Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı, Kocaeli'de yeni bir ilkokulun temelini attı

Ford Otosan, Vehbi Koç Vakfı işbirliğiyle Kocaeli'de 35 derslikli Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu'nun temelini attığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfı, toplumsal faydayı odağına alan yatırımlarına yenisini ekledi.

İlkokulun temeli, Gölcük'te düzenlenen törenle atıldı. Riskli durumda olduğu tespit edilerek yıkılan Donanma İlkokulu'nun yerine yapılacak olan yeni okul, geleceğin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlarla inşa edilecek.

Tören, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, vakıf yetkilileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

Toplumsal fayda yaratmayı hedefleyen Ford, şirket, çevre, eğitim, kültür ve sağlık gibi birçok alanda sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Şirket, özellikle mesleki eğitimi destekleyerek gençlerin istihdamına katkı sağlarken nitelikli iş gücünün gelişimine de yatırım yapıyor.

Vakıf, idaresini üstlendiği kurumlar, merkezden yürüttüğü düzenli programlar, alanında uzman sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekler ve örnek iş birlikleri vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin Kocaeli genelinde bugüne kadar mesleki ve teknik liselerde kurulan Ford sınıfları, laboratuvarlar, uygulama atölyeleri, test araçları ve bilgisayar desteğiyle binlerce öğrencinin eğitim koşulları iyileştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu (MYO) bünyesinde kurulan Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO ise teorik ve pratik eğitimi bir araya getiren, sürdürülebilir bir örnek olarak öne çıkıyor.

Şirket, aynı zamanda, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gölcük Atatürk Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gölcük ve İzmit Mesleki Eğitim Merkezleriyle yaptığı protokoller sayesinde 1200'ü aşkın öğrenciye staj imkanı sundu.

Geçen yıl ise 1000'den fazla çalışan ustalık telafi eğitimleriyle sertifikalandırıldı. Ayrıca, gençlerin gelişimine katkı sunan pek çok mentörlük ve teknoloji ve inovasyon projesi devreye alındı.

Üçüncü okul Kocaeli'de

Vehbi Koç Vakfı, Cumhuriyet'in 75. yılı dolayısıyla başlattığı, Türkiye genelinde okullar inşa ederek bunları "Yap, Devret, Sahip Çık" ilkesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na devretmeyi amaçlayan projesi kapsamında Kocaeli'de üçüncü okulunu inşa ediyor.

Daha önce Ford Otosan'ın desteğiyle Kocaeli'de tamamlanan Ford Otosan Koç Ortaokulu ve Gebze Ortaokulu'nun ardından, Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu da kentteki eğitim yatırımlarına eklenmiş oldu.

Şirket, ayrıca Başiskele'de hayata geçirmeyi planladığı yeni bir okul projesi için Kocaeli Valiliği ile birlikte çalışmalara başladığını duyurdu.

"Uzun vadeli vizyonunun en güçlü parçalarından biri"

Açıklamada törendeki konuşmalarına yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, eğitim alanındaki sosyal yatırımların, şirketin uzun vadeli vizyonunun en güçlü parçalarından biri olduğunu vurguladı.

Şirketin 60 yıllık tecrübesine vurgu yapan Özyurt, "Sadece otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda toplumsal yatırımlarla kalıcı değerler yaratmak için çalıştık. Bizim için başarı, yalnızca üretim rakamlarıyla ya da ihracat rekorlarıyla ölçülmüyor. Gerçek başarı, içinde bulunduğumuz topluma, bu topraklara kattığımız faydayla, bıraktığımız izle anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Özyurt, Kocaeli'yi kendi evleri gibi gördüklerinin altını çizerek, "Burası sadece üretim yaptığımız bir şehir değil, geliştiğimiz, büyüdüğümüz, bir dünya markasına dönüştüğümüz topraklar. Bugün geldiğimiz noktada, Kocaeli Fabrikalarımız Ford'un Avrupa'daki en büyük ticari araç üretim üssü konumunda." değerlendirmesini yaptı.

Büyümenin sürdürülebilir olması için sanayiye yatırım yapmanın yetmeyeceğine dikkati çeken Özyurt, büyüme için en önemli yatırımın, insana, topluma yapılan yatırım olduğunu anlattı.

Özyurt, "Birçok çalışma arkadaşımızın ve onların çocuklarının da eğitim yolculuklarına başladığı bu okulun yeni ismi bizim için ayrıca anlam taşıyor. Bu proje, inandığımız değerlerin, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ve toplumsal sorumluluk vizyonumuzun somut bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Eğitime destek önceliklendiriliyor

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu da vakfın eğitime verdiği öneme dikkati çekerek, "Vehbi Koç Vakfı için en öncelikli alan, eğitim. Vakfımız bünyesinde yer alan eğitim kurumlarımızın yanı sıra, merkezden yürüttüğümüz burs destekleriyle ve eğitim programlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Özyurt, Cumhuriyet'in 75. yılı vesilesiyle, sekiz yıllık eğitime destek vermek amacıyla, Türkiye'nin değişik bölgelerinde eğitim kurumları yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayısı 21'e ulaşan bu okulları, 'Yap, Devret, Sahip Çık' ilkesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik. Bu okullarımızdan ikisi Kocaeli'nde yer alıyor. 1999'da yine Ford Otosan desteğiyle Ford Otosan Koç Ortaokulu'nu, bir de Gebze Koç Ortaokulu'nu Kocaeli'nde hayata geçirdik. İşte bugün yeniden Ford Otosan'ın bağışlarıyla okul sayımızı 22'ye çıkarıyor ve ilinizdeki 3. okulumuzun temellerini hep birlikte atıyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğitim kurumlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz."