Emekli Sayıştay Üyesi, kurduğu resim atölyesinin gelirleriyle engellilere tekerlekli sandalye alıyor

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Emekli Sayıştay Üyesi Kemal Turan, yaptığı yağlı boya tabloları kurduğu resim atölyesinde ve oluşturduğu sergilerle satarak gelirleriyle engellilere tekerlekli sandalye alıyor.

Emekli Sayıştay Üyesi Kemal Turan, 2015 yılında emekli olduktan sonra Altındağ Belediyesine bağlı Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağında resim atölyesi açtı. Yıllardır uğraş verdiği yağlı boya tablolarını resim atölyesinde ve sergilerinde satan Turan, elde ettiği gelirlerle oluşturduğu sosyal sorumluluk projesi altında engellilere tekerlekli sandalye alıyor. Kemal Turan, şimdiye kadar sattığı resimlerle 35'i manuel, 11'i akülü olmak üzere toplam 46 tekerlekli sandalye aldı. Turan, resim atölyesinde hiçbir kişisel geliri olmadığını da belirtti.

"Daha önce 6 sergi açtım"

Kemal Turan, daha önce 6 sergi açtığını, resim bilgisini ve tekniğini geliştirmek amaçlı üniversite okuduğunu söyleyerek, "2015'te emekli olduktan sonra bu resim atölyesini açtım. Çalışmalarımın amacını sosyal sorumluluk projesi olarak oluşturdum. Daha önce 6 sergi açılışım var. Bağlı bulunduğum Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği aracılığıyla ihtiyacı olan engellilere sergi gelirlerimin, yani satılan resimlerimin gelirlerinin tamamıyla şimdiye kadar 35 manuel, 11 de akülü tekerlekli sandalye temin ettim. Amacım topluma bu yaşımda bir katkıda bulunmak. Bunun için de sürekli resim yapıyorum. Bu arada resim bilgimi, tekniğimi geliştirmek için üniversite sınavlarına girdim 4 sene önce. Bayağı da umduğumdan yüksek bir puan aldım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne kayıt oldum. Şu anda dördüncü sınıftayım" dedi.

Turan, "Memuriyetimde de boş zamanlarımda sürekli resim yapardım. Resimle ilgilenirdim. 5 yaşından beri resim yapmadığım gün belki de olmamıştır. Daha sonra bunu bir organizasyon proje haline getirmek istedim. Amacım tekerlekli sandalye temin etmekti. Resim yapmak beni bir mutlu ediyorsa, yaptığım resimlerin geliriyle engellilere tekerlekli sandalye temin edip onların buradan böyle mutlu şekilde, sevinerek çıktıklarını görünce benim mutluluğum ikiye katlanıyor. Bu mutluluk da bana yetiyor" dedi.

Yılın 365 günü açık olan, modern ve geleneksel sanat eserleri ile hediyelik eşyaların bulunduğu Ulucanlar Sanat Sokağı, daha çok tanıtılmak ve sanatseverleri ağırlamak amaçlı 16-30 Aralık süresince düzenlenen Sanat Şenliği ile ziyaretçileri bekliyor. - ANKARA