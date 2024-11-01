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Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

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İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki topladı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan İngilizce şarkı tepki topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

OKUL İDARECİLERİNE SORUŞTURMA

Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şarkıda geçen bazı sözler şu şekilde;

  • Zengin or**pu! İyi benim keyfim
  • Büyük pen**s! O benim prensim
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Eğitim
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Yorumlar (33)

Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Anlamadığız,dilini bilmediğiniz şarkıları toplum içinde niye dinletiyorsunuz ? Mutlaka okulda ingilizce bilen birileri var.Niye sormadınız ? Bu işte elbette kasıt aranır.

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Haber YorumlarıMesut Yiğit:

İngiliz mandasından kurtulmanın mutluluğunu İngilizce şarkılarla kutluyoruz. Gerçekten kurtulduk mu diye düşünüyor insan…!

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Haber YorumlarıMustafa Özdemir:

kimse sözlerini bilmiyor ki bu da eğitim seviyemizi gösteriyor

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Haber YorumlarıSMMM:

İşte bunlarda cahil bağnazlardan.Anadolunun nice türküleri varken niteliksiz gevurların müziklerini çalarak batılı, yani medeni görünme çabasındalar.Oysa uygar bir toplum ve medeni birey olmanın yolu batılı özenti değil,geçmişi uygar olan yüce Türk milletinin değerlerini koruyarak ve sahip çıkarak eğitimli ve donanımlı bir şekilde ilerlemeyle olur.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok basit bunu yapan veya yapanları hemen osten çıkartacaksınız. Öğretmen ise veya ne tür yetkileyse ış akdi iptal edilmeli. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Kendileri hangi ruh halinde ise cezasını çekmeliler. Müzik hoşuma gitti diye savunma yapmazlar umarım. Yeter . Milletle dalga geçmeyi bırakın artık. Heryer provakatör kaynıyor. Gündem de ne kadar boş ış varsa onları yaşıyoruz.

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Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

chp ise her ...yapar

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Haber YorumlarıKadir Gndz:

Neden ingilizce şarkı? Kasıt var gibi

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Ingilizce seviyesi en düşük olan ülkelerden biriyiz dünyada, dolayısıyla bu gibi sıkıntılar olabiliyor

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Haber YorumlarıA.Kılıç:

Bu sembolik kutlamalar kabak tadı verdi. Öğretmenler de ne gösteri hazırlatacağını şaşırdı... Sonra şu uygunsuz bu uygunsuz muhabbeti oluyor... Bir gün önceden günün anlam ve önemiyle ilgili kısa bir tören bayram günü de tatil. insanları gereksiz yere uğraştırmaya ne gerek var...

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Awk

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