Mustafa Keleş'ten İMO İstanbul şubesine 'Yeni Nesil Oda' vizyonu

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi'nin 15 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek 50. Dönem seçimleri öncesinde düzenlenen aday tanıtım toplantısı, geniş bir katılımla yapıldı.

"BİR SLOGAN DEĞİL BİR YÖNETİM ANLATIŞI ANLATIYORUZ"

Toplantıda konuşan İMO İstanbul Şube Başkan Adayı İTÜ mezunu Yüksek inşaat mühendisi Mustafa Keleş, meslek odasına ilişkin kapsamlı bir dönüşüm vizyonu ortaya koyarak, "Bu akşam burada bir slogan değil, bir yönetim anlayışı anlatıyoruz" dedi.

Belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mühendis ve mimarlar ile çok sayıda gencin katıldığı toplantıda Keleş, inşaat mühendislerinin yıllardır karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlara dikkat çekti.

Konuşmasında "İnşaat mühendisleri bugün mesleğini güvenle, umutla ve onurla yapabiliyor mu? Asıl yanıtlamamız gereken soru budur" diyen Keleş; itibar kaybı, düşen ücretler ve artan işsizliğin özellikle gençler ve kadın mühendisler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

"40 YILLIK ATALETE DUR DİYORUZ"

Konuşmasında mevcut oda yönetim anlayışını eleştiren Mustafa Keleş, şöyle konuştu:"Üyesinin ihtiyaçlarına cevap veremeyen ve yorgun düşmüş bu yönetime dur demek için, meslektaşlarımızla kurduğumuz gönül birliğiyle daha adil, daha üretken ve insan merkezli bir gelecek inşa etme sorumluluğunu üstlendik."

"Uygarlık Mühendisleri" vurgusuyla konuşmasını sürdüren Keleş, haklı olmanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Haklı olmak yetmez; mühendis kazanmalıdır" sözleriyle salondan uzun süre alkış aldı.

YEREL YÖNETİMLERLE DİYALOG VURGUSU

Toplantıya belediye başkanının katılımını "son derece kıymetli" olarak nitelendiren Keleş, inşaat mühendisliğinin yerel yönetimlerle güçlü ve sürdürülebilir bir iletişim kurması gerektiğini ifade etti.

"Projede, denetimde ve kentin geleceğinde söz sahibi olmayan bir mühendislik anlayışı eksiktir" diyen Keleş, çatışan değil, diyalog kuran ve iletişimi önceleyen bir oda hedeflediklerini söyledi.

KADIN VE GENÇ MÜHENDİSLERE ÖZEL VURGU

Konuşmasının önemli bir bölümünü kadın ve genç mühendislere ayıran Mustafa Keleş, kadın mühendislerin mesleğin "omurgası" olduğunu belirtti. Yeni dönemde kadın mühendislerin görünürlüğünü artıran, ayrımcılıkla açık biçimde mücadele eden ve dayanışmayı bireysel değil, kurumsal temellere oturtan bir oda yapısını hayata geçireceklerini ifade etti. Bu yaklaşımın yalnızca bir vaat değil, yönetim kurulu listesine de yansıyan bilinçli ve ilkesel bir tercih olduğunu vurguladı.

Genç mühendislere seslenen Keleş ise şu sözlerle dikkat çekti: "Bugüne kadar hep 'sabredin' dendi. Ama sabır tek başına kariyer kurmaz."

Mentör mühendislik ve yetkin mühendislik sistemlerinin gerçek anlamda işleyeceğini, genç mühendislerin işverenlerle oda aracılığıyla doğrudan buluşturulacağını ve yeni mezunların hiçbir aşamada yalnız bırakılmayacağını ifade etti.

"ODA TABELADA DEĞİL, HAYATTA OLACAK"

İşsizlik sorununa da değinen Keleş, işsizliğin kader olmadığını ancak yalnız bırakılmanın en büyük sorun olduğunu belirtti. CV havuzları, belediyeler ve sektörle kurulacak doğrudan temaslarla iş arayan mühendislerin aktif biçimde destekleneceğini söyleyen Keleş, şu vurguyu yaptı: "Bizim için oda; tabelada duran değil, üyenin hayatında gerçekten var olan bir kurumdur."

"BİRLİKTE DEĞİŞTİRMEYE KARARLIYIZ"

Konuşmasını birlik ve süreklilik mesajıyla tamamlayan Mustafa Keleş, son 4 dönemdir İMO İstanbul şube seçim süreçlerinin içinde olduğunu bildirdi.15 Şubat 2026'da yapılacak seçimler için güçlü bir değişim çağrısında bulundu.

"Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir" sözünü hatırlatarak meslektaşlarını sandığa davet eden Keleş, "Birlikte çalışmaya ve birlikte değiştirmeye kararlıyız" dedi.

EMEKLİ MÜHENDİSE AİDAT YOK

Aday tanıtım toplantısında konuşan Mustafa Keleş, doğrudan üyelerin hayatına dokunan somut düzenlemeleri de kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan müjdeler, salonda büyük alkış alırken; meslektaşlar arasında "oda–üye ilişkilerinde yeni bir sayfa" olarak değerlendirildi.

YENİ MEZUNDAN BİR YIL AİDAT ALINMAYACAK

Keleş, göreve gelmeleri hâlinde yeni mezun inşaat mühendislerinden bir yıl boyunca oda aidatı alınmayacağı noktasında çalışmalar başlatacaklarını açıkladı. Genç mühendislerin mesleğe borç yüküyle değil, destekle başlaması gerektiğini vurgulayan Keleş, "Gençlere sabır telkin etmek değil, somut destek sunmak zorundayız" dedi.

40 YILINI DOLDURAN EMEKÇİ MÜHENDİSE AİDAT KALDIRILIYOR

Meslekte 40 yılını doldurmuş emekçi mühendisler için oda aidatlarının tamamen kaldırılacağını belirten Keleş, bunun bir sosyal sorumluluk ve vefa meselesi olduğunu ifade etti. Keleş'in "Bu mesleğe ömrünü vermiş meslek büyüklerimizi oda kapısında borçlu gibi görmek istemiyoruz" sözleri de dikkat çekti.

AİDAT İCRALARI DURDURULACAK, GEÇMİŞ BORÇLAR SİLİNECEK

Özel sektör ve kamuda çalışan mühendisler için de önemli bir düzenleme açıklayan Keleş, aidat kaynaklı icra işlemlerinin durdurulacağını, geçmiş borçların ise 'Üye–Oda Barışı' kapsamında silinmesi noktasında çalışmalar başlatacaklarını duyurdu. Amaçlarının cezalandırmak değil, üyeyle yeniden güçlü bir bağ kurmak olduğunu belirtti.

MESLEKİ HUKUKİ SÜREÇLERDE ETKİN DESTEK

Keleş ayrıca, üyelerin karşılaştığı mesleki ve yasal süreçlerde hızlı, etkin ve adil hukuki destek sağlanacağını ifade etti. Oda bünyesinde daha işlevsel bir hukuk destek mekanizması kurulacağını belirten Keleş, bu adımın özellikle şantiye, denetim ve kamu–özel sektör uygulamalarında yaşanan mağduriyetleri azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Açıkladığı müjdelerin bir kampanya vaadi değil, uygulanabilir bir yönetim programı olduğunu vurgulayan Keleş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Haklı olmak yetmez, mühendis kazanmalıdır. Biz bu odayı tabelada duran değil, üyenin hayatında gerçekten var olan bir kurum hâline getirmeye geliyoruz."

Toplantı, yönetim kurulu adaylarının tanıtımıyla sürerken; açıklanan sosyal ve ekonomik düzenlemeler, İMO İstanbul seçim sürecinde en somut ve en güçlü vaat paketi olarak öne çıktı.

YÖNETİM KADROSUNU DA AÇIKLADI

Yönetim kurulu üyelerinin açıklanmasına geçilmeden önce yapılan değerlendirmede, oluşturulan listenin mühendislik mesleğinin farklı alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip, sektörde karşılığı olan ve mesleki itibarıyla öne çıkan isimlerden oluştuğu vurgulandı.

Sahayı bilen, meslektaşlarının sorunlarına doğrudan temas etmiş, çözüm odaklı ve kurumsal sorumluluk bilinci yüksek bu kadronun; odayı daha etkin, katılımcı ve güçlü bir yapıya kavuşturma hedefiyle bir araya geldiği ifade edildi.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluşturuldu.

1- Yük.İnş.Müh. MUSTAFA KELEŞ (İTÜ) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

2-İnş. Müh. ÖMER GÜL

3-Yük.İnş.Müh. OSMAN ALİ KORKMAZ

4-Prof.Dr. HÜSEYİN YILDIRIM

5- İnş. Müh. SÜLEYMAN OYAN

6- İnş. Müh. SEMANUR YER

7- Yük.İnş.Müh. MUHAMMET FATİH ÇAKIR

8- İnş. Müh. İBRAHİM ETHEM MIZRAK

9- Yük.İnş.Müh. NURİ ÇAKAL

10- İnş. Müh. SERKAN KAYA

11- İnş. Müh. MUSTAFA CEVAHİROĞLU

12- Ulaştırma Müh. UĞUR TEKİN

13- İnş. Müh. HÜSEYİN UZUN

14- Yük.İnş.Müh. MUTLU ÇELEBİ SELVİ