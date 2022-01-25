EMEA VALORANT Regional Leagues eleme tarihleri ve formatları duyuruldu

Sekiz VRL'nin her birinin ön elemeleri hakkında bilmeniz gereken her şey detaylandırıldı.

2022 VALORANT espor EMEA değişiklikleri geçtiğimiz dönemde detaylandırıldı ve sekiz VALORANT Regional League duyuruldu: VRL DACH, Türkiye, BDT, Fransa, MENA, Kuzey Avrupa, İspanya ve Doğu. VALORANT EMEA espor ekosisteminin temel yapı taşları olan bu VRL'lerin, temsil ettikleri ülkelerin coşkusunu ve ruhunu sergileyecekler.

Bütün VALORANT Regional Leagues normal sezonları 14 Şubat haftasında başlayacak.

VALORANT Regional Leagues normal sezonlarında mücadele edecek takımların belirleneceği tarihler ve formatlar:

VRL Türkiye: Birlik — Düzenleyen: ESA Esports

Türkiye VRL'sinde 25 - 31 Ocak arasında açık ve kapalı ön elemeler gerçekleşecek. VRL'ye katılacak takımlar önce iki açık ön eleme (25 - 26 Ocak), ardından da bir kapalı ön eleme (27 - 31 Ocak) ile belirlenecek.

Bütün açık ön elemeler BO1 şeklinde yapılacak, ilk açık ön elemelerde son kalan on altı takım için ve ikinci açık ön elemelerde son kalan sekiz takım için format BO3'e dönecek. İlk açık ön elemelerden sekiz BO3 kazananı ve ikinci açık ön elemelerden dört BO3 kazananı kapalı ön elemeye yükselecek ve doğrudan davetli dört takımla birlikte (2. VCT Elemeleri'ndeki 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inciler) 16 takımlık arenayı oluşturacak.

VRL Türkiye kapalı ön elemelerinde bu 16 takım, 4 takımlık 4 gruba ayrılacak ve birbiriyle BO3 formatında karşılaşacak. Her bir grupta ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım VRL Türkiye'de mücadele etme hakkı kazanacak: Birlik ligi.

VRL Türkiye: Birlik'in en güncel haberleri ve önemli anları için: Twitter.

VRL DACH: Evolution — Düzenleyen: Freaks 4U Gaming

Almanya, Avusturya ve İsviçre'den takımların dahil olduğu VRL'de 24 - 30 Ocak tarihleri arasında bir açık ön eleme gerçekleştirilecek.

Açık ön elemeler ikili eleme sistemine göre, BO3 grupları şeklinde, 128 takımla sınırlı olarak yapılacak. Açık ön elemelere 128'den daha fazla takım başvurursa, 128 takımlık grupların öncesinde bir BO1 turu düzenlenecek. Açık ön elemelerin ilk sekiz sırasındaki takım VRL normal sezon turnuvasına yükselecek.

VRL DACH: Evolution'ın en güncel haberleri ve önemli anları için: Twitter.

VRL BDT: Milestone — Düzenleyen: GIG Me

Bağımsız Devletler Topluluğu VRL'sinde 26 - 30 Ocak arasında açık ve kapalı ön elemeler gerçekleşecek.

256 takımla sınırlı açık ön elemeler tekli eleme şeklinde, BO3 grup sisteminde gerçekleşecek ve en üstte yer alan dört takım kapalı ön elemelere yükselecek. Kapalı ön elemede VCT Elemeleri sonuçlarına göre doğrudan davet edilen dört takım, dört açık ön eleme takımıyla birlikte VRL'ye katılım hakkı için mücadele edecek.

Kapalı ön elemeler sırasında takımlar kısaltılmış çiftli elemede, BO3 turnuva formatında yarışacak. VRL'ye ilk dört takım katılacağı için üst grubun ve alt grubun yalnızca ilk iki turu oynanacak.

VRL BDT: Milestone'un en güncel haberleri ve önemli anları için: VK.

VRL Fransa: Révolution — Düzenleyen: Freaks 4U Gaming

Fransa'daki VRL'nin açık ön elemeleri 26 - 30 Ocak arasında, BO3 grupları şeklinde, 128 takımla sınırlı olarak yapılacak. Açık ön elemelere 128'den daha fazla takım başvurursa, 128 takımlık grupların öncesinde bir BO1 turu düzenlenecek.

Açık ön elemelerde ilk iki sırada yer alan takımlar VRL Fransa normal sezona yükselecek. Burada doğrudan davetli altı takımla mücadele ederek EMEA Promotion Tournament'ta bölgelerini temsil etme hakkını kazanmaya çalışacaklar.

VRL Fransa: Révolution'un en güncel haberleri ve önemli anları için: Twitter.

VRL MENA: Resilience — Düzenleyen: Calyx Gaming

MENA bölgesinin VRL açık ön elemeleri 26 - 31 Ocak arasında düzenlenecek. Bölgenin büyüklüğünden ötürü MENA iki alt bölgeye ayrıldı:

Alt Bölge #1 - Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi + Irak

Alt Bölge #2 - Levant ve Kuzey Afrika

Alt bölgeler kendi içlerinde açık ön eleme gerçekleştirecek ve bunlar iki aşamaya ayrılacak. İlk aşama sekizlik sekiz gruba bölünen 64 takım arasında olacak. Grupların içindeki takımlar kendi aralarında birer tur oynayacak ve her grubun en üst sıralarında yer alan iki takım açık ön elemelerin bir sonraki aşamasına yükselecek.

İkinci aşamada geriye kalan 16 takım tekli eleme formatında, BO3 grup sisteminde karşı karşıya gelecek ve grup birincileri, diğer grupların ikincileriyle eşleşecek. Bu eşleşmeler sonucunda en üst sırada yer alan dört takım, yani her iki alt bölgeden toplam sekiz takım VRL MENA'ya katılma hakkı kazanacak.

VRL MENA: Resilience'ın en güncel haberleri ve önemli anları için: Twitter.

VRL Kuzey Avrupa: Polaris — Düzenleyen: Promod Esports

VRL Kuzey Avrupa'nın — İskandinavya, İrlanda ve Birleşik Krallık'ı kapsayan ligin — açık ve kapalı ön elemeleri 26 - 30 Ocak arasında düzenlenecek.

Takımlar açık ön elemelere tekli eleme sisteminde, BO3 turnuva formatında başlayacak. Bu turun kazananları kapalı ön elemeye yükselecek ve burada 16 takımlık, BO3 maçlara ev sahipliği yapan bir çiftli eleme turnuvası gerçekleşecek. Ardından kapalı ön elemelerin en iyi sekiz takımı VRL Kuzey Avrupa normal sezonuna yükselecek. Bu sekiz VRL takımı belirlenirken kapalı ön elemelerin üst grubunun ve alt grubunun yalnızca ilk iki turu oynanacak.

VRL Kuzey Avrupa: Polaris'in en güncel haberleri ve önemli anları içinTwitter.

VRL İspanya: Rising x Mediamarkt e Intel — Düzenleyen: LVP

İspanya'nın 10 takımlık VRL normal sezonunda tek bir takım için slot bulunuyor — diğer dokuz slotu doğrudan davetli takımlar oluşturacak. Bu tek slotu kapmaya çalışacak takımlar 26 - 31 Ocak arasında açık ve kapalı ön elemelerde mücadele edecek.

Açık ön elemelerde (26 - 27 Ocak) takımlar tekli elemeden geçecek, bu elemeler BO1 formatında başlayıp 64'lük turda BO3'e dönüşecek. İlk dört takım kapalı ön elemelerden çıkarak (26 - 31 Ocak), doğrudan davetli dört takımla tekli elemede, BO3 grup formatında karşılaşacak. Bu gruptan galip ayrılan takım VRL İspanya'ya katılma hakkı kazanacak.

VRL İspanya: Rising Mediamarkt e Intel'in en güncel haberleri ve önemli anları içinTwitter.

VRL Doğu: Surge — Düzenleyen: FRENZY

VRL Doğu; Polonya, Romanya, Yunanistan, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ni kapsayan geniş bir bölge ve bu beş ülkeden birer takım normal sezona doğrudan davet edilecek.

Kalan üç slot 24 - 28 Ocak arasındaki üç açık ön eleme sonucunda dolacak. Her bir çiftli eleme, BO3 grubunun kazananı VRL Doğu biletini elde etmiş olacak.

VRL Doğu: Surge'ün en güncel haberleri ve önemli anları için Twitter.

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