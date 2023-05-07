Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık teknolojisi meslek lisesi açıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, savunma sanayi alanında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişeceği uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesinin Ankara'nın Elmadağ ilçesinde açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğinde uzay ve havacılık teknolojisi eğitim öğretimine yönelik çalışmalar tamamlandı. 2019 yılında imzalanan protokoller çerçevesinde uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşa edildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilen okul, öğrenci ve veliler için ziyarete açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB'in dinamik mesleki ve teknik eğitim sistemi aracılığıyla uzay ve havacılık alanında harekete geçildiğini belirterek, "SSB ile TUSAŞ iş birliğinde ilk defa havacılık ve uzay teknolojileri alanında eğitim verecek lisenin açılması için çalışmalarımızı tamamladık. Yapılan çalışma kapsamda havacılık ve uzay teknolojisi eğitiminin yaygınlaştırılması, eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla hazırlanan havacılık ve uzay teknolojisi alanı öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulu'nda kabul edildi" dedi.

Okulda Anadolu ve fen lisesi programı uygulanacağını ifade eden Bilecan, "Okulumuzda havacılık ve uzay teknolojisi alanı var. Bu alanın 3 dalı var; tasarım ve imalat dalı, havacılık ve uzay elektronik sistemleri dalı ve uzay aracı itki sistemleri dalı var. Bu dallarda çocuklarımız bir uzay aracının veya bir uçağın üretiminde bulunacak, tasarım ve imalatı yapabilecek. Bu hava araçlarının tamamen elektronik sistemlerini geliştirebilecek ve pervane sistemlerini, motor sistemlerini çalıştırabilir duruma gelecek. Üretimini yapabilecek seviyeye gelecek. Okulumuzda itki sistemleri ve pervane sistemleri atölyelerimiz, montaj entegrasyon ve kontrol atölyemiz, elektronik sistemler, aviyonik sistemler atölyemiz var. Ayrıca uygulamalı alanlarda tasarım ve 3D yapmaları için de imkan var. Çocuklarımız teknolojiyle iç içe olacak ve bu alanda kendi imkanlarıyla burada başarıyı elde edecek. Yüzde 1'lik öğrenci grubunu hedefliyoruz. Çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirmesini istiyoruz. Okulumuzda başarılı öğrencilerle büyük hedefler gerçekleştirmek istiyoruz. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.