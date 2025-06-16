LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?
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Dün yapılan LGS sınavı öğrenciler için oldukça zorluydu. Adaylar özellikle Türkçe testindeki uzun paragraflardan ve çeldirici sorulardan şikayet etti. Eğitim uzmanları, bu yılki Türkçe testini "LGS tarihinin en zoru" olarak nitelendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirildi.

"HANGİ MANTIKLI EĞİTİMCİ BU SORULARI HAZIRLADI?"

Sınavdan çıkan öğrencilerin yorumları farklılık gösterdi. Kimi adaylar sınavın genel olarak kolay geçtiğini ifade ederken, kimileri özellikle Türkçe testindeki uzun paragraflardan yakındı. Bazı öğrenciler ise matematik ve İngilizce testlerinin oldukça düşündürücü olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada ise bazı soruların paylaşılması üzerine "Bu nasıl LGS sorusu?" ve "Hangi mantıklı eğitimci bu soruları hazırladı?" gibi sert eleştiriler gündeme oturdu.

BU YILKİ TÜRKÇE SORULARI...

Eğitim uzmanları, sınavı ders bazında değerlendirirken özellikle Türkçe testine ayrı bir parantez açtı. Uzmanlara göre bu yılki Türkçe soruları, LGS tarihinin en zor testlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Soruların uzun, yoruma açık ve çeldirici nitelikte olduğu vurgulandı. Matematik, İngilizce ve din kültürü sorularının da adayları zorladığı belirtildi.

İşte o sorulardan birkaçı;

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

LGS sınavında isyan ettiren sorular: Bunu kim hazırladı?

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
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