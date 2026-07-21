YDS Almanca testi Türkiye birincisi Uyar: 'Saatlerce ders çalışmaktansa daha çok düzenli çalıştım'

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Almanca testinde Türkiye birincisi ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal testinde Türkiye 558'incisi olan 18 yaşındaki Eylül Uyar, başarısının sırrının çok yoğun çalışmaktansa daha çok düzenli çalışmak olduğunu dile getirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının bu sabah açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adaylar da belli oldu. Üsküdar'da ikamet eden Kabataş Erkek Lisesi mezunu 18 yaşındaki Eylül Uyar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Almanca testinde Türkiye birincisi ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal testinde Türkiye 558'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Başarısının sırrının çok yoğun çalışmak yerine düzenli çalışmak olmadığını söyleyen Uyar, sınava girecek olan öğrencilere de tavsiyede bulundu.

"11'inci sınıfta Almanca münazarada Türkiye birincisi oldum"

Almanca sınavındaki başarısını anlatan Uyar, " Almanca açısından bizim okulda 12. sınıfta bir diploma sınavımız oluyor. Bu ömür boyu geçerliliği olan DSD diploması ve bunun için ben hazırlıktan beri Almanca eğitimi alıyorum, hazırlanıyordum. Özellikle bizim okuldaki bazı programlar Almancamı geliştirmemde yardımcı oldu. 10. sınıftayken Erlangen şehrine, Almanya'da, değişim programına gittim. Orada Alman bir ailenin yanında kaldım ve hep Almanca konuştuk ve bu benim için iyi oldu. Bunun dışında 11. sınıfın sonuna doğru Almanca münazarada Türkiye birincisi oldum ve bu yüzden 12. sınıfın başında Berlin'e gittim. Avrupa finali oldu, orada 17 ülke ve 34 katılımcı vardı. Finallerde ikinci oldum. Bunlar da Almancamın gelişmesinde bayağı yardımcı oldu. Onun dışında genel olarak o diploma sınavına çok çalıştım ama Yabancı Dil Sınavı için özellikle bir Almanca çalışması yapmadım ekstra" dedi.

"Sadece irademe hakim oldum"

Sayısal alanda derslerinin hep iyi olduğunu söyleyen Uyar, "11'inci sınıfta daha çok çalışmaya başladım. 9'uncu ve 10'uncu sınıfta sınavlara çalışıyordum, 11'de daha düzenli çalışmaya başladım. Çok yoğun günde saatlerce çalışmaktansa daha çok düzenli çalıştım. Kendime de zaman ayırabilmeyi seviyorum çünkü. Kişiden kişiye, insanın neye ihtiyacı olduğuna göre değişebilir. Ben öyle bir duruma geçseydim psikolojim kaldırmazdı. Her zaman kendime zaman ayırmam gerekiyor. Telefonumu falan kapatmadım, daha az kullandım. Arkadaşlarımla da buluşmaya devam ettim" şeklinde konuştu.

Sınav sonucunu öğrendiğinde ailesinin de kendisin de çok mutlu olduğunu aktaran Uyar, "Almancada iyi yaptığımı biliyordum aslında ama birinci olacağımı beklemiyordum çok. Dilde ilk 100 bursu falan gelir diye girmiştim" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda güzel şeyler yapmak istiyorum"

Hangi üniversite ve hangi bölüme gireceğine henüz karar vermediğini dile getiren Uyar şunları söyledi:

"Ben ne yaparsam yapayım insanlara, dünyaya, özellikle ezilen insanlara bir katkım olsun ve onların yanında olayım istiyorum. ve böyle hayatımda güzel şeyler yapmak istiyorum. Sınava girecek olanlar da konuları düzgün çalışsınlar. Bitire bitire gitsinler, acele etmeye gerek yok bence. Sadece bir şeyi güzel bitirmek ve hakim olmak önemli. Kendi durumlarını iyi analiz etsinler, iyi deneme analizi yapsınlar ve çok da stres olmamaya çalışırlarsa daha iyi olur. Tabii ki herkesin aynı fırsatları da olmuyor sınavda. Bazı insanların kitaplara erişimi olmuyor. Keşke herkes için eşit bir sınav olsaydı ama fırsatları olan insanların bunu değerlendirmesi güzel bir şey olur bence." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı