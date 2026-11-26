Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur İstifçi, Türkiye'nin EF İngilizce Yeterlilik Endeksi (EF EPI) 2025 sonuçlarına göre 123 ülke arasında 71'inci sırada yer almasının temelinde sınav ve gramer odaklı eğitim sisteminin yattığını belirterek, "anlıyorum ama konuşamıyorum" bariyerinin ancak hata yapma korkusunu yenip dili sosyal yaşama ve günlük iletişime entegre ederek aşılabileceğini söyledi.

Küreselleşen dünyada bilimden ekonomiye, teknolojiden kültürlerarası etkileşime kadar her alanda temel bir yetkinlik haline gelen yabancı dil eğitimi, Türkiye'de yıllardır yapılan müfredat güncellemelerine ve ayrılan geniş kaynaklara rağmen gündemdeki yerini koruyor. Ana dili İngilizce olmayan ülkelerin yeterlilik düzeylerini her yıl milyonlarca kişinin test verileriyle ölçen ve ülkeleri "Çok Yüksek", "Yüksek", "Orta", "Düşük" ve "Çok Düşük" kategorilerine ayırarak eğitim sistemlerinin yanı sıra inovasyon kapasitesi ile ekonomik rekabet gücünü de ortaya koyan EF İngilizce Yeterlilik Endeksi (EF EPI) 2025 raporu, dil eğitimindeki tıkanıklığı yeniden gözler önüne serdi. Rapora göre 488 puanla 123 ülke arasında 71'inci sırada kalarak "Düşük Yeterlilik" bandında yer alan Türkiye'nin mevcut tablosunu değerlendiren Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur İstifçi, sorunun temelinde İngilizcenin ikinci dil olarak değil yabancı dil olarak öğretilmesinin yattığına dikkat çekti.

"Hata yapma korkumuz ve ezberci yaklaşımımız var"

Türkiye'de İngilizcenin günlük yaşamda aktif bir iletişim aracı olarak kullanılmadığını vurgulayan Prof. Dr. İstifçi, "Resmi olarak İngilizceyi hiçbir yerde kullanmıyoruz. Sosyal medyada, yapay zeka araçlarında veya dizilerde dile maruz kalmaya başladık ancak yaşantımıza entegre edemiyoruz. Eğitim sistemimizde hep sınavlara ve gramere odaklanan ezberci bir yapı var. Okul dışında pratik yapma imkanımız da kısıtlı. Bir de 'Konuşursam hata yaparım, arkadaşlarım bana güler' şeklinde bir ön yargımız ve hata yapma korkumuz bulunuyor. 'Gramer kurallarını ezberleyeyim, sınavdan iyi not alayım' mantığı yeterli görülüyor" dedi.

Çözüm için Milli Eğitim müfredatlarının daha fazla konuşma ve pratik odaklı hazırlanması gerektiğini ifade eden İstifçi, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin önemine değinerek, ÖSYM tarafından hayata geçirilen ve dört temel dil becerisini ölçen E-TEP sınavının önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

"Anlıyorum ama konuşamıyorum bariyerini pratikle kırıyoruz"

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için uyguladıkları yöntemleri aktaran Prof. Dr. İstifçi, derslerde ikili çalışmalar (pair work), grup çalışmaları (group work) ve rol yapma (role play) etkinliklerine ağırlık verdiklerini belirtti. Ders dışı etkinliklerle öğrencileri serbest konuşmaya teşvik ettiklerini dile getiren İstifçi, vize, final ve yeterlik sınavlarında konuşma ile yazma becerilerinin yüksek ağırlığa sahip olduğunu, çekingen öğrencilere derslerde daha fazla söz hakkı tanıyarak özgüvenlerini artırdıklarını söyledi.

"Yapay zekaya tam bağımlılık öğrenmeye zarar verir"

Pandemi sonrası 18-20 yaş grubundaki gençlerde gözlemlenen motivasyon düşüklüğüne ve yapay zeka kullanımına da değinen İstifçi, şunları kaydetti:

"Gençlerde 'Nasıl olsa yapay zeka var, niye konuşup uğraşayım' düşüncesi hakim. Oysa yurt dışına çıktığınızda insanlarla doğrudan iletişim kurmak çok değerlidir. Devamlı elinizde telefonla yapay zekaya çeviri yaptırarak dil öğrenemezsiniz, öyle olunca robot gibi olursunuz. Yapay zeka gramer ve kelime çalışmak için iyi bir asistandır ancak kültürel kodları ve bağlamı tam veremez. Biz de okulumuzda hocalarımıza yönelik 'İleri Prompt Stratejileri' çalıştayı düzenledik ve yapay zekayı kontrollü şekilde kullanarak iki yeni ders kitabı hazırladık. Ancak öğrencinin yazma becerisinde kendi fikirleri yerine sürekli yapay zekayı kopyalaması öğrenmeye ciddi zarar verir. Dil öğrenmek sabır ve sebat gerektirir, hileyle olacak iş değildir."

"Pandemi ve toplumsal baskı kadınları daha çok etkiledi"

Raporun küresel cinsiyet eğilimleri verilerinde 2018-2023 yılları arasında kadınların İngilizce yeterlilik puanlarında görülen düşüşe ilişkin de konuşan Prof. Dr. İlknur İstifçi, Covid-19 pandemisi sürecinde ev içi iş yükünün kadınların omuzlarına bindiğini ve tek bilgisayar bulunan evlerde kız çocuklarının eğitimlerinden feragat etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Üniversite ortamında da kız öğrencilerin hem çalışıp hem okuma zorunluluğu nedeniyle zaman baskısı yaşadığını belirten İstifçi, toplumun hatalar karşısında kadınlara daha eleştirel yaklaşmasının oluşturduğu mükemmeliyetçilik baskısının da dil öğreniminde çekingenliğe yol açtığını sözlerine ekledi.

DEDAK tarafından akredite edilen Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun müfredatını öğrenci ihtiyaçlarına ve kültürlerarası iletişime göre sürekli güncellediğini vurgulayan İstifçi, amaçlarının öğrencileri yalnızca kitap bilgisiyle sınırlamak değil, yazma ve konuşma becerilerinde üretken bireyler olarak küresel rekabete hazırlamak olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı