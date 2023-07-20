Makedonya Türkiye Ticaret Odası katkılarıyla Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine 24 sınıflık okul yapılacak. İmza törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Makedonya'dan Malatya'ya okul desteği

Makedonya Türkiye Ticaret Odası, Malatya'ya 24 sınıflı okul yapacak

MALATYA - Makedonya Türkiye Ticaret Odası katkılarıyla Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine 24 sınıflık okul yapılacak. Makedonya ile çevrimiçi protokol imza töreni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ında katılımı ile gerçekleşti.

Malatya Valiliği'nde gerçekleşen çevrim içi protokol töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında hem tarihi hem de toplumsal olarak çok derin ve köklü dostluk ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, "Eğitim Bakanlarının üzerine düşen, toplumdaki bu dostluk ve kardeşlik duygularını gelecek kuşaklarına aktarabilmektir. Bizler bu kardeşliği geleceğe taşımakla mükellefiz" dedi.

Bu buluşmanın dostluk ve kardeşlik hukukunun uzun vadeli gelecek kuşaklara aktarılması için en güzel etkinliklerden biri olduğunu belirten Tekin, "Hem eğitim sistematiği itibariyle bu tür veriler önemli, ama aynı zamanda görünür olmak açısından da kuşkusuz dostluğa çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bir diğer konu, ülkeler arasında, toplumlar arasında, milletler arasında, dostluk ve kardeşliğin en çok ihtiyaç duyulduğu an, milletlerin sıkıntılı anlarıdır. Asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi bu tür zor günlerde milletler, uluslar yanında olan ulusları asla unutmazlar, mutlu olurlar. Bizler de Kuzey Makedonya'nın bu desteğinden dolayı emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah açacağımız okulda bu dostluk öyküsünü, bu dayanışma bilincini gelecek kuşaklara aktaracağımız öğrenciler yetiştirmiş oluruz" şeklinde konuştu.

İmza törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ta yapılan protokole şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu belirterek Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Söz konusu bu okul, iki ülke arasındaki dostluğun bir nişanı olacaktır" dedi.

Online protokol törenine çevrim için katılan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri'de İki ülke arasında dost ve kardeşçe ilişkilerin devam etmesini içtenlikle dilediğini belirterek, "Bu vesile ile 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle halkım ve şahsım adına dostumuz ve kardeş ülkemize derin üzüntülerimi iletmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar mahallesine yapılacak 24 sınıflı ortaokul için düzenlenen protokol töreninde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, MATTO yönetimi ile Kuzey Makedonya'dan yetkililer hazır bulundu.

24 sınıflı 'Kuzey Makedonya Ortaokulu'nun protokolü, MATTO Başkanı Ajdovan Ademoski ile İl Müdürü Hatice Özdemir tarafından imzalandı.