastik kitapları nelerdir? Dünyanın en iyi kitapları listesi!

Bakış açısını geliştirmek için yapılması gerekenlerin başında kitap okumak geliyor. Kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. Şimdi sizler için dünyanın en iyi kitapları hangileridir onları paylaşacağız. Dünyanın en iyi kişisel gelişim kitapları, psikoloji kitapları, bilim kurgu kitapları, tarih kitapları ve fantastik kitapları nelerdir haberimizden ulaşabilirsiniz. Sizler için en iyi kitapları derledik...

Dünyanın en iyi kitapları genellikle dünya klasikleri romanlarıdır. Dostoyevski'den, Yaşar Kemal'e, Tolstoy'dan Stefan Zweig'e kadar birçok yazarın kitabı en iyiler olarak seçilmiştir. Şimdi sizlere en iyi kitaplar nelerdir? Hangi kitapları okumalıyız? Okunması gereken romanlar nelerdir? En iyi kişisel gelişim, bilim kurgu, tarih, psikolojik romanlar ve kitaplar hangileridir? Detaylar haberimizde.

KİTAP OKUMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Kitap okumanın sayılamayacak kadar çok faydalı ve yararı bulunmaktadır. Şimdi kısaca sizler için faydalarını maddeler halinde açıklayalım. İşte kitap okumanın yararları:

- Kitap okuyarak stresten uzaklaşabilirsiniz.

- Kitap okumak kelime dağarcığınızı geliştirir.

- Kitap okuyan kişinin hayal gücü üst düzeyde olur.

- Kitap okuyan asla yalnız kalmaz.

- İnsanları düşünme seviyeniz gelişir.

- Egonuzu düşürür.

- Zekanızı güçlendirir.

- Bakıç açınızı değiştirir.

- Bir şeyi tek açıdan değil her açıdan düşünmeye başlarsınız.

- Genel kültür seviyeniz artar.

- Diksiyonunuz gelişir.

- Hızlı bir şekilde düşünmeyi sağlar.

Ve daha sayılamayacak kadar kitap okumanın faydası bulunur. Şimdi sizler için derlediğimiz en iyi kitaplar nelerdir onlara geçelim.

EN İYİ KİTAPLAR LİSTESİ (GÜNCEL 2021)

Sizler için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 kitabını (roman kitabı) açıklıyoruz. Hazır mısınız...

1- Suç ve Ceza (Fyodor Dostoyevski)

2- Simyacı (Paulo Coelho)

3- Hayvan Çiftliği (George Orwell)

4- Şeker Portakalı (José Mauro De Vasconcelos)

5- Devlet (Eflatun)

6- Sefiller (Victor Hugo)

7- Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)

8- Savaş ve Barış (Lev Tolstoy)

9- Dönüşüm (Franz Kafka)

10- Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry)

En iyi kitaplar

EN İYİ KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI NELERDİR?

Kişisel gelişim kitapları ile kendi motivasyonunuzu arttırabilir, kendinizi her açıdan geliştirebilirsiniz. Dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de birçok yazar kişisel gelişim alanında eserler vermektedir. Sizler için en iyi kişisel gelişim kitapları nelerdir onları araştırdık. Aşağıdan bakabilirsiniz:

Evrenden Torpilim Var - Aykut Oğut

Duygusal Zeka - Daniel Goleman

Üstün Başarı - Acar Baltaş

Savaşçı - Doğan Cüceloğlu

Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır - Ahmet Şerif İzgören

Beden Dili - Joe Navarro

Eşitler Evi - Üstün Dökmen

Aklını En İyi Şekilde Kullan - Tony Buzan

Negatif Limanlardan Pozitif Sulara - Oğuz Saygın

İnsan Olma Yolculuğu - Osho

Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı - Emin Özdemir

Güçlü Hafıza - Ahmet Yıldız

Her Şey Seninle Başlar - Mümin Sekman

Sadece Aptallar 8 Saat Uyur - Erdal Demirkıran

Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı - Dale Carnegie

Yerli ve yabancı kişisel gelişim kitapları bu şekildedir.

EN İYİ PSİKOLOJİ KİTAPLARI NELERDİR?

En iyi psikolojik romanları ve kitapları sizler için araştırdık. Psikolojik kitap okumayı seviyorum diyorsanız aşağıdaki kitaplara göz atabilirsiniz.

Bir Psikiyatristin Gizli Defteri - Gary Small, Gigi Vorgan

Bilinçaltı - Sigmund Freud

Beni Sessiz de Sevebilir misin? - Kemal Sayar

Akıl Hastalarının İç Dünyası - Bert Kaplan

İyi Hissetmek - David Burns

Sevginin ve Şiddetin Kaynağı - Erich Fromm

Annem ve Hayatın Anlamı - Irvin D. Yalom

Açlık - Knut Hamsun

İnsan ve Davranışı - Doğan Cüceloğlu

Duyguların Psikolojisi - Nevzat Tarhan

İnsan Olmanın Psikolojisi - Abraham Maslow

Keşfedilmemiş Benlik - Carl Gustav Jung

Algı Kapıları Cennet ve Cehennem - Aldous Huxley

Bir Cinayetin Psikanalizi - Jed Rubenfeld

Olağan Psikopatlar - Kevin Dutton

EN İYİ BİLİM KURGU KİTAPLARI NELERDİR?

Bilim kurgu kitapları arasında en popülerleri 1984 romanı bulunmaktadır. Kesinlikle okunulması tavsiye edilen kitaplar arasında yer alıyor. Şimdi sizler için en güzel bilim kurgu kitapları nelerdir onları paylaşalım.

1984 - George Orwell

Cesur Yeni Dünya - Aldous Huxley

Marslı - Andy Weir

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury

Karanlığın Sol Eli - Ursula K. Le Guin

Cam Kule - Robert Silverberg

Dune Serisi - Frank Herbert

Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi? - Philip K. Dick

Zeplin - Karin Tidbeck

Bir Uzay Efsanesi - Arthur C. Clarke

EN İYİ TARİH KİTAPLARI NELERDİR?

Tarih kitapları ile ülkelerin geçmiş tarihlerini çok iyi bir şekilde öğrenebilir ve tarih bilginizi geliştirebilirsiniz.

Nutuk - Mustafa Kemal Atatürk

Şu Çılgın Türkler - Turgut Özakman

Devlet-i Aliyye - Halil İnalcık

Semerkant - Amin Maalouf

Katre-i Matem - İskender Pala

Osmancık - Tarık Buğra

Devlet Ana - Kemal Tahir

Sarı Zeybek - Can Dündar

Türklerin Tarihi - İlber Ortaylı

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens - Yuval Noah Harari

Limon Ağacı - Sandy Tolan

Şah ve Sultan - İskender Pala

EN İYİ FANTASTİK KİTAPLAR NELERDİR?

Fantistik kitaplar en çok okunan kitaplar arasında yer alıyor. Fantistik romanlardan en beğenilenleri Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi vb. gibi serilerdir. Şimdi en güzel fantastik romanlar nelerdir onlara bakalım.

Harry Potter - J. K. Rowling

Yüzüklerin Efendisi - J. R. R. Tolkien

Buz Ejderhası - George R. R. Martin

God of War - J. M. Barlog

Yerdeniz Büyücüsü - Ursula K. Le Guin

Açlık Oyunları - Suzanne Collins

İskandinav Mitolojisi - Neil Gaiman

Game Of Thrones (Taht Oyunları) - George R. R. Martin

Genç Elitler - Marie Lu

Başmeleğin Gözdesi - Nalini Singh

EN İYİ DÜNYA KLASİKLERİ ROMANLARI

Dünyanın en iyi 3 roman kitabı ne diye sorarsanız size 'Suç ve Ceza' , 'Sefiller' ve 'Savaş ve Barış' kitapları derim. Dünya klasikleri arasında en popüler bu kitaplar günümüzde halen binlerce kişi tarafından okunmaktadır.

SUÇ VE CEZA

Suç ve Ceza dünyanın en iyi romanları arasında kabul edilmektedir. MEB onaylı 100 eserde de mevcuttur. Fyodor Dostoyevski'nin en popüler romanıdır.

Suç ve Ceza, Rusya'nın başkentinde zor şartlarda yaşayan Raskolnikov'un verdiği hayat mücadelesini anlatır. Kitap Raskolnikov'un bütün iç hesaplaşmalarını açık bir şekilde ortaya serer. Sayfa sayısı 687 sayfadır. Evet biraz uzun gibi olsa da dünyanın en iyi romanlarından birisi olmayı başaran bu kitabı okumaya değer diyebiliriz.

Bu kitabı okuduktan sonra bakış açınızın değişeceğine eminim.

Fyodor Dostoyevski





SAVAŞ VE BARIŞ

Rusya'nın efsane romanlarından birisi Savaş ve Barış'tır. Kitabın yazarı Lev Tolstoy 'dur. Savaş ve Barış dünya edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Rusya'nın en iyi romanları denilince ilk 2 kitap olarak Suç ve Ceza birde Savaş ve Barış gelir.

Savaş ve Barış normalde 1869 sayfa uzunluğundadır. Fakat kısaltılmış versiyonları da mevcuttur.

SEFİLLER

Sefiller, Fransa tarihinin en önemli kitaplarından sayılmaktadır. Victor Hugo'nun başyapıtı olan Sefiller, Fransa'da geçmektedir. Kitap 1815 yılında başlar ve 1832 yılındaki Paris Haziran Ayaklanması ile son bulur. Kitap her türlü konuyu irdelemektedir. Kitap'ta siyaset, mimarı, Fransa tarihi, adalet, din, aile yapısı vb. olaylar ele alınmıştır.

Kitabın başrollerinde Jean Valjean, Cosette Tholomyès, Fantine, Gavroche, Azelma gibi isimler yer alır. Sefiller toplamda 1.462 sayfadır. Fakat kitabın kısaltılmış versiyonları da bulunmaktadır. Örneğin 300-400 sayfalık versiyonları da vardır.

Victor Hugo

EN İYİ TÜRK ROMAN KİTAPLARI

Sizler için en iyi Türk roman kitaplarını araştırdık. Sizlerin de en iyi kitaplara tavsiyeniz varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz.

İNCE MEMED

Yaşar Kemal'in efsane kitabı. Yapılan araştırmaya göre İnce Memed Türk Edebiyatının gelmiş geçmişen iyi 100 romanı arasında 1. seçilmiştir yani en iyi kitabı olarak seçilmiştir. Kitap 4 ciltten oluşuyor. Gerçekten muazzam bir seridir.

İnce Memed için hep şu sözü söylerim: "Onların Batman'i varsa bizim de İnce Memed'imiz var..."

Kitap Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında geçiyor. Kitapta genel olarak ağaların köylere hakim olması ve İnce Memed'in bu olaya dur demesi ile geçiyor.

KÜRK MANTOLU MADONNA

Sabahattin Ali'nin en popüler kitabıdır. MEB 100 temel eserde yer alır. Dünya çapında da büyük üne sahip olan Kürk Mantolu Madonna hemen hemen çoğu zaman en çok satanlar listesinde yer alır. İllaki kitapçılarda top 10 satılanlar bölümünde bu kitabın adını görmüştürsünüz. Kitap 177 sayfadır. Çok kısa bir sürede bitirebileceğiniz bir kitaptır. Okumanızı öneririz.

MEB ONAYLI 100 ESER İSİMLERİ