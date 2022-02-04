EMEA Challengers Fikstürü Yayınlandı!
- Güncelleme:
EMEA Challengers lig aşamasının fikstürü, ödül havuzu ve aşama ödülleri...
11 Şubat 2022, Cuma günü başlayacak ve bu yıl yeni format ile karşımıza çıkacak olan VALORANT 2022 Champions Tour: 1. Aşama - EMEA Challengers turnuvasının maç fikstürü yayınlandı. 12 takım, ilk üç sırada yer alıp 1. Aşama - Masters'a kalabilmek için 5 hafta boyunca ilk turda mücadele edecek. İlk tur bu sezon ilk defa hayata geçecek olan lig formatı ile oynananacak. Altışarlı iki grubu ilk üç sırada bitiren takımlar ikinci tura yükselecek. Kapalı elemeleri başarıyla geçerek EMEA Challengers'a yükselen iki temsilcimiz de B Grubu'nda mücadele edecek. Lig aşamasında maçların tamamı Bo3 ile oynanacak.
Gambit Esports Fnatic Team Liquid Acend BIG Papara SuperMassive Blaze FunPlus Phoenix GUILD LDN UTD BBL Esports Natus Vincere G2 Esports 1. Aşama - EMEA Challengers Lig Aşaması Fikstürü 1. Hafta Gambit Esports11 Şubat 2022, 21: 00 Fnatic12 Şubat 2022, 18: 00 BIG12 Şubat 2022, 21: 00 Acend13 Şubat 2022, 18: 00 LDN UTD13 Şubat 2022, 21: 00 GUILD 2. Hafta Gambit Esports18 Şubat 2022, 21: 00 Acend19 Şubat 2022, 18: 00 BIG19 Şubat 2022, 21: 00 Fnatic20 Şubat 2022, 18: 00 Papara SuperMassive Blaze20 Şubat 2022, 21: 00 Team Liquid 3. Hafta Papara SuperMassive Blaze25 Şubat 2022, 21: 00 Fnatic26 Şubat 2022, 18: 00 FunPlus Phoenix26 Şubat 2022, 21: 00 BBL Esports27 Şubat 2022, 18: 00 Gambit Esports27 Şubat 2022, 21: 00 Team Liquid 4. Hafta Papara SuperMassive Blaze4 Mart 2022, 21: 00 Team Liquid5 Mart 2022, 18: 00 FunPlus Phoenix5 Mart 2022, 21: 00 Acend6 Mart 2022, 18: 00 Gambit Esports6 Mart 2022, 21: 00 Fnatic 5. Hafta Gambit Esports11 Mart 2022, 21: 00 GUILD12 Mart 2022, 18: 00 Team Liquid12 Mart 2022, 21: 00 Acend13 Mart 2022, 18: 00 BIG13 Mart 2022, 21: 00 Fnatic Para Ödülü ve Aşama Ödülleri Lig aşamasının bitiminden sonra gruplarını ilk üç sırada bitiren takımlar çift eleminasyon sistemi ile oynanacak olan eleme aşamasına yükselecek ve VCT 2022: 1. Aşama - Masters'a yükselebilmek için kıyasıya mücadele edecek. EMEA bölgesinden sezonun ilk Masters turnuvasına üç temsilci gidecek. Gruplarını son sırada bitiren takımların, 2. Aşama - EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için VALORANT Regional Leagues şampiyonları ile terfi turnuvasında mücadele edeceği açıklanmıştı. Buradan Diğer takımların doğrudan 2. Aşama - EMEA Challengers'da mücadele edeceği sonucunu çıkarabiliriz. Turnuva boyunca takımların kazanacağı VCT puanları ise henüz duyurulmadı. 1. Aşama - EMEA Challengers turnuvasının ödül havuzu 200.000 € olarak açıklandı. 1. Aşama - Masters 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) 1. Aşama - Masters 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) 1. Aşama - Masters 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) EMEA Challengers Terfi
A GrubuB Grubu
11 Şubat 2022, 18: 00
Team Liquid - G2 Esports - FunPlus Phoenix - Papara SuperMassive Blaze - Natus Vincere - Bbl Esports -
18 Şubat 2022, 18: 00
FunPlus Phoenix - GUILD - LDN UTD - BBL Esports - G2 Esports - Natus Vincere -
25 Şubat 2022, 18: 00
GUILD - Acend - LDN UTD - G2 Esports - Natus Vincere - BIG -
4 Mart 2022, 18: 00
BBL Esports - LDN UTD - Natus Vincere - G2 Esports - BIG - GUILD -
11 Mart 2022, 18: 00
LDN UTD - G2 Esports - FunPlus Phoenix - BBL Esports - Natus Vincere - Papara SuperMassive Blaze - Sıralama Para Ödülü Aşama 40.000 € 30.000 € 22.000 € 18.000 € Eleme Aşaması Sonuncuları 15.000 € Lig Aşaması 4. Sıra 12.000 € Lig Aşaması 5. Sıra 10.000 € Lig Aşaması 6. Sıra 8.000 €
SuperMassive, BBL Esports, Phoenix, Mart, Gamegar,, Haber
Gambit Esports
Fnatic
Team Liquid
Acend
BIG
Papara SuperMassive Blaze
FunPlus Phoenix
GUILD
LDN UTD
BBL Esports
Natus Vincere
G2 Esports
1. Aşama - EMEA Challengers Lig Aşaması Fikstürü
1. Hafta
Gambit Esports11 Şubat 2022, 21: 00
Fnatic12 Şubat 2022, 18: 00
BIG12 Şubat 2022, 21: 00
Acend13 Şubat 2022, 18: 00
LDN UTD13 Şubat 2022, 21: 00
GUILD
2. Hafta
Gambit Esports18 Şubat 2022, 21: 00
Acend19 Şubat 2022, 18: 00
BIG19 Şubat 2022, 21: 00
Fnatic20 Şubat 2022, 18: 00
Papara SuperMassive Blaze20 Şubat 2022, 21: 00
Team Liquid
3. Hafta
Papara SuperMassive Blaze25 Şubat 2022, 21: 00
Fnatic26 Şubat 2022, 18: 00
FunPlus Phoenix26 Şubat 2022, 21: 00
BBL Esports27 Şubat 2022, 18: 00
Gambit Esports27 Şubat 2022, 21: 00
Team Liquid
4. Hafta
Papara SuperMassive Blaze4 Mart 2022, 21: 00
Team Liquid5 Mart 2022, 18: 00
FunPlus Phoenix5 Mart 2022, 21: 00
Acend6 Mart 2022, 18: 00
Gambit Esports6 Mart 2022, 21: 00
Fnatic
5. Hafta
Gambit Esports11 Mart 2022, 21: 00
GUILD12 Mart 2022, 18: 00
Team Liquid12 Mart 2022, 21: 00
Acend13 Mart 2022, 18: 00
BIG13 Mart 2022, 21: 00
Fnatic
Para Ödülü ve Aşama Ödülleri
Lig aşamasının bitiminden sonra gruplarını ilk üç sırada bitiren takımlar çift eleminasyon sistemi ile oynanacak olan eleme aşamasına yükselecek ve VCT 2022: 1. Aşama - Masters'a yükselebilmek için kıyasıya mücadele edecek. EMEA bölgesinden sezonun ilk Masters turnuvasına üç temsilci gidecek. Gruplarını son sırada bitiren takımların, 2. Aşama - EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için VALORANT Regional Leagues şampiyonları ile terfi turnuvasında mücadele edeceği açıklanmıştı. Buradan Diğer takımların doğrudan 2. Aşama - EMEA Challengers'da mücadele edeceği sonucunu çıkarabiliriz. Turnuva boyunca takımların kazanacağı VCT puanları ise henüz duyurulmadı. 1. Aşama - EMEA Challengers turnuvasının ödül havuzu 200.000 € olarak açıklandı.
1. Aşama - Masters
2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)
1. Aşama - Masters
2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)
1. Aşama - Masters
2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)
2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)
2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)
2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)
2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel)
EMEA Challengers Terfi