İnönü Üniversitesi'nde merkezi sınav sistemlerinin dönüşümü ele alındı

İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Merkezi Sınav Sisteminde Dönüşüm: Güvenlik, Dijitalleşme ve Yeni Dil Sınavları" başlıklı panel, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'de uygulanan merkezi sınav sistemlerinin dijital dönüşümü, sınav güvenliği uygulamaları ve yeni nesil dil sınavlarının ele alındığı panel yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ağır, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Altay, TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahtiyar Bahşi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Süleyman Nihat Şad üstlendi. Panelde, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Doğan ve ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanı Dr. Nida Kırömeroğlu konuşmacı olarak yer aldı. Panelde konuşan ÖSYM Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, ÖSYM'nin yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmaları, sınav güvenliği uygulamaları ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan e-sınav sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ÖSYM'nin 52 yıllık kurumsal hafızaya sahip büyük bir kurum olduğunu belirten Doğan, kurumun yılda yaklaşık 14 milyon adaya hizmet verdiğini ifade etti. Merkezi sınav süreçlerinde teknolojinin etkin şekilde kullanıldığını kaydeden Doğan, yapay zeka destekli değerlendirme sistemleri, yerli yazılımlar ve yüksek güvenlikli dijital altyapılar üzerine yürütülen çalışmaları anlattı.

"Yılda 14 milyon adaya hizmet veriyoruz"

Konuşmasını sürdüren Doğan, "ÖSYM olarak biz 85 milyon vatandaşımızı bir şekilde ilgilendiren ve 52 yıllık kurumsal hafızayı barındıran devasa bir yapıyız. Kurumumuz, dünyada eşi benzeri az bulunan üst düzey güvenlikli sınavları sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştiren bir merkezdir. Göreve geldiğimiz 2022 yılından itibaren 2026 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz bir dijital dönüşüm vizyonu belirledik. Şu an itibarıyla bu hedeflerimizin yüzde 80'ine ulaşmış durumdayız. Yılda yaklaşık 14 milyon adaya hizmet veriyor ve hafta sonlarına sığmayan 70'ten fazla farklı sınav türünü yönetiyoruz. Sınav evraklarını taşıyan tırlarımızı uydu üzerinden anlık takip ediyor, süreçlerin tamamını dijital ekranlardan izliyoruz. Yapay zekayı özellikle açık uçlu soruların değerlendirilmesinde uzman denetimli bir mekanizma olarak devreye aldık. Hedefimiz, Ankara ve İstanbul gibi merkezlerdeki e-sınav uygulama alanlarımızı Malatya gibi illerimize de yaygınlaştırmak ve gelecekte randevulu e-sınav sistemine geçmektir" dedi.

"Dört becerili yeni dil sınavlarına geçiyoruz"

Daha sonra konuşan ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanı Nida Kırömeroğlu ise merkezi sınav sistemlerinde yürütülen dijitalleşme çalışmaları, yabancı dil sınavlarının dönüşümü ve dört beceri temelli sınav uygulamalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. ÖSYM'nin yalnızca sınav yapan bir kurum olmadığını, aynı zamanda ölçme-değerlendirme, güvenlik, yazılım ve analiz süreçlerini eş zamanlı yürüten büyük bir kurum olduğunu belirten Kırömeroğlu, özellikle son yıllarda dijital altyapı ve güvenlik alanında önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Konuşmasında Kırömeroğlu, "ÖSYM olarak çok büyük ve çok katmanlı bir sistemi yönetiyoruz. Yılda milyonlarca adayın girdiği sınavlarda sadece soru hazırlamıyor, güvenlikten yazılıma, ölçme değerlendirmeden lojistiğe kadar tüm süreçleri eş zamanlı yürütüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada sınav güvenliği için uydu takip sistemlerinden yapay zeka destekli analizlere kadar birçok teknolojiyi aktif şekilde kullanıyoruz. Özellikle dört beceri temelli yabancı dil sınavları Türkiye'nin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu bir alandı. Artık sadece okuma becerisini ölçen sınavlardan çıkıp konuşma, yazma ve dinleme becerilerini de değerlendiren yeni bir yapıya geçiyoruz. Bu süreçte pilot uygulamalar gerçekleştiriyor, akademisyenlerle sürekli iş birliği içinde çalışıyoruz. Üniversitelerimizin laboratuvarlarını ve teknik altyapılarını da bu sisteme entegre etmeyi hedefliyoruz. Nihai amacımız, adayların emeğini koruyan, güvenilir, şeffaf ve uluslararası standartlarda bir sınav sistemi oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Panel sonunda ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Doğan ve ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanı Dr. Nida Kırömeroğlu, dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. - MALATYA

