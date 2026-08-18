Kütahya'da Teknoloji Tasarım Öğretmenlerine Eğitici Eğitimi Kursu Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi Kursu", Kütahya'nın ev sahipliğinde başladı.

Kütahya Öğretmenevinde 17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, ardından Kütahya tanıtım videosunun izlenmesiyle devam etti. Eğitimin yanı sıra şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerinin katılımcılara tanıtılması da hedefleniyor.

"Kütahya'nın zenginlikleri eğitime katkı sunuyor"

Açılış programında konuşan Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya'nın sanat ve tarihle iç içe geçmiş yapısına dikkat çekti.

Kentin çini ve seramik üretimindeki öncü rolüne, iki büyük üniversiteye sahip olmasına ve Friglerden Roma dönemine uzanan köklü geçmişine vurgu yapan Mercin, katılımcıların Kütahya'yı daha yakından tanımaları amacıyla eğitim programı kapsamında kültürel gezi düzenleneceğini belirtti. Gezi programında Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti ile kentteki müzelerin de yer alacağı ifade edildi.

"İl Müdürü Yılmaz'dan "Güvenilir Liman" vurgusu"

Programda konuşan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise katılımcıları, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehrine, Evliya Çelebi'nin memleketine, Hayme Ana'nın Ertuğrul'u büyüttüğü topraklara hoş geldiniz" sözleriyle selamladı.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda öğretmenlere önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Yılmaz, eğitimde fiziki altyapı ve donanım açısından önemli mesafeler kat edildiğine dikkat çekerek, "Donanım tek başına bir işe yaramaz, o yazılımı yükleyecek olan siz değerli mesai arkadaşlarımsınız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere hayal etme, tasarlama ve üretme becerilerinin kazandırılmasında öğretmenlerin belirleyici rol üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, teknolojinin hızla geliştiği çağda yalnızca bilgi sahibi olmanın yeterli olmadığını söyledi. Öğrenilen bilginin beceriye, ardından da bir "maharete" dönüşmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarının bu anlayışla yetişeceğini belirtti.

"Çocukların gönüllerine temas edelim"

Konuşmasında günümüz çocuklarının karşı karşıya kaldığı "dijital obezite" sorununa da dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yoğun dijital medya kullanımının çocukların ruh hali üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Yılmaz, öğretmenlere şu çağrıda bulundu: "Lütfen çocukların gönüllerine temas edelim. Huzuru ve mutluluğu bizde bulsunlar. Bizler çocukların sığınacağı güvenilir limanlar olalım"

"Eğitim 5 gün sürecek"

Teknoloji Tasarım Dersi Eğitici Eğitimi Kursu, 21 Ağustos'a kadar alanında uzman akademisyenlerin sunumları, atölye çalışmaları ve Kütahya'nın tarihi ve kültürel dokusunu tanıtan gezi programlarıyla devam edecek.

Programla birlikte farklı illerden gelen eğitimcilerin bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları, Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın daha etkin uygulanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı