Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Dijital Sergi Alanı Açıldı!

Yaklaşık bir yıllık planlama ve uygulamanın sonucu olan "Dijital Sergi Alanı" bölüm öğretim üyeleri ve öğrencilerinin bir proje üzerinde ortaklaşan akademik ve sanatsal öngörü ile emeklerini de yansıtan kalıcı bir kazanım olarak 9 Mayıs 2024 tarihinde açıldı.

Açılışta kısa bir tanıtım konuşması yapan bölüm başkanı Doç. Dr. Devrim Baran; 16 monitör ve çeşitli panolardan oluşan sergi alanında dijital ortamda sürdürülen animasyon, 3D modelleme, yayın ve reklam grafiği ile fotoğraf ve kısa film gibi derslerin çıktıları her an yayınlanabilir hale getirilerek bölüm ve fakülte öğrencilerinin kendi aralarındaki iletişimi güçlendirilirken aynı zamanda dijital ortamda çalışan sanatçıların gösteri ve sunum yapabilmelerine de olanak tanıyacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Açılış konuşmasında Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı Prof. Melihat Tüzün, fakülte içinde oluşturulan bu dijital sergi alanının öğrencilerimize ve eğitime yapacağı katkıları, bu yıl ilk defa mezun veren öğrencilerimizin başarılarını ve bölüm öğretim üyelerine teşekkürlerini dile getirdikten sonra 100'e yakın öğrencinin işlerinin yer aldığı ekranları dolaşarak öğrencilerden eserleri hakkında bilgi aldı.





Elektronik Sürdürülebilirliğin En iyi Örneği

Aynı açılışta sayın Tüzün'ün ardından memnuniyetini dile getirdiği konuşmasında Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, artık kullanılamaz hale gelen ve depoya kaldırılmak zorunda kalacak bilgisayarların tekrar hayata döndürülerekdaha uzun yıllar kullanılabilecek işlev kazandığını, Grafik ve İletişim Tasarımı öğrencileri için eşsiz bir olanak yaratıldığını ve tüm fakülte bölümleri arasında disiplinler arası bir çalışma, üretme ve paylaşma anlayışının bu alan üzerinden de kurulabileceğini dile getirdi.

Açılışa Özel Afiş Sergisi

Bölüm öğretim üyesi Doç. Semih Oduncu'nun küratörlüğünü üstlendiği açılışa özel afiş sergisi de aynı gün izleyenlerin beğenisine sunuldu. Semih Oduncu yönettiği afiş atölyesinde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım için tasarlanan afişlerden oluşturduğu seçki hakkında, öğrencilerinin bir konu ya da kavram üzerine yoğunlaşarak yaratıcı düşünce geliştirebilmelerini sağlamayı amaçladığını ve çıkan işlerle bu amaçlarına ulaştıklarını dile getirdi. Oduncu büyük özen ve özveriyle tasarım aşamasından sunum aşamasına kadar kendisiyle çalışan öğrencilerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.





Canlandırma Atölyesi Kuruldu

Açılışa özel düzenlenen serginin yanı sıra bölüme yeni kazandırılan Canlandırma Atölyesi'nin açılışı da gerçekleştirildi. Bölüm öğretim üyeleri Öğr. Gör. Merve Oksal ve Arş. Gör. Meriç Batuhan Çil sorumluluğunda kurulan atölye ve sahnenin öğrencilere canlandırma tasarımı, Stop-Motion ve geleneksel yöntemler hakkında uygulama deneyimi kazandıracağı açıklandı. Atölye sorumlusu öğretim elemanları ilk projelerinin de Tarihi Gar Binası mimarı Mimar Kemalettin hakkında olacağını dile getirdiler.

Üniversite İçinden ve Dışından Katılımcıların İlgisi Büyüktü

Dr. Öğr. Üyesi İlter Alkan'ın sunumuyla rektörümüz sayın Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve yanındaki konukları Bandırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Shumen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habil Nataliya Vitanova, Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic, Canadian Institute Of Technology (Cıt) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Tetova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Jusuf Zejneli, Trakya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, Sofya Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ivan Ilchev, ve rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ile Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Prof. Dr. Metin Aydoğdu'ya detaylı bilgi aktarıldı. Dijital Sergi Alanı, Afiş Sergisi ve Canlandırma Atölyesi'yle ilgili detaylı anlatımda özellikle Oyun Tasarımı dersi alan öğrencilerin çevresel kurguyla oluşturdukları sunumlarının göz doldurucu oldukları dile getirildi.