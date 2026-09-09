Samsun’da yeni eğitim yılında ’güvenlik’ seferberliği: 527 okula görevli, 91 okula KGYS

Samsun'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul güvenliğinin artırılması amacıyla kapsamlı hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde 527 okul bahçe görevlisi ilk kez aktif olarak görev yapacak, 91 okul Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilirken, 69 okulun daha sisteme dahil edilmesi için çalışmalar sürdürülecek. Yaz döneminde 112 okulun bakım ve onarımı tamamlanırken, 8 yeni okul da eğitim öğretime açılacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kent genelinde yürütülen hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim-öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatan Ağar, okul öncesi, birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencileri için uyum haftasının sürdüğünü söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin milli ve manevi değerlerine bağlı, beceri temelli, yaşam becerilerini kazanmış ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ağar, Samsun'da yaklaşık binin üzerinde okul, 21 bin 500 öğretmen ve 250 bine yakın öğrenciyle güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını kaydetti. Ağar, "2026-2027 eğitim-öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla tüm kademelerde, tüm ilimiz genelinde başlayacak. 22 Ocak 2027 Cuma günü de birinci dönemimizi hep birlikte tamamlayacağız. Bu kapsamda tüm velilerimizi, özellikle uyum haftasında öğrencisi bulunan velilerimizi, bu hafta onlar için verilen etkinliklere ve eğitimlere katılmaları yönünde desteklemek istiyoruz. Tüm velilerimizi okullarımıza bu hafta bekliyoruz" dedi.

91 okul KYGS sistemine entegre edildi

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayan Ağar, yaz döneminden itibaren valilik koordinasyonunda emniyet güçleri ve ilgili paydaşlarla koordineli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca Samsun'a tahsis edilen 527 okul bahçe görevlisinin bu yıl ilk defa aktif olarak görev yapacağını açıklayan Ağar, okul çevrelerinin güvenliğinin artırılması amacıyla KGYS sisteminin de okullara entegre edildiğini söyledi. Ağar, "91 merkezi okulumuz başta olmak üzere KGYS çalışmamıza entegre oldu. 7/24 olarak izlenebilir durumdalar. Yine 69 okulumuzun da bu anlamda entegre edilme çalışmaları yıl boyunca aktif bir şekilde devam ediyor. Belirlenen okullarımızdan 24'ünde sabit olarak okul polisi ayrıca görev alacak. Yine 26 okulumuzda da koordinasyon olarak bu hizmetleri yürüteceğiz. Okullarımızın temizlik ve bakım hizmetleri kapsamında da toplum yararına program kapsamında bin 223 çalışanımız okullarda eğitim öğretimde bizlere destek olacaklar" ifadelerini kullandı.

Okulların teknolojik imkanları artıyor

Samsun'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul altyapısının güçlendirilmesi amacıyla da çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Ağar, yaz döneminde 112 okulun bakım ve onarımının yapıldığını, 8 yeni okulun ise bu yıl öğrencilerin hizmetine sunulacağını söyledi. Taşımalı eğitim kapsamında 23 bin 565 öğrencinin evlerinden kendilerine en yakın okullara taşınacağını belirten Ağar, teknolojik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti. Kent genelindeki örgün eğitim sınıflarının tamamında akıllı tahtaların bulunduğunu, 300 okulda bilgi teknoloji sınıfı olduğunu ve bunların 104'ünün son bir yıl içerisinde kurulduğunu aktaran Ağar, 7 okulda yenilikçi sınıfların oluşturulduğunu, 100 okula da yazıcı, 3D yazıcı, robot kitleri ve teknoloji kitlerinin kazandırıldığını söyledi. Öğretmenlerin mesleki gelişimine de önem verdiklerini ifade eden Ağar, "İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde 2 bin 900 öğretmenimiz kendi branşlarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Tüm bu çalışmaların temelinde öğrencimizin olduğunu, öğrencimizin gelişiminin olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Öğrencilerimiz öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğiyle eğitim öğretim faaliyetlerini yürütüyorlar. Tüm velilerimizi, eğitim öğretim süreçlerinde okulların belirlediği çerçevede çocuklarınızı desteklemeye tekrar davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı