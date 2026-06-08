Köy okulunda Avrupa modeli eğitim

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulunun müdürü ve öğretmenleri, Finlandiya ve Avusturya'da katıldıkları eğitim programlarında edindikleri deneyimleri köy okulunda uygulamaya başladı. Öğrenciler, öğretmenlerinin düzenlediği okul bahçesinde kuş cıvıltıları eşliğinde ders işliyor.

İlçenin kırsal Bahşiler Mahallesi'nde bulunan okulda eğitim, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Avrupa'daki uygulamaların harmanlanmasıyla yürütülüyor. Öğretmenler okulun duvarlarını eğitsel içeriklerle donatırken, bahçede de matematik, yönler ve çeşitli ders alanlarına yönelik öğrenme merkezleri oluşturdu. Öğrenciler öğretmenleriyle birlikte okul bahçesini yeşillendirmek amacıyla ekim ve dikim çalışmaları gerçekleştirirken, uygun hava şartlarında derslerini açık havada işleniyor. Doğayla iç içe yürütülen eğitim faaliyetleri sayesinde öğrencilerin öğrenme süreçlerine daha aktif katılım sağlanıyor.

Öncelik öğrenci ve öğretmenlerin güvenliği

Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulu Müdürü Resul Üstüntaş, 8 yıldır okulda görev yaptığını belirterek, göreve başladıkları günden bu yana temel önceliklerinin öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği olduğunu söyledi. Bu alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Üstüntaş, öğretmen sirkülasyonunu büyük ölçüde azalttıklarını ve öğretmenlerin okulda severek görev yaptıklarını dile getirdi. Öğrencilerin okula mutlu bir şekilde geldiğini belirten Üstüntaş, "Okulumuzda oluşturduğumuz etkinlik alanları, oyun merkezleri ve Hayal Bahçesi ile öğrenmeyi daha kalıcı hale getiriyoruz. Eğitimi dört duvar arasından çıkarıp doğayla buluşturuyoruz. Kuş cıvıltıları eşliğinde öğrencilerimizin hem doğayı deneyimlemelerini hem de öğrenmelerini destekliyoruz" dedi.

"Bahçede işlediğimiz derslerin daha kalıcı olduğunu gördük"

Çocuklara saatler konusu anlatılırken yalnızca kitaplardan yararlanmadıklarını kaydeden Üstüntaş, "Bahçemizde oluşturduğumuz saat modeli üzerinde uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. Yönler konusunu yön tabelalarıyla, matematik konularını ise matematik köşemizde işliyoruz. Daha sonra sınıfta yaptığımız değerlendirmelerde çok olumlu geri dönüşler aldık. Sınıf ortamında işlenen derslere kıyasla açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin daha kalıcı olduğunu gözlemledik. Bu nedenle uygun hava şartlarında derslerimizi bahçede işlemeye özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Okuma alışkanlığını geliştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Üstüntaş, öğrencilerin her sabah bahçede kitap okuduklarını ve okuduklarını arkadaşlarıyla paylaştıklarını dile getirerek bunun öğrenmeyi daha anlamlı ve kalıcı hale getirdiğini söyledi. Bir süre önce Avusturya'nın Viyana kentinde eğitim programına katıldıklarını ifade eden Üstüntaş, burada gözlemledikleri uygulamaları kendi okullarına uyarlamaya çalıştıklarını kaydetti. Üstüntaş, "Orada bazı derslere iki öğretmen birlikte giriyordu. Biz de bu uygulamayı kendi imkanlarımız doğrultusunda geliştirerek hem sınıf içinde hem de açık havada uygulamaya başladık. Öğretmenimiz Fatma Süren de Finlandiya'daki eğitim sistemini yerinde inceleme fırsatı buldu. Avrupa'daki eğitim uygulamalarını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birleştirdiğimizde, öğrenciyi merkeze alan yaklaşımın öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiğini gördük" ifadelerini kullandı.

"Okul bahçesi sadece bir oyun alanı değil"

Sınıf öğretmeni Fatma Süren ise okul bahçesinin sadece bir oyun alanı olmadığını belirterek, "Burası öğrencilerimizin hayallerinin yeşerdiği, öğrenmenin doğayla buluştuğu bir ortam. Doğanın kendisi de bir öğretmen aslında" şeklinde konuştu.

Yaklaşık dört ay önce Finlandiya'da bir eğitim programına katıldığını anlatan Süren, "Orada bazı derslerde iki öğretmenin birlikte görev aldığını gözlemledim. Okulumuza döndüğümüzde sınıf mevcutlarımızın da buna uygun olduğunu düşünerek bu uygulamayı hayata geçirdik. Zümrem Zeynep öğretmenle belirli derslerde sınıflarımızı birleştiriyor ve dersleri birlikte yürütüyoruz. Böylece öğrencilerimiz iki öğretmenin bilgi ve deneyiminden aynı anda yararlanabiliyor" dedi.

Sınıf öğretmeni Zeynep Gündüz de eğitim etkinliklerini sınıfın dışına taşıdıklarını belirterek, "Çocuklarla daha yakından ilgilenebiliyor, okuma etkinlikleri yapabiliyor ve onları soru sormaya, araştırmaya ve merak etmeye teşvik edebiliyoruz. Amacımız mutlu ve öğrenmeye istekli bireyler yetiştirmek" diye konuştu.

Öğrencilerden Ayşe Arin Akarsu ise açık havada ders işlemenin kendilerini daha mutlu ettiğini belirterek, "Öğretmenimiz ders anlatırken yeni bilgiler öğreniyoruz. Daha sonra bunları ailemizle ve arkadaşlarımızla paylaşarak araştırmalar yapıyoruz. Kuş sesleri bana sanki şarkı söylüyormuş gibi geliyor. Doğada olmak bizi daha mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Umut Memiş de bahçede ders işlemenin çok güzel olduğunu kaydederek, "Sınıfta uzun süre kapalı kalıyoruz. Bahçede ise doğanın güzelliğini hissediyoruz. Burada ders işlerken insan kendini daha mutlu ve huzurlu hissediyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı