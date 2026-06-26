BEUN TÖMER'den 2025-2026 mezuniyet töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER) Mezuniyet Töreni, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin Türkçe öğrenme serüvenlerini başarıyla tamamlamalarının gurur ve mutluluğuna sahne oldu. Türk dilini ve kültürünü öğrenerek yükseköğretim yolculuklarına hazırlanan öğrenciler, duygu dolu bir törenle mezuniyet sevinci yaşadı.

Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene; BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Aziz şehitlerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Müdür Yumurtacı: "Türkçe öğrenerek kültürler arasında gönül köprüleri kurdular"

Karaelmas TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yumurtacı, yaptığı konuşmada 2025 yılı Ekim ayında Türkçe öğrenme yolculuğuna başlayan öğrencilerin bugün mezuniyet aşamasına ulaşmasının büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Öğrencilerin yıl boyunca yalnızca bir dil öğrenmediklerini, aynı zamanda Türk kültürünü, dilini ve yaşam biçimini yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirten Yumurtacı, mezuniyet programında yer alan şiir, müzik ve tiyatro gösterilerinin hazırlanmasında emek veren tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Karaelmas TÖMER'in son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Yumurtacı, özellikle Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla uluslararası öğrencilerin BEUN'u tercih etmesinde önemli katkıları bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu. Yumurtacı, Rektör Özölçer'in göreve başlamasının ardından TÖMER'in gelişimi, uluslararası öğrenci hareketliliğinin artırılması ve merkezin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi noktasında önemli destekler sağladığını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Kutoğlu: "Türkçe, gönülleri birleştiren güçlü bir köprüdür"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, yoğun programı nedeniyle törene katılamayan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in selamlarını ve tebrik mesajlarını katılımcılarla paylaştı. Rektör Özölçer'in, Türkçeyi öğrenerek önemli bir başarıya imza atan öğrencileri gönülden tebrik ettiğini belirten Kutoğlu, öğrencilerin Türk dilini ve kültürünü en iyi şekilde öğrenmeleri için özveriyle çalışan Karaelmas TÖMER akademisyenlerine de teşekkürlerini iletti. Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı değil; aynı zamanda köklü bir medeniyetin, tarihi birikimin ve kültürel zenginliğin taşıyıcısı olduğunu ifade eden Kutoğlu, Karaelmas TÖMER'den mezun olan öğrencilerin Türkçeyi kullanmaya başladıkları akademik programlarda ve sosyal yaşamlarında gösterdikleri başarının hem üniversiteyi hem de akademisyenleri gururlandırdığını dile getirdi.

Türkçe ve kültür şöleni büyük beğeni topladı

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan kültür ve sanat programına geçildi.

Program kapsamında öğrenciler Türk alfabesini tanıtan sunum gerçekleştirirken, "Ey Aşk", "Sonsuz Ol", "Unuturum Elbet" ve Barış Manço'nun "Domates Biber Patlıcan" gibi sevilen eserleri seslendirdi. Ayrıca "Şehirler Konuşuyor" adlı tiyatro gösterisi sahnelenirken, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Zonguldaklı şair Rüştü Onur'un şiirleri, Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" adlı eseri, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi" ve Orhan Veli Kanık'ın Zonguldak (Yol Türküleri)" şiirinden oluşan eserler öğrenciler tarafından büyük bir başarıyla icra edildi.Türk Sanat Müziği korosu performansı da izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Hatıralar ekrana yansıdı, duygu dolu anlar yaşandı

Programın en özel anlarından biri ise öğrenciler tarafından hazırlanan röportajlar, fotoğraflar ve videolardan oluşan mezuniyet klibinin gösterimi oldu. "Yeniden Başla" şarkısı eşliğinde izlenen görüntüler, öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerinde yaşadıkları unutulmaz anları yeniden hatırlatırken salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Uluslararası öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı

Öğrencilerin "Yeniden Başla" şarkısı eşliğinde kep atmalarıyla devam eden programın sonunda öğrenciler, temsili diplomalarını Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Servet Karasu ile Karaelmas TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yumurtacı'nın elinden aldı. Öğrenciler, Türkçe öğrenme yolculuklarını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşarken salonda bulunan akademisyenler ve davetliler bu anlamlı ana alkışlarla eşlik etti.

Farklı ülkelerden gelerek Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenen öğrencilerin duygu, gurur ve umut dolu mezuniyet töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı