Sultangazi'de bin 500 çocuğun sünnet heyecanı

Sultangazi Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Bu yıl ikincisi düzenlenen şölende, sünnet ettirilen bin 500 çocuk aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Belediyecilik anlayışımızda çocukların özel bir yeri var. Onlarsız bir gelecek olmayacağına göre hizmetlerimizde çocuklarımıza özel bir yer vermek zorundayız." dedi.

500 ÇOCUK SÜNNET ETTİRİLDİ

Sultangazi Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen sünnet şöleni, Sultangazi Etkinlik Alanında gerçekleştirildi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde düzenlenen şölene; AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, ilçe protokolü, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sünnet ettirilen 4-12 yaş aralığındaki bin 500 çocuk ve aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"HİZMETLERİMİZDE ÇOCUKLARA ÖZEL YER VERMEK ZORUNDAYIZ"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şölene ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçen sene başlattığımız sünnet şölenlerimizin ikincisini büyük bir coşku ile gerçekleştirdik. Şölen kapsamında bin 500 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ettirirken, güzel bir organizasyon ile bu çalışmayı taçlandırdık." ifadelerini kullandı. Dursun, şunları kaydetti: "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz, projelerimiz hız kesmeden devam edecek. Belediyecilik anlayışımızda çocukların özel bir yeri var. Onlarsız bir gelecek olmayacağına göre hizmetlerimizde çocuklarımıza özel bir yer vermek zorundayız. Bu anlayışla onların yüzünü güldürecek daha birçok etkinlikte çocuklarımızla bir araya gelmeyi umuyorum. Sünnet şöleninde bin 500 çocuğumuzun ve ailelerinin yüzünü güldürdük. Allah düğünlerini görmeyi de nasip etsin. Aileleri ile hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum."

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Şölende çocuklara yönelik etkinlikler de yer aldı. Palyaço yüz boyama, çocuk mehteran takımı gösterisi, sahne etkinlikleri ve konser düzenlendi. Şölenin sonundan sünnet ettirilen çocuklar sahnede hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Dursun, şölene katılan çocuklarla ve vatandaşlarla yakından ilgilendi. Sünnet ettirilen çocukların aileleri Başkan Dursun'a teşekkürlerini iletti. Sünnet çocukları, şölen alanındaki etkinliklerde doyasıya eğlenme fırsatı buldu.