Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı

Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep’te bir zincir markette yaşanan olayda, kadın kasiyer henüz bilinmeyen bir nedenle erkek müşterinin saldırısına uğradı. Market çalışanlarının araya girerek kurtarmaya çalıştığı genç kasiyerin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gaziantep’te bir zincir marketin şubesinde çalışan kadın kasiyer, henüz bilinmeyen bir nedenle erkek müşterinin saldırısına uğradı. Kadının darbedildiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansırken, saldırganı durdurmak isteyen mesai arkadaşları genç kadını güçlükle kurtardı.
KADIN KASİYERE FİZİKSEL SALDIRI
Olay, Gaziantep’teki zincir market şubesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kadın kasiyer ile erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle erkek müşteri, kadın çalışana yönelik fiziksel saldırıda bulundu.
ÇALIŞANLAR KASİYERİ KURTARMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİ
Saldırı sırasında markette bulunan diğer çalışanlar olaya müdahale etti. Çalışanların araya girmesiyle saldırgan kadın kasiyerden uzaklaştırılırken, genç kadının yaşadığı zor anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Görüntülerde erkek müşterinin kadın kasiyere saldırdığı, çevredeki çalışanların ise saldırıyı sonlandırmak için müdahalede bulunduğu görülüyor. Olayın ardından saldırının nedeni ve saldırgan hakkında yürütülen işlemlere ilişkin henüz ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.