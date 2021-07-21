İlave kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya yanıt: Aşılama sayesinde gerek kalacağına inanmıyorum
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İlave kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya yanıt: Aşılama sayesinde gerek kalacağına inanmıyorum

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

AK Parti teşkilatlarıyla videokonferans yöntemiyle bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, kurallara uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatıyla bayramlaşmasında konuşma yaptı. Koronayla ilgili önemli açıklamalarda buluan Erdoğan, "Geçtiğimiz yılki bayramlarımız ile bu yılki ramazan bayramımızı maalesef buruk bir şekilde yaşamıştık. Bu bayramı temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hamdolsun gönlümüzdekine yakın bir sevinçle idrak ediyoruz.Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Hep birlikte aşılamayı yaygınlaştırarak, kurallara uyarak bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum. " sözlerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Salgın, sıkıntılar yanında pek çok fırsat penceresi de açtı. Ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Karanlık bir fotoğraf çizmeye çalışılıyor olsa da 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Bu yolda attığımız her adımda, arkamızdan yazılan kirli senaryoları birer birer boşa çıkartıyoruz.

"KIBRIS'TAKİ PROGRAM ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Dün ve önceki gün arife gününden başlayıp bayram günü akşam saatlerine kadar Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

"KIBRISLI KARDEŞLERİMİZ KARARLI"

KKTC'nin geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz. Yakında bunun somut gelişmelerini görmeye başlayacağız. Ada'daki 2 günlük temaslarımız sırasında Kıbrıslı kardeşlerimizi bu konuda kararlı gördük.

İlave kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya yanıt: Aşılama sayesinde gerek kalacağına inanmıyorum
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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