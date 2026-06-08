Haberler

Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy ile prensip anlaşmasına vardığı ve transferi kısa süre içinde resmileştirmesinin beklendiği öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.
  • Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un forveti Serhou Guirassy için görüşmelere başladı; Dortmund 35 milyon euro bonservis talep ediyor.
  • Serhou Guirassy, 2023-24 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer harekatı başladı.

VEDAT MURIQI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertlilerde yeni yönetimin ilk transfer hamlesi Vedat Muriqi oldu. Aziz Yıldırım'ın hem Kosovalı golcüyle hem de kulübü Mallorca ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Muriqi'nin eşinin yaptığı paylaşım da transfer iddialarını güçlendirirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BİR BOMBA DA GUIRASSY

Vedat Muriqi transferini bitirme noktasına getiren Fenerbahçe, şimdi de Avrupa'nın en formda golcülerinden biri olan Serhou Guirassy için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin daha önce oyuncu tarafıyla prensip anlaşmasına vardığı ve Borussia Dortmund ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM BİTİRMEK İSTİYOR

Başkan Aziz Yıldırım'ın, Vedat Muriqi'nin ardından Guirassy transferini de kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor. Borussia Dortmund'un yıldız futbolcu için yaklaşık 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise bu rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu öne sürüldü.

HÜCUM HATTI YENİDEN KURULUYOR

Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy hamleleri, Aziz Yıldırım yönetiminin yeni sezonda güçlü bir hücum hattı oluşturmak istediği şeklinde yorumlandı. İki transferin de gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu Avrupa'nın en dikkat çeken hücum hatlarından biri olabilir.

GUIRASSY'DEN 28 GOLLÜK KATKI

Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 maça çıkan Gineli yıldız, 22 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTunahan Ender:

Aziz istediği kadar yırtınsın Gs yine şampiyon olacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Aziz Yıldırım'ın işaretiyle başladılar

"Ben liderim" sözünü en iyi özetleyen görüntü
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde cansız bedeni bulunmuştu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte dillendirilen rakam
20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti! İşte örnek daireler

20 bin konutluk açık satış kampanyasının ödeme planı netleşti
İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar veremez

Onun da ismini etiketlemişti! İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi