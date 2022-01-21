Dünyanın en önemli buluşlarından biri olan elektriğin icadı, insanlığın tarihinde önemli bir yeri vardır. İnsanlık tarihi için önemli bir yere sahiptir. Elektrik, çoğu insanın doğduğundan beri hayatındadır. Sadece insanlar için değil bütün canlılar için elektrik çok önemlidir. Peki, elektriği kim, ne zaman buldu?

Yaşamımız ilerledikçe, teknolojide bununla birlikte gelişmektedir. Elektriğin icadı ise birçok farklı buluşun önünü açmıştır. İnsanların geçmişten beri merak ettiği konulardan biri ise elektriğin kim bulmuş olduğu ve ne zaman icat edildiği olmuştur. Bununla beraber, elektrik nasıl icat edildiği, ne zaman bulunduğu ve kim tarafından icat edildiği merak ediliyor. Günümüzde, elektrik hayatımızın bir parçası olmuştur. İnsanlar elektriği gündelik hayatlarının her alanında kullanıyor. Hayatın her alanında kullanılan elektrik, insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Elektriği kim buldu? İlk elektrik ne zaman bulundu? Elektrik ne zaman icat edildi? Elektriğin tarihçesi nedir? Elektrik ne zaman icat edildi?

ELEKTRİĞİ KİM BULDU?

Hayatımızın her alanında kullandığımız elektriği kim ve ne zaman bulunduğu insanlar tarafından merak edilmekte. Birçok farklı kaynaklara bakıldığında elektriğin bulunuşu hakkında farklı kaynaklar ve isimler vardır. İlk elektriği bulan kişinin Benjamin Franklin olduğu tarihi kayıtlarda geçiyor. Ancak, bu bilginin doğru olduğunu söylemekle birlikte eksik olduğunu da dile getirmek mümkün olabiliyor. Franklin döneminde bazı deneyler gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu deneyler sonucunda elektrik ile yıldırım arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmıştır. Fakat bu durum günümüze bakıldığında bir elektrik enerjisi değildir.

Bununla birlikte elektriğin icadının başladığı dönem M.Ö. 600'lü yıllara kadar gitmektedir. Yunanlılar, tüylü kumaşları birbirine sürterek güçlü çekim kuvveti oluşturarak ortaya bir elektrik kıvılcımı meydana gelmiştir. Bir nevi statik elektriği ortaya çıkarmışlardır. 1600'lü senelerde İngiliz asıllı William Gilbert, bazı maddelerin birbirine sürtünmesi ile ortaya çıkan şeyi "güç" olarak tanımlamıştır.

Bundan birkaç sene sonra İngiliz bilim insanı Thomas Browne kitabında ilk defa elektrik kelimesini kullanmıştır. 1752 senesinde Benjamin Franklin, uçurtma ve bir anahtar sayesinde yıldırım üzerinden ilk elektrik kıvılcımını yakalamayı başarmıştır.

ELEKTRİK NE ZAMAN BULUNDU?

Elektriğin icadı ise birçok farklı buluşun önünü açmıştır. İnsanların geçmişten beri merak ettiği konulardan biri ise elektriğin kim bulmuş olduğu ve ne zaman icat edildiği olmuştur. Bununla beraber, elektrik nasıl icat edildiği, ne zaman bulunduğu ve kim tarafından icat edildiği merak ediliyor. Günümüzde, elektrik hayatımızın bir parçası olmuştur. İnsanlar elektriği gündelik hayatlarının her alanında kullanıyor.

Hayatımızın bir parçası olan elektrik birçok farklı buluşun yolunu açmıştır. Elektriğin icadı yılının tam net olmamakla beraber, bilim insanlarının buluşları ve ayrıca bilim insanlarının birbirini takip etmesi nedeniyle tam olarak günümüzde olan "elektrik" meydana gelmiştir.

Bununla beraber, elektrik ne zaman bulundu sorusuna yanıt arayan insanlar, birçok farklı kaynaktan bilgi araştırmaktadır. Bilinen en yakın tarih, 1752 yılında Benjamin Franklin'in yaptığı deney sonrasında ortaya çıktığı varsayılıyordur.

Bununla beraber, belirli kimyasallar sonucunda elektrik üretebilecek hale gelmesi ise 1800 senesinde İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından meydana getirilmiştir.

ELEKTRİK NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Hayatımızın bir parçası olan elektrik birçok farklı buluşun yolunu açmıştır. Elektriğin icadı yılının tam net olmamakla beraber, bilim insanlarının buluşları ve ayrıca bilim insanlarının birbirini takip etmesi nedeniyle tam olarak günümüzde olan "elektrik" meydana gelmiştir.

Bununla beraber, elektrik ne zaman bulundu sorusuna yanıt arayan insanlar, birçok farklı kaynaktan bilgi araştırmaktadır. Bilinen en yakın tarih, 1752 yılında Benjamin Franklin'in yaptığı deney sonrasında ortaya çıktığı varsayılıyordur.

Bununla beraber, belirli kimyasallar sonucunda elektrik üretebilecek hale gelmesi ise 1800 senesinde İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından meydana getirilmiştir.

Bundan birkaç sene sonra İngiliz bilim insanı Thomas Browne kitabında ilk defa elektrik kelimesini kullanmıştır. 1752 senesinde Benjamin Franklin, uçurtma ve bir anahtar sayesinde yıldırım üzerinden ilk elektrik kıvılcımını yakalamayı başarmıştır.

ELEKTRİĞİN TARİHÇESİ

Elektriğin var oluşu ile ilgili insanlar en ufak bir bilgi sahibi değilken bile, Elektrikli yılan balığının şok etkisinin farkındalardı. Antik Mısır'da M.Ö. 2750 de yazılmış bir yazı bu balığı Nil'in fırtınası olarak tanımlamıştır. Bu balık aynı zamanda diğer balıkların koruyucusu olarak görülüyordu. Elektrik balığıyla ilgili yine Romalı ve Arap bilimciler ve fizikçiler tarafından Antik Yunanistan'da bahsedilmiştir. Pek çok antik yazar, Pliny the Elder ve Scribonius Largus gibi, kedi balığından ve torpidodan gelen elektrik şokunun hissizleştirdiğini onaylamıştır. Bu şoklar, iletken objelerde yayılabilirler. Muhtemelen ışığın kimliği ve elektrikle ilgili doğruya en yakın ve en eski yaklaşım, Araplardan gelmiştir. On beşinci yüzyıldan önce Araplar tarafından ray (ışın) olarak adlandırılmıştır.

Antik kültürlerden Akdeniz taraflarında olanlar belli başlı nesneleri biliyorlardı. Örneğin kehribar parçaları kedinin tüylerine sürüldüğünde, kuş tüyü gibi objeleri çekebiliyoruz. MÖ 600 civarlarında Thales of Miletus, durağan elektrikle alakalı bir dizi gözlem yaptı. Magnet gibi maddelerin aksine kehribarın oluşturduğu sürtünmeden dolayı olduğunu düşünüyordu. Thales bu çekimin manyetizmadan olduğunu düşünürken yanılıyordu, ancak daha sonraları bilim Manyetizma ve elektrik arasında bir bağlantı kanıtlayacak. Tartışmaya açık bir teoriye göre, Parthianlar elektro taban hakkında bir bilgi sahibi olabilirlerdi.1836'da pilin keşfine bağlı olarak, galvanik hücreler ve onun doğadaki bilinmez etkisi buna olanak sağlıyordu.

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