Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü, sosyal medya hesabını yorumlara kapatmasının gerekçesini açıkladı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ensar Vakfı skandalıyla ilgili soruşturma açılan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının ardından müdürlüğün sosyal medya hesabının yorumlara kapatılmasını Ombudsmanlığa şikayet etti. Sultanoğlu ise yanıtında, Twitter'ın özel bir sosyal medya iletişim aracı olduğunu ve içeriğin erişime engellenecek bir içerik olması durumunda şikayetin Twitter'a yapılması gerektiğini belirtti.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; Ensar Vakfı skandalı ile ilgili hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü olduktan sonra müdürlüğün sosyal medya hesabını yorumlara kapatmasını Ombudsmanlığa şikayet etti. Şikayete, Müdür Sultanoğlu yanıt verdi. Sultanoğlu yanıtında; " Twitter'ın özel bir sosyal medya iletişim aracı olması nedeniyle içeriğin erişime engellenecek bir içerik olması durumunda buna yönelik şikayetin Kamu Ombudsmanlık kurumuna değil Twitter'a yapılması gerekmektedir" dedi

Ombudsmanlık, Tanal'ın şikayetine; " Twitter'ın özel bir sosyal medya iletişim aracı olması nedeniyle içeriğin erişime engellenecek bir içerik olması durumunda buna yönelik şikayetin Kamu Ombudsmanlık kurumuna değil Twitter'a yapılması gerekmektedir" yanıtını verdi.

Karaman'da 2016 yılında 45 erkek çocuğun cinsel istismara uğramasının ardından açılan Ensar Vakfı Davası'nda hakkında soruşturma açılan üç yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu, atandığı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde göreve başladı.

Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanması tepki çekerken, Müdürlüğün resmi sosyal medya hesabı yorumlara kapatıldı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da konuyla ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu'na (Ombudsmanlık) başvurarak, Müdürlüğün sosyal medya hesabının "halkın yorumuna kapatılmasının" hukuka aykırı olduğunu ve Ombudsmanlığın bu konuda tavsiye kararı vermesini talep etti.

Ombudsmanlık, Tanal'ın başvuru dilekçesini konu hakkında bilgi verilmesi talebiyle Şanlıurfa Valiliği'ne gönderdi. Tanal'ın dilekçesine yanıt geldi.

Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü sıfatıyla yanıtta imzasının olduğu görüldü. Sultanoğlu, verdiği yanıtta, Tanal'a Ombudsmanlığa başvurmasından duyduğu rahatsızlığı " Twitter'ın özel bir sosyal medya iletişim aracı olması nedeniyle içeriğin erişime engellenecek bir içerik olması durumunda buna yönelik şikayetin Kamu Ombudsmanlık kurumuna değil Twitter'a yapılması gerekmektedir" diye açıkladı.

Sultanoğlu'nun yanıtında, sosyal medya hesabının Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olduğunu ve hesabın yorumlara kapatılmasının "idarenin taktir yetkisi" kapsamında olduğunu şöyle anlattı:

"Kuruma ilişkin paylaşımlar için herhangi bir izin gerekmemekte olup paylaşımların yoruma kapatılıp kapatılmaması konusu da tamamen idarenin takdir yetkilidir. Aksi bir durumda idarenin takdir yetkisi ve haberleşme özgürlüğü sınırlandıracak olup bunun kısıtlanması mümkün değildir. Kaldı ki Twitter'da paylaşımlara yapılan yorumlar MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sosyal Medya Kullanım Kılavuzunda belirtilen 'Paylaşımlara yapılan hal argo yorumların engellenmesi, uygun görüldüğü hallerde hukuk hizmetleri birimleri taraf erişimin engellenmesi için yasal sürecin başlanılması gerekmektedir' hükmü gereğince Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü Makamının itibarını zedeleyici, aşağılayıcı, düşünce ve basın özgürlüğü sınırlarını ve haddi aşan yorumlar yapılması nedeniyle bir önlem olarak idare takdir hakkını kullanmış ve yorumları kapatmıştır. Ancak sayfaya erişim herhangi bir şekilde engellenmemiştir.

"AMAÇ YORUM ALMAK DEĞİL BİLGİLENDİRMEK"

Ayrıca kurumumuz tarafından açılan Twitter hesabının amacı vatandaştan yorum almak değil vatandaşa bilgi vermektir. Söz konusu şikayetin Twitter'a yapılması gerekmektedir. Gereğini arz ederim."

Sultanoğlu, yanıtında Tanal'a sosyal medya kullanımını da anlatmaya çalışarak, şunları belirtti:

"Twitter'ın (X) yardım merkezi başlıklı bölümünde yanıtlara ilişkin kısımda 'Post yazarları postlarına verilen yanıtlan gizleme seçeneğine sahiptir. Gizli yanıtlar olduğunda orijinal postta görüntülenen gizli yanıt simgesi aracılığıyla herkes gizli yanıtlara erişebilir. Ayrıca, post yazarı gizli yanıtı istediği zaman görünür yapabilir. Post yazarı bir yanıtı gizlediğinde, yanıtı yazan kişiye bildirim gönderilmez' denilmektedir. Ayrıca https://help.twitter.com/ir/rules-and-policies/state-affiliated linkinde yer alan devlete bağlı hesaplar bölümünde devlete bağlı medya hesaplarını tanımlama devlete bağlı medya: finansal kaynaklar, doğrudan veya dolaylı siyasi baskılar ve/veya üretim ve dağıtım üzerinde denetim aracılığıyla editöryal içerik üzerinde devletin kontrol sağladığı organlar olarak tanımlanır' şeklinde belirtilmiş olup devlete bağlı sosyal medya hesaplarının kullanımının tamamen devletin kontrolünde ya da ilgili kamu kuruluşunun kontrolünde olduğu belirtilmektedir."