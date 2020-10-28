En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir?

Dinlerken içinde huşu ve huzur bulduğumuz en güzel ilahi sözleri nelerdir? kandillerde, hayırlı günlerde, mevlitlerde veya Kuran okutulurken dinlediğimiz ilahiler nelerdir? İlahi örnekleri nelerdir? En hayırlı ilahiler nelerdir? En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir?