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JASAT 19 yıllık cinayeti çözdü

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Eskişehir'de 2007'de kaybolup Porsuk Çayı'nda ölü bulunan Sultan Aydın'ın ölümü, JASAT ekiplerinin yeniden açtığı dosyayla 19 yıl sonra aydınlatıldı. İfadelerde baba Süleyman Aydın'ın olayın faili olduğu öne sürülürken, babanın 2022'de öldüğü belirtildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde 2007 yılında meydana gelen ve yıllarca aydınlatılamayan şüpheli ölüm olayı, 19 yıl sonra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çözüldü.

İddiaya göre, mevsimlik işçi olarak bölgede bulunan 29 yaşındaki Sultan Aydın ile mahallede yaşayan bir tarla sahibinin oğlu arasında ilişki olduğu öne sürüldü. Olayı öğrendiği iddia edilen baba Süleyman Aydın'ın, kızını araziye götürdüğü ve daha sonra kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Kayıp olarak aranan Sultan Aydın, bir süre sonra Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada uzun yıllar boyunca herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Dosya yeniden açıldı

Dosyanın yeniden ele alınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Sultan Aydın'ın 2 kız kardeşi gözaltına alındı. İfadeleri alınan kardeşler olayın babaları Süleyman Aydın tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdükleri, ayrıca olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, hakkında iddialarda bulunulan Süleyman Aydın'ın 2022 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Soruşturmanın, elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda ilgili savcılık tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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