İZELMAN Anaokulları Torbalı Şubesi Açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokulları'nın Torbalı şubesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle açıldı. İZELMAN Anaokulları ile İzmir'in bu alanda Türkiye'ye öncülük ettiğini söyleyen Başkan Soyer, yakında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için kooperatif modeliyle anaokulu kuracaklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokulları'nın Torbalı şubesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle açıldı. Sayıları 13'e ulaşan İZELMAN Anaokulları ile İzmir'in bu alanda da Türkiye'ye öncülük ettiğini söyleyen Başkan Soyer, yakında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için kooperatif modeliyle anaokulu kuracaklarını duyurdu.

Kent merkezinin yanı sıra çevre yerleşimlerde de hizmet veren İZELMAN A.Ş. bünyesindeki anaokullarına Torbalı şubesi de eklendi. İş insanı hayırsever Levent Üstüntaş tarafından bağışlanan arsada Torbalı Belediyesi işbirliğiyle kurulan İZELMAN Anaokulu ve Kreşi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle açıldı. Törene ayrıca Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı. Tören çocukların "Ben Türk Çocuğuyum" adlı gösterisiyle başladı.

"EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, okul öncesi eğitimi 30 ilçeye yaymak için çalıştıklarını söyledi. İzmir'in bir çocuk şehri olduğunu da belirten Başkan Soyer, "İZELMAN Anaokulları bunun temelini oluşturuyor. Biz sadece bir eğitim kurumu açmış olmuyoruz. Aynı zamanda memleketin geleceğini değiştirecek umut adımı atmış oluyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu krizlere ve savaşa karşı eğitim seferberliği başlatıyoruz. Gazze'de akranları bombalar altında can verirken, biz burada çocuklarımız için, onların geleceğini aydınlatmak için bir anaokulu açıyoruz. Bunu elbette Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Yüz yıldır bize kesintisiz barış yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" dedi.

Başkan Soyer, konuşmasında İZELMAN Anaokulu için arsasını bağışlayan iş insanı hayırsever Levent Üstüntaş'a da teşekkür etti.

"SÖZ VERDİK, YAPTIK"

Okul öncesi eğitimde İzmir'in Türkiye'ye öncülük ettiğini görmenin gurur verici olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, "Göreve başladıktan sonra anaokulları sayısını iki katına çıkardık. Bu okul Torbalı'nın en büyük ihtiyaçlarından biriydi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını rehber kabul ederek anaokulumuzu ilçeye kazandırdık. Söz verdik ve yaptık. Sizlere müjdeli bir haber daha vermek isterim. Özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımız için çok yakında bir anaokulu daha açıyoruz. İzmir Eğitim Kooperatifi ile yaptığımız ortaklıkla pırıl pırıl çocuklarımızın okul öncesi eğitim ihtiyacını karşılayacağız. İzmir yakında yeni bir kooperatif okul modeline kavuşmuş olacak. Artan ekonomik krize rağmen bunları başarmamızın bir sırrı var. O da İzmir'in eğitimdeki örgütlü gücünü büyütme kararlılığımız" diye konuştu.

İLÇENİN EN ÖNEMLİ İHTİYACI

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de ilçenin hızla geliştiğini belirterek, "Torbalı geliştikçe nüfusu da artıyor. Bu nedenle anaokulu çok önemli bir ihtiyacımızdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçenin en önemli ihtiyaçlarından birini Torbalı'ya kazandırdık" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Soyer, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan arsa bağışçısı Levent Üstüntaş adına İbrahim Çakır'a teşekkür plaketi verdi.

TÜM GÜN EĞİTİM

Torbalı İZELMAN Anaokulu ve Kreşi, 2 bin 540 metrekarelik alan üzerinde kurulu müstakil binada hizmet veriyor. 670 metrekare kapalı alana sahip okulda idare ve rehberlik odası, 4 sınıf, 2 uyku odası, sosyal etkinlik salonu ve yemekhane bulunuyor. Okulda ayrıca basketbol sahası, hobi bahçesi ve 2 park yer alıyor. Okulda 18-36 ay arasında kreş grubu ile 3, 4 ve 5 yaş sınıfı olmak üzere 87 öğrenci sabah 07.00 ile akşam 18.00 arasında eğitim görüyor.

14'ÜNCÜ OKUL KİRAZ'DA

13 farklı şubede 18-68 ay aralığında 813 öğrenciye eğitim veren İZELMAN Anaokulları, tecrübeli eğitim kadrosu ile kreş grubundan başlayarak çocukları ilkokula hazırlıyor. Rehberlik birimi ile çocukların duygusal gelişimlerini destekleyen İZELMAN Anaokulları 3 psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, 1 psikolog, 2 sosyolog ile çalışarak çocukları yakından gözlemliyor. Okullarda ayrıca yabancı dil, görsel sanatlar, robotik kodlama, jimnastik ve yaratıcı drama gibi branş dersleri de yer alıyor. Aliağa, Ataşehir, Balçova, Beydağ, Bornova, Buca, Dikili, Evka-2, Evka-4, Girne, Görece, Güzelyalı ve Torbalı'da İZELMAN Anaokullarına Aralık ayında Kiraz şubesi eklenecek. Gaziemir, Tire, Bergama, Bayındır, Urla ve Menemen şubelerinin açılması için de çalışmalar sürüyor.