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YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

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Milyonlarca öğrenci bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezlerinin önünde ilginç manzaralar ortaya çıktı. İstanbul Beylikdüzü'nde sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.

Türkiye genelinde bugün başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumu için 3 milyondan fazla kişi istediği üniversitelere yerleşebilmek için ter döktü. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı sınav maratonunda İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan olay uzun yıllar unutulmayacak cinsten...

3 HAFTALIK BEBEK ANNESİNİ BEKLEDİ

Büyükçekemece İlkokulu'nda sınav yapılan yerler arasındaydı. Öğrenciler arasında 3 haftalık bebeğiyle ve eşiyle gelen bir anne de yer aldı. Anne sınava girerken baba Fatih Gülteki'nde bebeğiyle dışarıda bekledi. Gültekin, " Bebeğimizle geldik. Eşim sınava girdi. Aylardır çalışıyordu. İnşallah hedefinde Tıp Fakültesi var. Bende bebeğimle bekliyorum" dedi.

YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

YARDIMA TRAFİK POLİSLERİ KOŞTU

Elazığ'da üniversite sınavına geç kalan ve kimliklerini evde unutanların yardımına trafik polisleri yetişti.

YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

SANİYELERLE YETİŞTİLER

Bursa Anadolu Lisesi çevresinde yoğunluk yaşanırken, 2 öğrenci 09.59'da kapıdan içeri girmeyi başardı. Kan ter içinde geleceklerini belirleyecek sınava yetişen öğrenciler, koşarak sınava gireceği sınıfa gitti.

YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

40 DERECEDE SINAV DEPARI

Asrın felaketinin ardından ayakta kalmayı başaran betonarme yapılarda YKS sınavının gerçekleştiği Hatay'da adaylar ve aileleri sabahın ilk saatleriyle birlikte okullara akın ettiler. Mustafa Kemal Üniversitesi ve Narlıca Mahallesi'nde bulunan sınav merkezleri çevresinde yoğunluk yaşandı. Saatlerin 10.00'ı göstermesiyle kapılar kapandı ve sınav başladı. Her sınavda olduğu gibi bu sınavda da geç kalan adaylar, sınava alınmadılar. Sınav esnasında hava sıcaklığın 40 dereceyi bulmasıysa adaylara ve kendilerini bekleyen ailelerine ter döktürdü.

YKS'de görülmemiş olay! 1 saat okulun önünde bekleyen genç, sınava geç kaldı

İMKANSIZI BAŞARDI

Sınav yeri Beylikdüzü Büyükşehir Yücel Akkaş Ortaokulu olan bir aday, sınava girmek için 1 saat önceden gelip okulun önünde beklemeye başladı. 10.15'e kadar içeri girebileceğini düşünen aday, geç kaldığı için sınav salonuna alınmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim

Beylikdüzü İstanbul YKS TYT Eğitim Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

NediyonDegisik:

Turkiyedeki bu durum tam bir sacmalik. 2 sene universite okudum biraktim. lise mezunuyum mermer ve mobilya uzerine cnc ogrendim calistim kendimi 3D tasarimlarda gelistirdim simdi yurt disinda calisiyorum. bazen dusunuyorum ne gerek vardi. isveren zaten bu gencler mezun olduktan sonra tecrube isteyecek, daha neler neler isteyecek az para vercek. yemin ederim ugrasmaya degmez. avrupada calisir para biriktirir verir ozel bir universiteye okur bitirir pasalar gibi al sana diploma derim.

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Murat Celik:

İsmin gibi değişiksin

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Burhan Bozkurt:

iyikide girmemiş.

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hayırdır:

Okursan aç kalırsın

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CEZA :

bu kafalar zaten sınava girip diğerlerinin hakkını gasp etmesin.. isabet olmuş

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Black Mamba:

sınav saati 12 de olsa yine geç kalırlar ,,,

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Kmal e:

tiktok cekmeye gelmistir o ne sınavı

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Gjerj Kastoroiti:

Z kuşağı ne bekliyorsunuz

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