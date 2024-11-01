Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki topladı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin soruşturma başlattı.
İzmir'in Buca ilçesinde Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan İngilizce şarkı tepki topladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.
OKUL İDARECİLERİNE SORUŞTURMA
Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Şarkıda geçen bazı sözler şu şekilde;
- Zengin or**pu! İyi benim keyfim
- Büyük pen**s! O benim prensim