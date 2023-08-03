Prof. Dr. İskender Pala'dan Üniversite Tercihi İle İlgili Öneriler

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden yazar Prof. Dr. İskender Pala, üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyelerde bulundu. Edebiyatın insana yetkinlik veren bir alan olduğunu vurgulayan Pala, edebiyat eğitiminin gelecekte engelleri aşmak için önemli olduğunu belirtti.

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden yazar Prof. Dr. İskender Pala, üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyelerde bulundu. Üniversite eğitimini yalnızca meslek seçimi olarak düşünmemeleri gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Pala, edebiyatın insana yetkinlik veren bir alan olduğunu dile getirdi. Pala, "Edebiyat insan zihnini terbiye eder, bireye kişilik kazandırır ve toplumsal farkındalığı arttırır. Bu açıdan edebiyat eğitimi bir tür ayrıcalıktır. Bu çağın gençleri gelecekte engelleri aşmak istiyorlarsa bence edebiyat bölümlerini tercih etmelidir. Edebiyat eğitimi yaşadığımız dünyaya uyum sağlamaktan öte yeni bir dünya kurmak içindir" dedi.

Prof. Dr. Pala, "Eğitimde bir üniversite, diplomasına sahip olmaktan daha ötesi hayatı anlamlı kılacak yetkinliğe sahip olmaktır. Edebiyat insan zihnini terbiye eder, bireye kişilik kazandırır ve toplumsal farkındalığı arttırır. Bu açıdan edebiyat eğitimi bir tür ayrıcalıktır. Edebiyat sayesinde kendi dışımızdaki hayatları, insanları, milletleri ve anlayışları öğrenir, onları anlar ve üniversal bilince sahip oluruz. İnsanlığı anlamamız ve insanlığa kendimizi anlatmamız ancak edebiyatla mümkündür. İnsanlar edebiyattan uzaklaştıkça kaba ilkel ve ürkütücü oluyor, iletişim sorunlarıyla sağır ve dilsizler topluluğuna dönüyor maalesef. Edebiyat ile bağı olmayan insan engelli gibidir. Elbette bunun tersini de söylemek mümkün, edebiyat engelleri aşar. Bu çağın gençleri gelecekte engelleri aşmak istiyorlarsa bence edebiyat bölümlerini tercih etmelidir" diye konuştu.

EDEBİYAT UYKUDAKİLERİ UYANDIRMAK İÇİN GEREKLİDİR

Edebiyatın zamanda yolculuk ve ülkeler arasında seyahat zenginliğine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Pala, "Farklı zamanlardan dostlar edinmek, değişik coğrafyalardan insanlar tanımak edebiyatla mümkündür. Bugün insanlık maddi bağımlılık ve zorunlulukların kıskacında kıvranmaktadır. Oysa edebiyat insanın maddesinden ziyade manasını, somut yanından ziyade soyut yanını geliştirmek için vardır ve insanlığın anlamı ne kadar maddeye sahip olduğundan ziyade ruhunda, gönlünde ve zihnindeki zenginlikle ölçülür. Edebiyat eğitimi sayesinde şiirle, hikayeyle, romanla alışık bir hayatın zenginliği hiçbir üretim bandından elde edilemez. Edebiyat eğitimi herkesin sesini yükselttiği yerde sözü yükseltmek için gereklidir. Edebiyat uykudakileri uyandırmak için gereklidir. Edebiyat yitik hikmeti arama gayretidir" ifadelerini kullandı.

YAKIN GELECEKTE EDEBİYAT İNSANI BİRLEŞTİRECEK

Prof. Dr. İskender Pala, "Geleceğin dünyası, bilim ve teknolojinin uzmanlık alanları ölçüsünde etkin olabileceğini göstermektedir. Uzmanlaşmanın pek çok yararı yanında yakın gelecekte ortaya çıkacak bir tehlikeye de kapı araladığı gerçektir. Bilgi uzmanlaştıkça toplumsal anlayış hasar almakta, yapraklara bakıp ağacı görmemize engel durumlar ortaya çıkmaktadır. Maalesef bilgi ve teknolojinin bunca hız ve zenginlik içerisinde ilerliyor olması onu bütünleştirici olmaktan da çıkarmaktadır. İşte tam bu noktada yakın gelecekte edebiyatın insanları bütünleştirici, birbirlerine tanıtıcı, iletişimi zenginleştirici imkanlarına muhtacız. Herkesin teknokrat olduğu bir mecliste kelimelere, şiirlere, edebiyat eserlerine hükmeden birinin üstünlüğünü bir düşünün; işte size edebiyat bölümünü tercih etmek için bir hedef" dedi.

ÖNEMLİ OLAN KİŞİNİN KENDİNİ YETİŞTİRMESİ, DONATMASI, YETKİNLİK ELDE ETMESİDİR

Prof. Dr. Pala, "Bence öğrencilerimiz edebiyat eğitimini tercih ederken istedikleri maddi imkanları sunup sunmadığına bakmamalıdır. Bugün hangi üniversitenin diploması istenilen maddi imkanı sunabilmektedir ki? Önemli olan kişinin kendini yetiştirmesi, donatması, yetkinlik elde etmesidir. Üniversite de zaten bilgi alınan yer değil, yöntem edinilen, üslup kazanılan, kendimiz olunan yerdir. Bu bakımdan edebiyat bölümleri öğrenciye kendi içsel ve kişisel yolculuğunu başarıyla tamamlama imkanı sunar. Kendini tamamlamış bir insanın işsiz kalma kaygusu taşıyacağını düşünmüyorum. Velhasıl edebiyat eğitimi yaşadığımız dünyaya uyum sağlamaktan öte yeni bir dünya kurmak içindir. Zihinleri, gönülleri ve ruhları kirlerinden arındırmak, insana kendi anlamını yeniden kazandırmak için. Sevgili öğrenciler, tercihlerinizi yaparken edebiyat ne işe yarar diye sorarak işe başlamayın. Bülbülün güzel sesi ne işe yarar, veya sanat ne işe yarar sorusu kadar yanıltıcıdır bu soru. Onun değerini sahip olduğunuzda anlarsınız" diye konuştu.