Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2021 Emekli olursam ne kadar maaş alırım?

Çalışanlara belirli yaş ve prim gününden sonra emekliye ayrılma hakkı doğuyor. Çalışanlara belirli yaş ve prim gününden sonra emekliye ayrılma hakkı doğuyor. milyonlarca çalışan emekli maaşı hesaplama yöntemlerini merak ediyorlar. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Emekli olursam ne kadar maaş alırım?

SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi olmak üzere farklı şekilde ücretlendirilmektedir. Hesaplama yaparkende bağlı olunan kurum baz alınmalıdır. Emekli olmaya gün sayan çalışma hayatına atanan vatandaşlar emekli olurlarsa ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ediyorlar. Emekli olmaya hazırlanan vatandaşları yakından ilgilendiren, gündemden düşmeyen soru bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? Sorularının cevabına hep beraber bakalım. Bir başka soru da SGK maaş hesaplama, Kaç para emekli maaş alırım?Emeklilik maaş hesabı…

EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

1966 doğumluyum. 1986'ta öğretmenlik yaptım. Bir dönem ilçe belediye başkanlığı görevinde de bulundum. 1800 günüm var. SSK girişim 1988'de oldu ve 2000 gün SSK primim var. Ne zaman emekli olurum ve ne kadar maaş bağlanır? Kıdem tazminatını ne kadar alabilirim?

CEVAP: SSK'dan emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Sorunuzda ilçe belediye başkanlığında 1800 gün, SSK'da 2000 gün hizmetinizin olduğunu belirtmişsiniz. Ancak öğretmenlikte geçen hizmet sürenizi bildirmemişsiniz. 50 yaşınızı doldurduğunuzdan, toplam prim ödemenizi 5375 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olursunuz. Ayrıca 3600 günden fazla prim ödemeniz bulunduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 2026'da 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarıyla). Emekli aylığınızı; tüm çalışma hayatınız boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayınız belirleyecek. Tabi prim ödenen dönemler de çok önemli. Çünkü 2000'den önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler, emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Tüm bu veriler olmadan emekli aylığını hesaplamak mümkün değil. Ancak hesaplanan aylığın 1.500 TL'den az çıkması halinde, rakam 1.500 TL'ye tamamlanacaktır. Yani maaşınızın 1.500 TL'den az olmayacağını söyleyebiliriz. Kıdem tazminatınız ise son aldığınız ücretinizin brüt tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER

Sigorta prim gün sayısı

Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

Sigorta başlangıç tarihi

Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

EMEKLİLİK MAAŞ HESABI

SGK aylık hesaplama işlemleri internet üzerinden rahatlıkla yapılabilir. Uzunca bir süre aktif olarak SGK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşlar aylık hesaplama isteyebilirler. Daha önceleri emekli maaşı hesaplama SGK işlemleri o kadar kolay değildi ve uzunca bir zahmet sonrası öğrenebiliyorlardı. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artık SGK maaş hesaplama işlemini bir tık ile öğrenebiliyorlar. SGK emekli maaşı sorgulama için:

Bu linke tıklayarak "https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ " SGK'nın sitesine giriş yapın, TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl, Doğum Tarihi gibi yerler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra sorgulama yazan yere tıklayarak emekli aylık hesaplama yapmış olursunuz.

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

Aktif çalışma hayatına veda eden veya veda etmeye çalışan vatandaşlar, hangi gruba ait olduklarını ve ne kadar emekli maaş alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Kaç lira emekli maaşı alırım bunun hesaplanması için emeklilik şartını tamamlamanız gerekir. Emekli sandığı emekli maaşı hesaplama yönteminde de bu şart geçerlidir. 4/A Hizmet dökümü diye bilinen bu sistem, eski sistemde, SSK' ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/A olan bu grup daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile beraberinde SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan gruba 4A denilmektedir. 4A emekli maaş hesaplamak için e-devlet şifresi almak gerekiyor. PTT'ye gidip 2 TL karşılığında e-devlet şifrenizi alabilirsiniz. İnternetten E-devlet sistemine girişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arama çubuğuna Sosyal Güvenlik Kurumu 4A emeklilik kaydı yazan yere tıklayarak emekli olunca ne kadar maaş alırım hesaplama gibi işlemleri öğrenebilirsiniz.

SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU 2020

Emekli maaşım ne kadar, öğrenmek istiyorum diyorsanız bu adımları uygulayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. İşte adım adım 2020 SGK emekli maaşı sorgulama işlemleri:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giriş yapın

TC Kimlik Numarası bilginizi girin

SSK Sicil Numarası bilginizi girin

Baba Adınızı yazın

Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazın

Doğum Tarihinizi girin

Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşımıza çıkmaktadır.

SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM ROBOTU 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu bir diğer hizmet ise "Ne zaman emekli olurum" robotu. Bu uygulama sayesinde detaylı bir şekilde emeklilik ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte adım adım SGK emekli yaşı, emekli aylığı öğrenme uygulaması

Cinsiyetiniz

Doğum Tarihiniz

Hizmete Başlama Tarihiniz alanlarını doldurun.

Malüliyetiniz Var mı, Erken Yaşlanma Var mı? Kısımlarını Evet ya da Hayır olarak seçin.

SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

Fiili Gün Sayınız

Yurtdışı Gün Sayınız

3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Gerekli bilgileri girip GÖNDER tuşuna basınız. Karşınıza emekli olma şartına dair bilgileriniz çıkacaktır. Artık siz de emekli olma şartını ve emekli olma yaşını öğrenmiş olacaksınız.

2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?



1 Ocak 2020'den itibaren 2020 emekli maaşı da belli oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alırken memur ve memur emeklisi ise yüzde 5,49 oranında zam aldı.

En düşük emekli memur aylığı: 2522 liradan 2 bin 660 liraya yükselirken;

En düşük memur emeklisi 3510 lira alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi 1784,11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi 1256, 21 kuruş maaş alacak.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM VAR MI?

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

4 OCAK: Zam oranları belli olacak

18-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

İLK İKRAMİYE MAYIS'TA

10-12 Mayıs: Ramazan Bayramı ikramiyesi

TEMMUZ'DA ÇİFTE KAZANÇ

1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

2 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

12-16 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi

16-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

26-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak.