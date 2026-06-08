Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer harekatı başladı.

VEDAT MURIQI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertlilerde yeni yönetimin ilk transfer hamlesi Vedat Muriqi oldu. Aziz Yıldırım'ın hem Kosovalı golcüyle hem de kulübü Mallorca ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Muriqi'nin eşinin yaptığı paylaşım da transfer iddialarını güçlendirirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BİR BOMBA DA GUIRASSY

Vedat Muriqi transferini bitirme noktasına getiren Fenerbahçe, şimdi de Avrupa'nın en formda golcülerinden biri olan Serhou Guirassy için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin daha önce oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardığı ve Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM BİTİRMEK İSTİYOR

Başkan Aziz Yıldırım'ın, Vedat Muriqi'nin ardından Guirassy transferini de kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor. Borussia Dortmund'un yıldız futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise bu rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu öne sürüldü.

HÜCUM HATTI YENİDEN KURULUYOR

Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy hamleleri, Aziz Yıldırım yönetiminin yeni sezonda güçlü bir hücum hattı oluşturmak istediği şeklinde yorumlandı. İki transferin de gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu Avrupa'nın en dikkat çeken hücum hatlarından biri olabilir.

GUIRASSY'DEN 28 GOLLÜK KATKI

Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 maça çıkan Gineli yıldız, 22 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.