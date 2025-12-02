Kardeş torpili skandalı: İlan kaldırılmadı, suç bakın kime atıldı

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, üniversitenin bir kişilik açtığı personel ilanının kendisi için olduğunu Facebook hesabından açık açık itiraf etti.

"Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Bu üniversitenin gerçek sahibinin biz olduğunu bir kez daha göstereceğiz" diyen Alkış, "Rektör abime kafa tutanların üniversitede barınamadığını zaten gösterdik, şimdi de benim güvenlik kadromu iptal ettiren o namussuzlara ders verme sırası geldi" ifadelerini kullandı.

KADRONUN KENDİSİ İÇİN AÇILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışmasının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Abdullah Alkış, bir kişilik büro personeli kadrosuna başvurular devam ederken kadronun kendisi için açıldığını ve aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünde Büro Personeli olarak rektör abisine bağlı çalışmaya başlayacağını iddia etti. Oda TV'den Oğuz Ok'un haberine göre; Rektör Alkış, üniversitede 17 Kasım'da açılan 4/B sözleşmeli büro personeli kadrosunun yayınlanmasından bir gün sonra, kadronun kendisi için açıldığını öne sürdü. Rektörün kardeşi, tüm bunları kişisel Facebook hesabından 18 Kasım'da yaptığı paylaşımla itiraf etti.

"BANA VE ABİME DÜŞMAN OLANLAR ÇATLAYACAK"

Abdullah Alkış, kendisi için özel oda ve bilgisayar dahi hazırlandığını, işe alım sürecinde "prosedür" gereği ilan açıldığını, ancak aslında tüm planlamanın çok önceden yapıldığını söyledi. Abdullah Alkış'ın, 12 gün önce 18 Kasım Salı günü Facebook'tan yaptığı paylaşım şöyle: "Beni seven dostlarıma Facebook'umda ekli tüm arkadaşlarıma duyurulur!!! Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı. Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Kadro benim için hazırlandı, ilan sadece kanun gereği prosedürdür, sıkıntı yok. Dualarınızı, tebriklerinizi şimdiden arayıp iletebilirsiniz, kabul ederim. Yakında üniversite konukevinde geçici olarak yaptığım görevden ayrılıyorum. Aralık ayında Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde Büro Personeli olarak, doğrudan rektör abime bağlı şekilde görevime başlıyorum. Bu sefer hiçbir sorun yaşanmayacak inşallah.

"BU ÜNİVERSİTENİN GERÇEK SAHİBİ BİZİZ"

2023'te güvenlik görevlisi olarak üniversiteye alındığımda kıskançlığından çatlayan, karakter yoksunu şikayetçi namussuz mahluklar yüzünden kadrom iptal olduğunda en çok üzülen rektör abimdi. Bana 'Abdullah ben bu üniversitenin rektörüyüm, seni bu üniversiteden kimse koparamaz. Personel başkanıyla oturduk planladık, bir süre seni konukevinde asgari ücretle çalıştıracağım. Sen biraz sabret, bu sefer seni direkt rektörlüğe büro personeli olarak alacağım, merak etme' demişti. Abim sözünde durur, dediğini de aynen yaptı. O şikayet eden namussuzlar oturup yansın haline. Şimdi çok şükür direkt abime bağlı çalışacağım. Aralıkta büro personeli olarak göreve başladığım gün, o şikayetçi tayfayı sinirden kudurtup çatlatma günüm olacak. Rektör abime ve bana şikayetlerle bulaşmaya kalkanlara, bu üniversitenin gerçek sahibinin biz olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Rektör abime kafa tutanların üniversitede barınamadığını zaten gösterdik, şimdi de benim güvenlik kadromu iptal ettiren o namussuzlara ders verme sırası geldi. Aralık ayında atamam yapılıp yeni görev yerime geçtiğimde, tüm dostlarımı ve arkadaşlarımı büromda çayımı, kahvemi içmeye beklerim."

AKRABALARI İÇİN DE KADRO AÇILMIŞ

Abdullah Alkış, paylaşımında kendisi için açılan büro personeli kadrosunu açıklamasının yanı sıra aynı ilanda yer alan teknisyen kadrosunun da aile dostlarının yakını için açıldığını yazdı. Paylaşımının devamında Alkış, şöyle yazdı: Benim büro personeli kadrom haricinde, ilanda bir güvenlik görevlisi ve bir teknisyen kadrosu da var. Teknisyen kadrosu, abimin çok sevdiği bir dostunun yakını için açıldı. O kadroya da başvuramazsınız. oraya heves etmeyin. Başvursanız da boşuna, şartları size uymaz, kazanamazsınız, boşuna uğraşmayın. Ama güvenlik görevlisi kadrosu müsait; ön lisans mezunu olan, KPSS P93 puanı en az 70 olan ve bizden yana nasibi olan tüm dostlarım bu kadroya başvurabilir. Şartları tutup da gerçekten ihtiyacı olan dostlarım girer inşallah. Başvuru için son tarih 1 Aralık, unutmayın. İlanı ve ilan linkini aşağıya bırakıyorum, detayları oradan okuyun. Aklınıza takılan bir şey olursa beni ararsınız, gereken yönlendirmeyi yaparım. Hadi bana eyvallah.

REKTÖR ALKIŞ'TAN KARDEŞİ İÇİN AÇIKLAMA: KESİNLİKLE YALAN

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış'ın yaptığı iddia edilen paylaşımlar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Haber7'ye konuşan Rektör Alkış iddiaların kesinlikle yalan olduğunu söyledi. Kardeşine özel kadro açılmasının ahlaki ve etik açıdan mümkün olmadığını ifade eden Alkış, benzer yalanların geçmiş dönem rektörlere de atıldığını kaydetti.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış.

"KARDEŞİM BAŞVURAMAZ, KENDİSİ ÖN LİSANS MEZUNU"

Rektör Alkış, "Böyle bir şeyin olması etik ve ahlaki açıdan mümkün değil. Mevzuat açısından da doğru bulmuyoruz. Kardeşim başvurabilecek bir durumda değil, kendisi ön lisans mezunu. Fakat biz lisans şartı koyduk. Töhmet altında tutma gayreti söz konusu. Gerekli açıklamalarla haberi yalanladık" dedi. Prof. Dr. Alkış, Şırnak Üniversitesi'nin kurumsal kimliğine yönelik karalama girişimleri olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi: "Üniversitenin dördüncü rektörüyüm, Benden önceki Rektör Hocalarımız da benzeri yalan ve iftira dolu haberlere düçar oldu. Şırnak terörle imajı zedelenmiş bir şehir, bazı kesimlerin bu imajın devam etmesinden yanalar. Biz bu imajı düzeltmeye başladık. Şehir emniyetli ve huzurlu durumda, en müreffeh kentlerinden birisi ancak bazı kesimler şehrin başka sorunlarla boğuşmasını istiyor gibi izlenim oluşturuyor. Göreve başladığımda da benzeri haberler yapıldı."

"KARDEŞİM FACEBOOK HESABINI KULLANMIYOR"

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkış, kardeşinin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden herhangi bir paylaşımda bulunmadığını aktardı. Alkış, "Kardeşim 5 senedir hesabını kullanmıyor. Kesinlikle böyle bir paylaşım yapması mümkün değil zaten kadroya başvuruda bulunmadı" dedi.

ABDULLAH ALKIŞ: CHATGPT OPERASYONU

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın kardeşi Abdullah Alkış, Facebook paylaşımını kendisinin yapmadığını, yapay zeka destekli olarak söz konusu cümlelerin kendi paylaşımıymış gibi oluşturulduğunu ifade etti. Söz konusu kadronun "lisans mezuniyeti" mecburiyeti taşıdığının altını çizen Abdullah Alkış, kendisinin ön lisans mezunu olduğunu hatırlattı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat mezunu olduğunu belirten Alkış, "Ben ön lisans mezunuyum, böyle bir paylaşım yapılmadı. Üzerime iftira atıldı. Paylaşımın ChatGPT'den yapıldığını düşünüyorum" dedi.

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA

Şırnak Üniversitesi'nden resmi açıklama ile söz konusu iddialar kesin dille reddedildi. Yalan haberler hakkında hukuki sürecin başlatılacağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı sosyal medya paylaşımlarında, Şırnak Üniversitesinin 17.11.2025 tarihinde yayımladığı personel alım ilanının belirli bir kişi için hazırlandığı yönünde asılsız iddialar yer almıştır. Bu asılsız paylaşımlara kaynak olarak gösterilen sosyal medya görseli, üzerinde dijital oynama yapılmış manipüle edilmiş bir görüntüdür ve gerçek değildir.

İlanda yer alan 'lisans mezunu olmak' şartı, Resmî Gazete ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı kayıtlarında açıkça görülmektedir. İddialarda adı geçen kişinin ise lisans mezuniyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle iddia edildiği gibi ilanın kişiye özel hazırlanması söz konusu değildir. Kamuya açık şekilde ilan edilen ve herkesin başvurusuna açık olan bir sürecin "kişiye özel" gösterilmeye çalışılması; ya kamuya personel alım süreçlerini bilmemekten ya da üniversitemizin itibarını zedelemeyi hedefleyen kasıtlı bir çabadan kaynaklanmaktadır. Üniversitemizin tüm personel alım süreçleri mevzuata uygun, şeffaf ve herkesin başvurusuna açık şekilde yürütülmektedir. Söz konusu asılsız iddialara ilişkin paylaşım yapanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."