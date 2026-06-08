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Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim

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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı. Karar sarı-lacivertli camiada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

AYKUT KOCAMAN İLE ANLAŞMA İDDİASI

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon planlamasına başlayan Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı. Uzun yıllar Fenerbahçe'de futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Kocaman'ın yeniden göreve dönmeye hazırlandığı belirtildi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Aykut Kocaman'ın dönüş ihtimali sarı-lacivertli taraftarlar arasında farklı görüşlere neden oldu. Bir grup taraftar, kulübün efsane isimlerinden biri olan Kocaman'ın tecrübesiyle takıma katkı sağlayacağını savunurken, bazı taraftarlar ise farklı bir teknik direktör tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

AZİZ YILDIRIM'IN GÜVENDİĞİ İSİM

Aziz Yıldırım'ın geçmişte birçok kez birlikte çalıştığı Aykut Kocaman'a güvendiği ve yeni dönemin futbol yapılanmasını deneyimli teknik adamla şekillendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kulüpten veya Aykut Kocaman cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sarı-lacivertli camiada gelişmeler yakından takip ediliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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