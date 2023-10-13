İzmir'deki okulda öğrenciler yağmur sularını hasat ederek tasarruf sağlıyor

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Didem Işıklı İlk ve Ortaokulu'nda mevsim sebze ve meyveleri yetiştiren öğrenciler, yağmur sularını hasat ederek bahçeyi sulamayı amaçlıyor. Bu proje ile öğrencilere suyun bilinçli kullanımı konusunda farkındalık kazandırılıyor.

İZMİR'in Narlıdere ilçesindeki Didem Işıklı İlk ve Ortaokulu'nda mevsim sebze ve meyveleri yetiştiren öğrenciler 'Işıklı Bahçe' adını verdikleri bahçeyi sularken tasarruf sağlamak için yağmur sularını hasat etmeyi amaçlıyor. Çatıdan akan yağmur sularının depolanabileceği bir depo temin eden öğrenciler, iklim değişikliği ve suyun bilinçli kullanımı konusunda farkındalık yaratmak istiyor.

Narlıdere Didem Işıklı İlk ve Ortaokulu'nda ekolojik derslik kuran ve adına Işıklı Bahçe ismini veren öğrenciler hem tarımsal üretim hem su tasarrufu yapıyor. Yazın yaz, kışın kış sebze meyveleri üreten öğrenciler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sünger Kent Projesi' kapsamında ürünlerin sulamasını da yağmur suyuyla yapıyor. İklim değişikliği konusunda öğrencileri bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Didem Işıklı İlk ve Ortaokulu Müdürü Bülent Akın, İzmir ve ülke genelinde örnek teşkil edebilecek bir projeye imza attıklarını belirtti. Özellikle küresel ısınmayla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi anlamda su kıtlığı meydana geldiğine dikkat çeken Akın, Suyun tasarruflu kullanımı konusunda öğrencilerimizde bilinç oluşturalım istedik. 7'nci sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersinde bu bilinci öğrencilerimize aşılamak istedik. Büyükşehir Belediyesi'nden yağmur sularının depolanabileceği 10 tonluk bir depo temin ettik. Bu depoda topladığımız yağmur sularıyla birlikte 'Işıklı Bahçe' adını verdiğimiz bahçemizde yetiştirdiğimiz yaz ve kış sebze, meyvelerinin su ihtiyacını karşılıyoruz. Böylece öğrencilerimizde suyun doğru ve tasarruflu kullanımı konusunda bilinç oluşturduk. Çocuklarımız aynı zamanda ailelerinde de suyun bilinçli kullanımı konusunda eğitim veriyor. Böylece proje dalga dalga yayılmış olacak. Çalışmamızla ülkemizdeki okullara örnek teşkil edebiliriz. Umarız tüm okul ve kamu kurumlarında benzer örnek projeler geliştirilsin. Bir ışık kaynağı olduğumuz için öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim dedi.

'DAHA AZ SU KULLANACAĞIZ'

Işıklı Bahçe'nin 3 yıl önce kurulduğunu anlatan Didem Işıklı Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşegül Toker, öğrencilerle birlikte bahçenin temizliği, çapalanması, tohum ekilip bitkilerin budanmasını sağladıklarını kaydetti. Toker, Orası bir ekolojik derslik. Ders konularımızla bağlantılı olarak bir bitkinin nasıl yetiştiğini, nelere ihtiyacı olduğunu ya da çoğaltılması için hangi çalışmaların gerektiğini konuşuyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin Sünger Kent Projesi'ne başvurdum. Bize depo hediye ettiler. Yağmur suyunu hasat edeceğiz ve daha sonra da toplanan suyu Işıklı Bahçemizde kullanmak için gerekli bağlantıları yaptık. Bundan sonra bahçemizi yağmur sularıyla sulayacağız. Böylece daha az su kullanarak çevreyi koruyarak öğrencilerimize bu bilinci kazandıracağız diye konuştu. Bahçede lahana, karnabahar, brokoli, bakla ve soğan gibi ürünleri yetiştirdiklerini anlatan Toker, mandalina ve ceviz ağaçlarının yanı sıra sukulent, sardunya ve mevsimlik çiçeklerin de bulunduğunu söyledi. Toker, tohumdan ürettikleri sebzelerin büyümesini beklediklerini belirterek Sebzelerimizi afetle yiyeceğiz dedi.

'DİŞLERİMİ FIRÇALARKEN ÇEŞMEYİ AÇIK BIRAKMIYORUM'

7'nci sınıf öğrencisi Sare Denemeci (11) şunları söyledi

Günümüzde küresel ısınma gündemde. Su tasarrufu önemli. Ben de evde su tasarrufu yapmaya özen gösteriyor, dişlerimi fırçalarken çeşmeyi açık bırakmamaya dikkat ediyorum. Ailemden de bu konuda dikkatli olmalarını istiyorum. Bahçemiz için de dünyamız için su önemli.

Bahçeyle uğraşmayı çok sevdiğini anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Simay Atılgan (12) Küresel ısınmayı düşünmek gerekirse çok fazla su kaybı yaşıyoruz. Artık su tankına yağmur sularıyla tasarruf yaparak bahçemizi sulayacağız. Aileme de 'Suyu çok açıp, boşa harcamayın' diye uyarıyorum diye konuştu.

7 inci sınıf öğrencisi Aras Aydın (12) ise İklim değişikliği yüzünden su kaynaklarının tükenmeye başladığını biliyoruz. Tasarruf etmemiz gerekiyordu. Suyu hasat ediyoruz. Yağmur sularını depoluyoruz. İklim değişikliğine ve çevre sorunlarına duyarlı davranıyoruz ifadelerini kullandı.