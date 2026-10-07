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Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı

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Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı Haber Videosunu İzle
Gaziantep'te zincir markette kadın kasiyere dehşeti yaşattı
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Gaziantep’te bir zincir markette yaşanan olayda, kadın kasiyer henüz bilinmeyen bir nedenle erkek müşterinin saldırısına uğradı. Market çalışanlarının araya girerek kurtarmaya çalıştığı genç kasiyerin darbedildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep’te bir zincir marketin şubesinde çalışan kadın kasiyer, henüz bilinmeyen bir nedenle erkek müşterinin saldırısına uğradı. Kadının darbedildiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansırken, saldırganı durdurmak isteyen mesai arkadaşları genç kadını güçlükle kurtardı. 

KADIN KASİYERE FİZİKSEL SALDIRI

Olay, Gaziantep’teki zincir market şubesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kadın kasiyer ile erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle erkek müşteri, kadın çalışana yönelik fiziksel saldırıda bulundu.

ÇALIŞANLAR KASİYERİ KURTARMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİ

Saldırı sırasında markette bulunan diğer çalışanlar olaya müdahale etti. Çalışanların araya girmesiyle saldırgan kadın kasiyerden uzaklaştırılırken, genç kadının yaşadığı zor anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntülerde erkek müşterinin kadın kasiyere saldırdığı, çevredeki çalışanların ise saldırıyı sonlandırmak için müdahalede bulunduğu görülüyor. Olayın ardından saldırının nedeni ve saldırgan hakkında yürütülen işlemlere ilişkin henüz ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

101 calisanlari odun

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