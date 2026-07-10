Yalova'da velilerden ikili eğitim tepkisi

Yalova'da Suzan Tuna İlkokulu velileri, okullarının ikili eğitime geçirilmesi planına tepki göstermek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Veliler, alınan kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Suzan Tuna İlkokulu velileri adına basın açıklamasını Okul Aile Birliği Başkanı Gülten Şengülen yaptı. Şengülen, amaçlarının başka bir okulun mağduriyetine karşı çıkmak olmadığını belirterek, çocuklarının eğitim hakkını korumak istediklerini söyledi.

Konuşmasına Atatürk İlkokulu öğrencileri ve velilerine destek mesajı vererek başlayan Şengülen, "Bugün burada hiçbir okulu, öğrenciyi ya da veliyi hedef göstermek için bulunmuyoruz. Atatürk İlkokulu'nun yıkım sürecinin ardından öğrencilerin yaşayacağı mağduriyetin farkındayız. Her çocuğun güvenli ve kaliteli eğitim alma hakkı vardır. Ancak bir mağduriyetin çözümü başka bir okulun mağdur edilmesi olmamalıdır" dedi.

Suzan Tuna İlkokulu'nun tam gün eğitim veren ve mevcut fiziki kapasitesine göre planlanmış bir okul olduğunu ifade eden Şengülen, ikili eğitime geçilmesinin yalnızca ders saatlerinin değişmesi anlamına gelmediğini belirtti.

Şengülen, "Eğitim düzeni, öğrencilerimizin başarısı, sosyal yaşamı ve aile düzeni doğrudan etkilenecek. Okulumuzun fiziki kapasitesi belli. Yeni öğrencilerle birlikte sınıflar daha kalabalık hale gelecek, ortak kullanım alanları ise yetersiz kalacaktır." diye konuştu.

Velilerin en büyük kaygısının güvenlik olduğunu dile getiren Şengülen, okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanacak yoğunluğun risk oluşturacağını belirterek, "Daha geçen dönem güvenlik nedeniyle yaşanan acı olayda evlatlarımızı toprağa verdik. O acıyı hala unutamadık. Çocuklarımız 5 ile 10 yaş arasında. Anne babalar olarak endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de çocukluk döneminde ikili eğitim gördüğünü anlatan Şengülen, "Biz çözümün karşısında değiliz. Aksine bütün öğrencilerin mağdur olmayacağı adil bir çözüm istiyoruz. Buraya 'Bizim sorunumuz çözülsün, diğer okul ne yaparsa yapsın.' demeye gelmedik. Çünkü onlar da bizim evlatlarımız." dedi.

Suzan Tuna İlkokulu'nun kısa sürede örnek gösterilen bir eğitim kurumu haline geldiğini belirten Şengülen, okul yönetimi ve öğretmenlerin özverili çalışmalarının korunması gerektiğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne çağrıda bulunan Şengülen, "Talebimiz alınan kararın yeniden değerlendirilmesidir. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Sadece çocuklarımızın bugününü ve yarınını güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında sürdürebilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından veliler, taleplerinin yeniden değerlendirilmesini beklediklerini belirterek İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünden ayrıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı