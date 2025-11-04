Haberler

ATO Başkanı Baran: "Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye, bütün coğrafyalarda dostluk köprüleri kurdu"

Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye, bütün coğrafyalarda dostluk köprüleri kurdu, ticaretin önündeki engelleri kaldırdı ve yatırımcılar için güvenli bir liman oldu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, " Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye, bütün coğrafyalarda dostluk köprüleri kurdu, ticaretin önündeki engelleri kaldırdı ve yatırımcılar için güvenli bir liman oldu. Bu tablo Kamboçya ile ticaretimize de yansıyacaktır" dedi.

Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Bakan Nimul, ziyarette yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini geliştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu'nun kurulduğunu hatırlatarak, 4. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı için Türkiye'de bulunduklarını ve bu süreçte çevre, enerji ve ticaret alanlarında iş birliklerini geliştirmek amacıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek istediklerine dikkati çeken Bakan Nimul, bunun için ticaret odalarını buluşturarak, özel sektörü bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. İki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin bir parçasının da ticaret anlaşmaları olduğunu kaydeden Nimul, Türkiye ile Tercihli Ticaret Anlaşması tesis etmek için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Kamboçya'da gıda işleme tesisleri ile medikal ekipmanlara yönelik yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bakan Nimul, Ankara ile gıda sanayi, medikal ekipman konusunda iş birliği yapmak istediklerini aktardı. Yenilenebilir enerji alanında Ankara'nın önemli bir merkez olduğunu kaydeden Bakan Nimul, bu alanda da yatırım ve üretim iş birliklerine açık olduklarını ifade etti. Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerindeki başarılarına da değinen Bakan Nimul, ülkesinde yol, liman, demiryolu gibi altyapı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu ve Türk müteahhitlerinin bu alanlarda faaliyet gösterebileceğini söyledi.

"Direkt uçuş bizi heyecanlandırıyor"

Bakan Nimul, Kamboçya ile Türkiye arasında doğrudan uçuş bulunmadığı için yolculuk süresinin aktarmalı uçuşlarla 24 saati bulduğunu belirterek, Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Kamboçya'nın Başkenti Punom Pen'e 12 Aralık itibariyle direkt uçuş başlatacağını, böylece uçuş süresinin 11 saate ineceğini söyledi. Bakan Nimul, "Ülkelerimiz arasındaki direkt uçuş bizi heyecanlandırıyor. Ulaşımın kolaylaşması ticaret, ekonomi ve turizm ilişkilerimize olumlu yansıyacaktır" dedi.

ATO Başkanı Baran da iki ülke arasındaki uçuş süresinin 11 saate inmesinin çok önemli bir gelişme olacağını belirterek, "Ankara'dan da Kamboçya'ya direkt uçuş başlamasını isteriz" diye konuştu. Baran, Kamboçya ile ikili ilişkilerin 1959 yılında başladığını, Türkiye'nin 2013 yılında Punom Pen'de büyükelçilik açmasıyla geliştiğini kaydetti.

"Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye, bütün coğrafyalarda dostluk köprüleri kurdu"

Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Ankara'nın 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle, Türkiye'nin ihracatta üçüncü, ithalatta ikinci ili durumunda olduğunu söyledi. Savunma ve medikal sanayi başta olmak üzere, sanayi üretiminde Başkent'in güçlü bir merkez haline geldiğini anlatan Baran, Ankara'nın sağlık turizmi alanında da öne çıktığını aktardı. Türkiye'nin son 20 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner politikalarıyla önemli bir aşama kat ettiğine dikkati çeken Baran, "Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye, bütün coğrafyalarda dostluk köprüleri kurdu, ticaretin önündeki engelleri kaldırdı ve yatırımcılar için güvenli bir liman oldu. Bu tablo Kamboçya ile ticaretimize de yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

Güneydoğu Asya'da yer alan Kamboçya ile Türkiye'nin ticari ilişkilerinin henüz yolun başında olduğunu kaydeden Baran, "İki ülkenin ticaret hacmine baktığımızda 307 milyon doları bizim ithalatımız olmak üzere, 330 milyon dolarlık dış ticaretimiz mevcut. Ancak iki ülke arasındaki yakın diyaloga bakıldığında, bu rakamın yeterli düzeyde olmadığı görülüyor" dedi.

Kamboçya ile dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini bildiren Baran, "Bu hedefe Başkent Ankara olarak gıda, hazır giyim, medikal üretimi, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik hizmetleri alanlarında gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle katkıda bulunabiliriz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
