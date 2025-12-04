Yargıtay Başkanı Kerkez'den 'Yargıtay Müzesi' alanında inceleme

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ömrü Yılmaz ve Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Koray Demirci'den oluşan heyetle Eskişehir Adliyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarete Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri de katıldı.

Daha sonra Kerkez, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı ziyaret etti.

YARGITAY MÜZESİ PROJESİNİ İNCELEDİ

Kerkez, Eskişehir'de 1923-1935 yılları arasında Yargıtay Hizmet Binası olarak faaliyet gösteren, şimdi ise Eskişehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ek Binası olarak hizmet veren koruma altındaki yapıyı, Yargıtay Müzesi'ne dönüştürülmesi projesi kapsamında inceledi.

Binada, yerinde yapılan ziyaret ile mevcut durum, restorasyon ihtiyacı ve müzeye dönüştürülmesine yönelik planlanan çalışmalar değerlendirildi. Proje kapsamında öngörülen düzenlemelere ilişkin Kerkez'e yetkililer tarafından detaylı bir sunum yapıldı.

Kerkez ve beraberindeki heyet, Eskişehir Hakimevi'ni de ziyaret edip Eskişehir'den ayrıldı.