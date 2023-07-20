İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden 7 Bin Öğrenci Mezun Oldu

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin 2022-2023 yılı mezuniyet töreni Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından 7 bine yakın öğrenci kep attı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından iki oturumda düzenlenen mezuniyet törenleri kapsamında yaklaşık 7 bin öğrenci mezun oldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın açılış konuşmasını yaptığı törende, birçok öğrenci mezuniyet coşkusunu yaşarken, aileler de çocuklarının bu özel gününde onları yalnız bırakmadı.

'ARAMIZDA İLK GÜN BAŞLAYAN GÜVEN BUGÜN MAVİ DİPLOMA İLE TAÇLANDI'

Nişantaşı Eğitim Vakfı ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin kurucusu Dr. Levent Uysal, öğrencilere seslenerek 'Bu sene 7 bin mezun veriyoruz; umarız ki sizlere +1 değer katabilmişizdir. 110 ülkeden ise 4 bin öğrenci mezun ettik, hepsinden Türkiye'nin güzelliklerini kendi ülkelerinde anlatmalarını istiyoruz. Çünkü onlar Türkiyeli ve İstanbul Nişantaşı Üniversiteli. Aramızda ilk gün başlayan güven bugün mavi diploma ile taçlandı. Dünyanın her yerinde iş bulabilir ve yüksek lisansa devam edebilirsiniz. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, mezunlarıyla, öğrencileriyle hayat boyu birlikte yol alır. Hep yanınızdayız, kalbimiz, kapımız, gönlümüz hep sizinle. Hayatta mutlu, sağlıklı ve heyecan dolu olmanızı dilerim. Zaten böyle yaşayarak mesleğinizde ve hayatınızda başarılı olacaksınız. Lütfen heyecanınızı kaybetmeyin' ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZI HAYATA ÖZEL OLARAK HAZIRLADIK'

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise şöyle konuştu:

'İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin 2022-2023 mezuniyet törenini çok anlamlı bir yılda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kutluyoruz. Böyle bir törenin tekrarlanması için bir yüzyıl daha beklemek gerekecek. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri içinde de çok özel bir yere sahiptir. Biz bu törende 170'e yakın farklı tipte diploma dağıtacak; ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanında 7 bine yakın öğrencimizin diplomalarını vereceğiz. Bunların arasında Türkiye'nin gönüllü elçileri olacak toplamda 4 bin 700'ü geçen uluslararası öğrencilerimizden 583'ünü bu dönem mezun edeceğiz. Günün en anlamlı noktalarından biri ise küresel güç olan ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerimizi yeni hayatlarına uğurluyor olmamızdır. Kendilerini çok donanımlı yetiştirdik. Birçok üniversitede olmayan iş başında mesleki uygulama olan 7 +1 programı ile çocuklarımızı hayata özel olarak hazırladık. Önümüzdeki yıllarda mezun olan öğrencilerimizin başarı hikayelerini hep birlikte göreceğimize inanıyorum.?