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EMEA Challengers Fikstürü Yayınlandı!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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EMEA Challengers Fikstürü Yayınlandı!

EMEA Challengers lig aşamasının fikstürü, ödül havuzu ve aşama ödülleri...

11 Şubat 2022, Cuma günü başlayacak ve bu yıl yeni format ile karşımıza çıkacak olan VALORANT 2022 Champions Tour: 1. Aşama - EMEA Challengers turnuvasının maç fikstürü yayınlandı. 12 takım, ilk üç sırada yer alıp 1. Aşama - Masters'a kalabilmek için 5 hafta boyunca ilk turda mücadele edecek. İlk tur bu sezon ilk defa hayata geçecek olan lig formatı ile oynananacak. Altışarlı iki grubu ilk üç sırada bitiren takımlar ikinci tura yükselecek. Kapalı elemeleri başarıyla geçerek EMEA Challengers'a yükselen iki temsilcimiz de B Grubu'nda mücadele edecek. Lig aşamasında maçların tamamı Bo3 ile oynanacak.

A GrubuB Grubu

Gambit Esports

Fnatic

Team Liquid

Acend

BIG

Papara SuperMassive Blaze

FunPlus Phoenix

GUILD

LDN UTD

BBL Esports

Natus Vincere

G2 Esports
EMEA Challengers Grupları

1. Aşama - EMEA Challengers Lig Aşaması Fikstürü

1. Hafta

11 Şubat 2022, 18: 00
Team Liquid

-

Gambit Esports11 Şubat 2022, 21: 00		G2 Esports

-

Fnatic12 Şubat 2022, 18: 00		FunPlus Phoenix

-

BIG12 Şubat 2022, 21: 00		Papara SuperMassive Blaze

-

Acend13 Şubat 2022, 18: 00		Natus Vincere

-

LDN UTD13 Şubat 2022, 21: 00		 Bbl Esports

-

GUILD

2. Hafta

18 Şubat 2022, 18: 00
FunPlus Phoenix

-

Gambit Esports18 Şubat 2022, 21: 00		GUILD

-

Acend19 Şubat 2022, 18: 00		LDN UTD

-

BIG19 Şubat 2022, 21: 00		BBL Esports

-

Fnatic20 Şubat 2022, 18: 00		G2 Esports

-

Papara SuperMassive Blaze20 Şubat 2022, 21: 00		Natus Vincere

-

Team Liquid

3. Hafta

25 Şubat 2022, 18: 00
GUILD

-

Papara SuperMassive Blaze25 Şubat 2022, 21: 00		Acend

-

Fnatic26 Şubat 2022, 18: 00		LDN UTD

-

FunPlus Phoenix26 Şubat 2022, 21: 00		G2 Esports

-

BBL Esports27 Şubat 2022, 18: 00		Natus Vincere

-

Gambit Esports27 Şubat 2022, 21: 00		BIG

-

Team Liquid

4. Hafta

4 Mart 2022, 18: 00
BBL Esports

-

Papara SuperMassive Blaze4 Mart 2022, 21: 00		LDN UTD

-

Team Liquid5 Mart 2022, 18: 00		Natus Vincere

-

FunPlus Phoenix5 Mart 2022, 21: 00		G2 Esports

-

Acend6 Mart 2022, 18: 00		BIG

-

Gambit Esports6 Mart 2022, 21: 00		GUILD

-

Fnatic

5. Hafta

11 Mart 2022, 18: 00
LDN UTD

-

Gambit Esports11 Mart 2022, 21: 00		G2 Esports

-

GUILD12 Mart 2022, 18: 00		FunPlus Phoenix

-

Team Liquid12 Mart 2022, 21: 00		BBL Esports

-

Acend13 Mart 2022, 18: 00		Natus Vincere

-

BIG13 Mart 2022, 21: 00		Papara SuperMassive Blaze

-

Fnatic

Para Ödülü ve Aşama Ödülleri

Lig aşamasının bitiminden sonra gruplarını ilk üç sırada bitiren takımlar çift eleminasyon sistemi ile oynanacak olan eleme aşamasına yükselecek ve VCT 2022: 1. Aşama - Masters'a yükselebilmek için kıyasıya mücadele edecek. EMEA bölgesinden sezonun ilk Masters turnuvasına üç temsilci gidecek. Gruplarını son sırada bitiren takımların, 2. Aşama - EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için VALORANT Regional Leagues şampiyonları ile terfi turnuvasında mücadele edeceği açıklanmıştı. Buradan Diğer takımların doğrudan 2. Aşama - EMEA Challengers'da mücadele edeceği sonucunu çıkarabiliriz. Turnuva boyunca takımların kazanacağı VCT puanları ise henüz duyurulmadı. 1. Aşama - EMEA Challengers turnuvasının ödül havuzu 200.000 € olarak açıklandı.

SıralamaPara ÖdülüAşama

40.000 €

1. Aşama - Masters

2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)

30.000 €

1. Aşama - Masters

2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)

22.000 €

1. Aşama - Masters

2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)

18.000 €

2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)		Eleme Aşaması Sonuncuları15.000 €

2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)		Lig Aşaması 4. Sıra12.000 €

2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)		Lig Aşaması 5. Sıra10.000 €

2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)		Lig Aşaması 6. Sıra8.000 €

EMEA Challengers Terfi

EsporGazetesi.com - Gamegar

SuperMassive, BBL Esports, Phoenix, Mart, Gamegar,, Haber

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