Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti

Antalya'da 7 ve 10 yaşındaki 2 kardeşin cinsel istismar davasında sanıkların tutuksuz yargılanma kararının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Avukat Feyza Altun ve oyuncu Hafsanur Sancaktutan gibi oyuncu Seray Kaya da sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

Antalya'nın Finike ilçesinde 7 ve 10 yaşlarındaki iki kardeşin, anneleri ve üvey babalarının haricinde, onların arkadaşları tarafından cinsel istismara uğradıkları davanın Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında tutuksuz yargılanmalarına karar verilmesinin yankıları sürüyor.

FEYZA ALTUN PAYLAŞIM YAPTI

Çocuklara karşı cinsel istismarın ardından kadınlar da yaşadıkları cinsel istismar olaylarını paylaşarak, güç topladı. Avukat Feyza Altun yaptığı paylaşımda cinsel istismara uğradığını belirtirken, ardından oyuncu Seray Kaya ve meslektaşı Hafsanur Sancaktutan da cinsel istismara uğradıklarını söyledi.

"ARKADAŞIMIN BABASI TARAFINDAN"

Oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek, şunları söyledi:

Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. 'Kadın' dizisindeki rolü için resim dersleri almaktadır.