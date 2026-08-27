Zabıtalar, engelli adamı tekme tokat dövdü
Afyonkarahisar'da cadde üzerinde pamuk şeker satarak geçimini sağlayan engelli adam, zamıtalar tarafından tekme tokat dövüldü. Skandal görüntülerin yayılmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi harekete geçti. Belediye soruşturma başlatıldığını, zabıtaların görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Afyonkarahisar'da cadde üzerinde pamuk şeker satarak geçimini sağlayan engelli adam, zamıtalar tarafından tekme tokat dövüldü. Skandal görüntülerin yayılmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi harekete geçti. Belediye soruşturma başlatıldığını, zabıtaların görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Kaynak: Haberler.com