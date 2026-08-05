Türk-Alman iş birliğiyle demans hastalarına özel proje

Türkiye ve Almanya'dan akademisyenlerin iş birliğinde yürütülecek demans araştırması, 2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Uluslararası proje, Türkçe konuşan demans hastalarının konuşma, dil, ses ve yutma becerileri klinik ve bilişsel göstergelerle birlikte değerlendirilecek.

Biruni Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Heidelberg Üniversitesi'nden Biruni Üniversitesi'nde görev almak üzere Türkiye'ye gelecek Doç. Dr. Johannes Gerwien koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek proje, "Türkçe Konuşan Majör Nörokognitif Bozukluğu Bulunan Yetişkinlerde Konuşma, Dil, Ses ve Yutmanın Çok Boyutlu Değerlendirilmesi: Klinik, Bilişsel ve Tanısal İlişkiler" başlığını taşıyor.

Projenin Türkiye koordinatörlüğünü Biruni Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Fenise Selin Karalı ile Dr. Öğr. Üyesi Samet Tosun üstlenecek. Araştırmanın, tanısal değerlendirme süreçlerini desteklemesi ve Türkçe konuşan bireylere yönelik kanıta dayalı klinik uygulamalara bilimsel altyapı oluşturması hedefleniyor.

"İletişim ve yutma becerileri birlikte ele alınacak"

Projenin demansın bireyler üzerindeki etkilerini çok boyutlu olarak inceleyeceğini belirten Doç. Dr. Fenise Selin Karalı, "Bu projede majör nörokognitif bozukluğu bulunan Türkçe konuşan yetişkinlerin konuşma, dil, ses ve yutma becerilerini klinik ve bilişsel göstergelerle birlikte değerlendireceğiz. Bu alanların aynı araştırma kapsamında ele alınması, demansın iletişim ve yutma üzerindeki etkilerinin daha kapsamlı anlaşılmasına katkı sağlayacak" dedi.

Araştırma sonuçlarının klinik değerlendirme süreçlerine bilimsel katkı sunmasının hedeflendiğini ifade eden Karalı, çalışmanın Türkçe konuşan bireylere yönelik değerlendirme yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından da önem taşıdığını söyledi.

"Kanıta dayalı klinik uygulamalara zemin hazırlayacak"

Dr. Öğr. Üyesi Samet Tosun ise projede elde edilecek verilerin tanısal değerlendirme süreçlerini desteklemesinin amaçlandığını belirterek "Çalışmadan elde edilecek bulguların, Türkçe konuşan demans hastalarının iletişim ve yutma becerilerinin daha ayrıntılı değerlendirilmesine katkı sunmasını hedefliyoruz. Araştırmanın, kanıta dayalı klinik uygulamaların geliştirilmesine bilimsel zemin hazırlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası iş birliğinin bilimsel çalışmalar açısından önemli olduğunu kaydeden Tosun, projenin nörolojik iletişim bozuklukları alanındaki araştırma faaliyetlerini güçlendireceğini belirtti.

Proje ekibinde 6 akademisyen yer alıyor

Proje ekibinde Heidelberg Üniversitesi'nden Doç. Dr. Johannes Gerwien'in yanı sıra Biruni Üniversitesinden Türkiye koordinatörleri Doç. Dr. Fenise Selin Karalı ve Dr. Öğr. Üyesi Samet Tosun yer alıyor.

Araştırmacı olarak ise Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Dilber Kaçar Kütükçü, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Karsan ve Doç. Dr. Mehmet Emrah Cangi projeye katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı