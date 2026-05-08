Kahramanmaraş'ta kayıp vatandaşın cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Ali Türkan'ın cansız bedeni, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Elbistan ilçesine bağlı Kalealtı Mahallesi'nde meydana geldi. 70 yaşındaki Ali Türkan'ın kaybolmasının ardından yakınlarının başlattığı arama çalışmaları sonuçsuz kalınca durum güvenlik güçlerine bildirildi. İhbar üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), emniyet güçleri ve gönüllü ekipler katıldı. Dron ve iz takip köpekleriyle yapılan aramalar sonucunda Ali Türkan'ın cansız bedeni bulundu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
