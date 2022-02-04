EMEA Challengers Fikstürü Yayınlandı!

11 Şubat 2022, Cuma günü başlayacak ve bu yıl yeni format ile karşımıza çıkacak olan VALORANT 2022 Champions Tour: 1. Aşama - EMEA Challengers turnuvasının maç fikstürü yayınlandı. 12 takım, ilk üç sırada yer alıp 1. Aşama - Masters'a kalabilmek için 5 hafta boyunca ilk turda mücadele edecek. İlk tur bu sezon ilk defa hayata geçecek olan lig formatı ile oynananacak. Altışarlı iki grubu ilk üç sırada bitiren takımlar ikinci tura yükselecek. Kapalı elemeleri başarıyla geçerek EMEA Challengers'a yükselen iki temsilcimiz de B Grubu'nda mücadele edecek. Lig aşamasında maçların tamamı Bo3 ile oynanacak.

A GrubuB Grubu Gambit Esports Fnatic Team Liquid Acend BIG Papara SuperMassive Blaze FunPlus Phoenix GUILD LDN UTD BBL Esports Natus Vincere G2 Esports EMEA Challengers Grupları EMEA Challengers Grupları 1. Aşama - EMEA Challengers Lig Aşaması Fikstürü 1. Hafta 11 Şubat 2022, 18: 00 Team Liquid - Gambit Esports11 Şubat 2022, 21: 00 G2 Esports - Fnatic12 Şubat 2022, 18: 00 FunPlus Phoenix - BIG12 Şubat 2022, 21: 00 Papara SuperMassive Blaze - Acend13 Şubat 2022, 18: 00 Natus Vincere - LDN UTD13 Şubat 2022, 21: 00 Bbl Esports - GUILD 2. Hafta 18 Şubat 2022, 18: 00 FunPlus Phoenix - Gambit Esports18 Şubat 2022, 21: 00 GUILD - Acend19 Şubat 2022, 18: 00 LDN UTD - BIG19 Şubat 2022, 21: 00 BBL Esports - Fnatic20 Şubat 2022, 18: 00 G2 Esports - Papara SuperMassive Blaze20 Şubat 2022, 21: 00 Natus Vincere - Team Liquid 3. Hafta 25 Şubat 2022, 18: 00 GUILD - Papara SuperMassive Blaze25 Şubat 2022, 21: 00 Acend - Fnatic26 Şubat 2022, 18: 00 LDN UTD - FunPlus Phoenix26 Şubat 2022, 21: 00 G2 Esports - BBL Esports27 Şubat 2022, 18: 00 Natus Vincere - Gambit Esports27 Şubat 2022, 21: 00 BIG - Team Liquid 4. Hafta 4 Mart 2022, 18: 00 BBL Esports - Papara SuperMassive Blaze4 Mart 2022, 21: 00 LDN UTD - Team Liquid5 Mart 2022, 18: 00 Natus Vincere - FunPlus Phoenix5 Mart 2022, 21: 00 G2 Esports - Acend6 Mart 2022, 18: 00 BIG - Gambit Esports6 Mart 2022, 21: 00 GUILD - Fnatic 5. Hafta 11 Mart 2022, 18: 00 LDN UTD - Gambit Esports11 Mart 2022, 21: 00 G2 Esports - GUILD12 Mart 2022, 18: 00 FunPlus Phoenix - Team Liquid12 Mart 2022, 21: 00 BBL Esports - Acend13 Mart 2022, 18: 00 Natus Vincere - BIG13 Mart 2022, 21: 00 Papara SuperMassive Blaze - Fnatic Para Ödülü ve Aşama Ödülleri Lig aşamasının bitiminden sonra gruplarını ilk üç sırada bitiren takımlar çift eleminasyon sistemi ile oynanacak olan eleme aşamasına yükselecek ve VCT 2022: 1. Aşama - Masters'a yükselebilmek için kıyasıya mücadele edecek. EMEA bölgesinden sezonun ilk Masters turnuvasına üç temsilci gidecek. Gruplarını son sırada bitiren takımların, 2. Aşama - EMEA Challengers'da mücadele edebilmek için VALORANT Regional Leagues şampiyonları ile terfi turnuvasında mücadele edeceği açıklanmıştı. Buradan Diğer takımların doğrudan 2. Aşama - EMEA Challengers'da mücadele edeceği sonucunu çıkarabiliriz. Turnuva boyunca takımların kazanacağı VCT puanları ise henüz duyurulmadı. 1. Aşama - EMEA Challengers turnuvasının ödül havuzu 200.000 € olarak açıklandı. Sıralama Para Ödülü Aşama 40.000 € 1. Aşama - Masters 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) 30.000 € 1. Aşama - Masters 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) 22.000 € 1. Aşama - Masters 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) 18.000 € 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) Eleme Aşaması Sonuncuları 15.000 € 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) Lig Aşaması 4. Sıra 12.000 € 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) Lig Aşaması 5. Sıra 10.000 € 2. Aşama - EMEA Challengers (Muhtemel) Lig Aşaması 6. Sıra 8.000 € EMEA Challengers Terfi EsporGazetesi.com - Gamegar SuperMassive, BBL Esports, Phoenix, Mart, Gamegar,, Haber Haberler ›› Gamegar ››EMEA Challengers Fikstürü Yayınlandı! - Haberler Gamegar › Espor Oyun İnceleme Rehber Konsol Oyunları PC Oyunları Mobil Oyunlar

Whatsapp : 0543 329 88 27

Anasayfa

Manşetler

Son Dakika

Doğruluk Kontrolü

Koronavirüs

Yerel Haberler

Güncel

Magazin

Spor

Ekonomi

Finans

3. Sayfa

Dünya

İndirim Kuponları

Yazarlar

Haber

Fotogaleri

Hava Durumu

Tümü

Üye Girişi

Bize Ulaşın › İletişim Künye Hakkımızda Yayın İlkeleri Kullanım Şartları Gizlilik Politikası Çerez Politikası Kişisel Verilerin Korunması İşbirliği Yerel Medya İçin Webmasterlar İçin Yazarlık Başvurusu İnsan Kaynakları