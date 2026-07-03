MSÜ Deniz Astsubay Okulu'nda yapay zeka ve VR destekli Mavi Vatan eğitimi

135 yıllık geçmişe sahip Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda (DAMYO) öğrenciler, yapay zeka, siber güvenlik, elektronik harp ve sanal gerçeklik destekli eğitimler alarak Mavi Vatan'da görev yapmaya hazırlanıyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren DAMYO'da Gine, Libya, Gambiya, Senegal ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden gelen 59'u yabancı olmak üzere toplam 1090 öğrenci, son teknoloji imkanlarla desteklenen modern eğitim anlayışıyla donanımlı astsubaylar olarak yetiştiriliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gelecekteki astsubayları, VR gözlüklerle dizel motor sistemlerini öğreniyor, köprüüstü simülatörlerinde savaş gemisi sevk ve idaresinde görev alıyor.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bayram Kılıç, 135 yıllık köklü geçmişe sahip okulun, Türk Deniz Kuvvetlerine yüksek akademik birikime ve üstün askeri anlayışa sahip astsubaylar yetiştirdiğini belirterek, eğitimde çağın gerekliliklerine uygun dönüşümler gerçekleştirdiklerini söyledi. DAMYO'nun gücünü köklerinden ve tarihinden aldığını ifade eden Kılıç, "Okulumuz Türk Deniz Kuvvetlerine üstün hizmet verebilecek şekilde yüksek akademik birikime, üstün askeri anlayış ve davranışlara sahip astsubaylar yetiştiren kutsal bir yuvadır" dedi. DAMYO'nun eğitimdeki çağdaş yaklaşımları ve gelişen yeni eğitim teknolojilerini sürekli takip ettiğini belirten Kılıç, "Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim programlarımızı sürekli geliştirmekteyiz. Deniz Kuvvetlerinin özellikle MİLGEM projeleri, insansız deniz araçları sistemleri ile milli ve yerli silah sistemlerini hayata geçirmesi, eğitim sisteminde de değişiklikleri zorunlu kılmıştır. Tüm müfredatımız, Deniz Kuvvetlerimizin yeni sistem ve platformlarına uygun şekilde dizayn edilmiştir" diye konuştu.

Dijital dönüşüm ve yeni nesil eğitim uygulamalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Kılıç, "Okulumuz dijital dönüşüm, yapay zeka, siber güvenlik ve elektronik harp konularında laboratuvarlarını ve müfredatını yenilemiştir. Son 3 yılda DAMYO Elektronik Kütüphanesi'nin kurulması, Öğrenci Sınıflandırma Merkezi'nin kurulması, Elektronik Harp Programı ve DAMYO Sanal Gerçeklik Projeleri hayata geçirilmiştir" ifadelerini kullandı. Dost ve müttefik ülkelerden gelen öğrencilerin de okulda eğitim gördüğünü kaydeden Kılıç, "Meslek yüksekokulumuzda Azerbaycan'dan Gine'ye, Gambiya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Libya'dan Senegal'e kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki dost ve müttefik ülkelerin askeri öğrencilerini de burada eğitiyoruz" dedi. Okulda yaklaşık 200 personelle eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü aktaran Kılıç, "Okulumuzda 24 sivil öğretim elemanı, 150 askeri personel olmak üzere yaklaşık 200 personel ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir" diye konuştu.

Kılıç, Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı, Elektronik Teknolojisi Programı, Bilgisayar Teknolojisi Programı, Uçak Teknolojisi Programı, Gemi Makineleri İşletmeciliği Programı, Elektrik Programı ve İşletme Yönetimi Programı başta olmak üzere 7 eğitim programında, 11 akademik bölüm ve 20 branşta eğitim ve öğretim verildiğini belirtti. Öğrencilerin branşlaşma sürecinin bilimsel esaslara göre yürütüldüğünü vurgulayan Kılıç, "Sınıflandırma Merkezi kurularak öğrencilerimizin branşlaşması bilimsel bir zemine oturtulmuştur. Psikomotor test sonucu, öğrencinin tercihi, mezun olduğu alan, not ortalaması gibi 9 aşamalı değerlendirme sonucundan geçerek öğrencilerimiz branşlara ayrılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, şeffaf bir şekilde yetenek, istek ve çalışmaları doğrultusunda branşlandırılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Teorik eğitimin uygulamayla desteklendiğini belirten Kılıç, "Okulumuzda elektronik harpten gemi makinelerine, silah-elektronik laboratuvarlarından fizik laboratuvarlarına, yabancı dil laboratuvarlarından sanal gerçeklik laboratuvarlarına kadar çok geniş bir alanda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir" dedi.

Sanal gerçeklik uygulamalarının eğitimde önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Kılıç, "Özellikle sanal gerçeklik dershanelerinde yıl içerisinde öğrencilerimiz VR gözlükleri takarak birebir Deniz Kuvvetlerimizin platformlarındaymış gibi eğitim almaktadırlar" diye konuştu.

Öğrencilerin denizde de uygulamalı eğitim gördüğünü ifade eden Kılıç, "Yıl sonunda öğrencilerimiz Çanakkale'den Kıbrıs'a, Malta'dan İtalya'ya farklı ülkelere seyir yaparak Deniz Kuvvetlerimizin gemilerinde birebir uygulamalı eğitim almaktadırlar. Yıl içerisinde düzenlenen bazı tatbikatlara da eğitim amaçlı katılmaktadırlar. Bu da Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türk Deniz Kuvvetlerinin ve Milli Savunma Üniversitesinin eğitimdeki gücünü göstermektedir" dedi.

Askeri ve akademik eğitimin yanında öğrencilerin sosyal gelişimlerine de önem verdiklerini ifade eden Kılıç, "Farklı şehirlere kültür gezileri, çeşitli alanlarda spor yarışmaları ve öğrenci kulüp çalışmaları gibi faaliyetlerle öğrencilerimizin sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine fırsat verilmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Bayram Kılıç, sözlerini, "Denizlere hakim olan cihana hakim olur şiarından hareketle dünyanın en iyi deniz astsubaylarını yetiştirme azmi, gayreti ve hedefi olan bir okuluz" ifadeleriyle tamamladı.

Sanal gerçeklikle 3 boyutlu eğitim

DAMYO'da öğrenciler, Dizel Motor Sanal Gerçeklik Dershanesi'nde VR gözlüklerle eğitim alıyor. Eğitmen Astsubay Başçavuş Ozan Çetinkaya, dershanede yenilikçi bir sanal gerçeklik eğitim simülatörü olduğunu belirterek, " Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve envantere girecek yüzer ve dalar unsurlarda görev yapacak motor astsubay adaylarına, dizel motorlar için verilen eğitimlerde geleneksel yöntemler yerine sanal gerçeklik VR gözlükleri kullanılarak yeni teknolojinin imkan ve kabiliyetleriyle geleneksel yöntemleri desteklemek, zamanı efektif kullanmak, cihaz ve sistemlerin öğrenilmesine yönelik görsel eğitim faaliyetlerini sanal ortamda güvenli, interaktif ve daha etkin bir şekilde verebilmek amaçlanmaktadır" dedi.

Dershanede eğitim alan askeri öğrencilerden Turgay Efe Arık ise okulun kendisine sorumluluk bilinci, disiplin, liderlik ve ekip çalışması becerileri kazandırdığını belirtti. Askeri öğrenci olmak isteyenlere derslerine düzenli çalışmaları ve spor yapmaları tavsiyesinde bulunan Arık, sanal gerçeklik dershanesindeki eğitimlerin kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini ifade ederek, "Sanal gerçeklik VR gözlükleri kullanarak, geleneksel eğitim yöntemlerine göre cihazların öğrenilmesinde sanal ortamda daha etkin bir şekilde öğrenmemize yardımcı olmaktadır" diye konuştu.

Yabancı dil eğitimine büyük önem veriliyor

Geleceğin astsubaylarının yetiştirildiği DAMYO'da, yabancı dil eğitimine de büyük önem veriliyor. Öğretmen Yüzbaşı Özlem Zeynep Kaya, DAMYO'da verilen dil eğitiminin öğrencilerin meslek hayatı için önemine değinerek, "İngilizce derslerinin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirerek mesleki yaşamlarında ve uluslararası görevlerde etkin iletişim kurabilen, ülkemizi başarıyla temsil edebilen personel yetiştirmektir" dedi.

DAMYO'da ilk kadın astsubay adayları yetişiyor

Birinci sınıf öğrencisi Dilanur Hazır ise vatana hizmet etmek, disiplinli bir yaşam sürmek ve gelecekte başarılı bir astsubay olmak istediği için DAMYO'yu seçtiğini belirterek, "MSÜ ve YKS sınavlarına girdim. Fiziki yeterlilik testlerinden ve mülakattan geçtim. Düzenli olarak hazırlandım. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören ilk kadın astsubay adaylarıyız. Okulda eğitim görmekten büyük gurur ve mutluluk duymaktayız. Kız arkadaşlarım ve ben bu okulda çok güzel eğitimler almakta ve çok iyi dostluklar edinmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Ailesinin başlangıçta endişelendiğini ancak zamanla kararını desteklediğini belirten Hazır, "Ailem başta biraz endişelendiler ancak daha sonra beni desteklediler ve kararımla gurur duydular. Şu anda da bu şanlı yuvada eğitim görüyor olmamdan büyük mutluluk duyuyorlar. Çünkü vatanıma hizmet etmek için buradayım. Başarılı bir deniz astsubayı olmak istiyorum. Vatanımı, milletimi ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Bu şanlı yuvada eğitim görmenin gurur ve mutluluğunu onların da yaşamasını çok isterim. Çünkü buradaki eğitim bizi daha çok vatanımıza hizmet etme aşkıyla yetiştiriyor ve bizi daha bilgili, daha donanımlı bireyler haline getiriyor" dedi.

Gemicilik Uygulama Dershanesi'nde mesleğe ilk adım

DAMYO'daki uygulamalı eğitim alanlarından biri olan Gemicilik Uygulama Dershanesi'nde de öğrenciler, meslek hayatlarında kullanacakları donanımları birebir tanıma ve kullanma imkanı buluyor. Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Şanlı, dershanede yürütülen eğitimlere ilişkin, "Burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan gemilerde görev yapacak astsubay aday öğrencilerine, gemilerde kullanılan gemicilik donanımlarını ve araçlarını kullanma, bakım ve tutumlarını yapabilme ve bunların her an kullanıma hazır bulundurulmasının önemi uygulamalı olarak öğretilmektedir" dedi. Birinci sınıf öğrencisi Ahmet Sayar ise askeri eğitim sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşarak, "Vatanıma hizmet etmek, disiplinli bir yaşam sürmek ve gelecekte başarılı bir asker olmak amacıyla Milli Savunma Üniversitesi'ni tercih ettim. Askeri eğitim sürecinde yoğun tempo ve zaman yönetimi başlangıçta benim için zorlayıcı oldu. Ancak disiplinli yaşamın sağladığı düzen sayesinde bu tempoya kısa sürede alıştım" ifadelerini kullandı.

Sanal Köprüüstü Simülatöründe uygulamalı eğitim

Seyir uygulama dershanesinde eğitim alan astsubay adayları Sanal Köprüüstü Simülatörü Laboratuvarı'nda da aldıkları eğitimleri uyguluyorlar. Seyir Öğretim Görevlisi, Seyir Astsubay Kıdemli Başçavuş Şerif Hiceral, Seyir Uygulama Dershanesi'nde öğrencileri yetiştirdiklerini dile getirerek, "Dershanemizde amacımız, deniz haritalarında geminin intikaline yönelik rota çizimi, mesafe ölçümü, seyir yardımcılarının tanıtımı ve harita hazırlığı gibi işlemleri öğrencilerimize uygulamalı olarak icra ettirmektir" dedi. Sanal Köprüüstü Simülatöründe savaş gemisi kullanan öğrencilerden Kaan Hamza Kurt ise, "Burada köprüüstünde her türlü hava ve deniz şartlarında, gerçeğe yakın bir şekilde gemiyi sevk ve idare ediyoruz. Bulunduğumuz yerde seyir eğitimlerini uygulamalı olarak öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Dost ve müttefik ülkelerden öğrenciler DAMYO'da yetişiyor

DAMYO'da Gine, Libya, Gambiya, Senegal ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden gelen 59'u yabancı öğrenci, son teknoloji imkanlarla desteklenen modern eğitim anlayışıyla ülkelerinde görev için yetiştiriliyor. Mali'den gelen öğrenci İbrahima Dembele, Türkiye'de eğitim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Benim ülkem Türkiye'ye güveniyor. Bu yüzden ben buradayım. Bence Türkiye askeri eğitimi en iyi. Belki gelecekte ülkemde bu mesleği nasıl yapabileceklerini öğreteceğim. Ben çok mutluyum. Çünkü burayı ailem gibi hissediyorum" dedi.

Libyalı öğrenci Sufyan Omar Abraheem ise Türkiye'de eğitimden sonra ülkesinde görev alacağını söyledi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı