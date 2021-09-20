Mersin Büyükşehir'den Sepet Sepet 'El Bebek Gül Bebek' - Haberler
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Mersin Büyükşehir'den Sepet Sepet 'El Bebek Gül Bebek'

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Mersin Büyükşehir'den Sepet Sepet 'El Bebek Gül Bebek'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından özenle hazırlanıp hasır sepetlere yerleştirilen 'El Bebek Gül Bebek' paketleri, dar gelirli ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından özenle hazırlanıp hasır sepetlere yerleştirilen 'El Bebek Gül Bebek' paketleri, dar gelirli ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2020 yılında pandemi sürecinde başlatılan ve büyüyerek devam eden hizmetten 6-12 aylık bebeği bulunan dar gelirli aileler periyodik olarak faydalanabiliyor. Projenin başladığı tarihten bugüne kadar dağıtılan paketlerin sayısı 18 bini aştı.

Yeni paketlerde pişik kremi de yer alıyor Büyükşehir ekipleri, ailelere ilk paketlerini günlük yaşantılarında da kullanabilecekleri hasır sepetlerde teslim ediyor. Özenle hazırlanan sepetler, ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. İçerisinde mama, şampuan, ıslak mendil ve bebek bezi yer alan paketlere son olarak ailelerden gelen talep üzerine pişik kremi de eklendi.

Başvurular, Teksin üzerinden alınıyor

Başvurular, ALO 185 Teksin Mersin Çağrı Merkezi üzerinden alınıyor. 6-12 aylık bebeği olan, asgari ücret ve altında geliri olan aileler, bu hizmete başvuru yapabiliyor. Başvuru için bebeğin önlü arkalı nüfus cüzdanı fotoğrafı ile ebeveynlerin son 6 aylık gelirini gösteren SGK hizmet dökümü isteniyor.

Periyodik yardım kapsamına alınan aileler, ayda 1 defa olmak üzere, bebekleri 1 yaşını doldurana kadar bu hizmetinden faydalanabiliyor. Pakette 1 adet 30'lu bebek bezi, 1 adet bebek şampuanı, 1 adet ıslak mendil, 1 paket bebek maması ve son olarak eklenen 1 adet pişik kremi yer alıyor.

"Dağıttığımız paket sayımız 18 bini aşmış bulunuyor"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde psikolog olarak görev yapan Yalçın Tütüncüoğlu, hizmetten yararlanan ailelere düzenli olarak paketlerini ulaştırmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Şimdiye kadar dağıttığımız paket sayımız 18 bini aşmış bulunuyor. Paketimizin içeriği bebek maması, şampuan, pişik kremi, ıslak mendil ve bebek bezinden oluşmakta. Pişik kremi de faydalanan ailelerimizin talebi doğrultusunda yeni eklenmiş bulunuyor. Ailelerimize ilk paketlerini, günlük yaşantılarında da kullanabilecekleri hasır sepetlerde teslim ediyoruz. Başvurularımız devam etmekte. Asgari ücret ve altı gelire sahip, 6-12 ay arası bebeği olan vatandaşlarımız Teksin Mersin üzerinden bebeklerinin kimliklerini ve ailelerin SGK hizmet dökümünü yükleyerek, başvuru yapabilir ve yardımımızdan faydalanabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız" dedi.

Yayın Tarihi: 20. 9. 2021 09: 31: 55

Mersin Büyükşehir'den Sepet Sepet 'El Bebek Gül Bebek'

Mersin Büyükşehir'den Sepet Sepet 'El Bebek Gül Bebek'

Mersin Büyükşehir'den Sepet Sepet 'El Bebek Gül Bebek'

Mersin Büyükşehir'den Sepet Sepet 'El Bebek Gül Bebek'

Mersin Büyükşehir'den Sepet Sepet 'El Bebek Gül Bebek'

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Haber: Mersin Büyükşehir'den Sepet Sepet 'El Bebek Gül Bebek' - Haberler
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