YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

Türkiye genelinde bugün başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu için 3 milyondan fazla kişi istediği üniversitelere yerleşebilmek için ter döktü. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı sınav maratonunda İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan olay uzun yıllar unutulmayacak cinsten...

3 HAFTALIK BEBEK ANNESİNİ BEKLEDİ

Büyükçekemece İlkokulu'nda sınav yapılan yerler arasındaydı. Öğrenciler arasında 3 haftalık bebeğiyle ve eşiyle gelen bir anne de yer aldı. Anne sınava girerken baba Fatih Gülteki'nde bebeğiyle dışarıda bekledi. Gültekin, " Bebeğimizle geldik. Eşim sınava girdi. Aylardır çalışıyordu. İnşallah hedefinde Tıp Fakültesi var. Bende bebeğimle bekliyorum" dedi.

YARDIMA TRAFİK POLİSLERİ KOŞTU

Elazığ'da üniversite sınavına geç kalan ve kimliklerini evde unutanların yardımına trafik polisleri yetişti.

SANİYELERLE YETİŞTİLER

Bursa Anadolu Lisesi çevresinde yoğunluk yaşanırken, 2 öğrenci 09.59'da kapıdan içeri girmeyi başardı. Kan ter içinde geleceklerini belirleyecek sınava yetişen öğrenciler, koşarak sınava gireceği sınıfa gitti.

40 DERECEDE SINAV DEPARI

Asrın felaketinin ardından ayakta kalmayı başaran betonarme yapılarda YKS sınavının gerçekleştiği Hatay'da adaylar ve aileleri sabahın ilk saatleriyle birlikte okullara akın ettiler. Mustafa Kemal Üniversitesi ve Narlıca Mahallesi'nde bulunan sınav merkezleri çevresinde yoğunluk yaşandı. Saatlerin 10.00'ı göstermesiyle kapılar kapandı ve sınav başladı. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da geç kalan adaylar, sınava alınmadılar. Sınav esnasında hava sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıysa adaylara ve kendilerini bekleyen ailelerine ter döktürdü.

İMKANSIZI BAŞARDI

Sınav yeri Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.