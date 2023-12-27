İsminin bir okula verilmesi ortalığı karıştırdı! İşkence iddialarıyla tanınan Esat Oktay Yıldıran kimdir?

İzmir'in Buca ilçesinde yıkılıp yeniden yapılan bir okula, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde yapılan işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran'ın isminin verilmesi tepkileri beraberinde getirdi. Açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, "Böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bu bağlamda ad verme yetkisi olan İzmir Valiliği'ne gerekli bilgi verilmiştir." ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Yıldıran'ın hayat hikayesi merak konusu oldu.

DARBENİN ARDINDAN DİYARBAKIR CEZAEVİ'NDE GÖREV YAPTI

1949 yılında İstanbul'da doğan Esat Oktay Yıldıran, 12 Eylül Darbesi sonrası 24 Şubat 1981-1983 tarihleri arasında Diyarbakır E Tipi Askerî Cezaevi'nde yüzbaşı rütbesiyle güvenlik amiri olarak görev yaptı. O dönem yüzbaşı rütbesine sahip Yıldıran, Diyarbakır E Tipi Askerî Cezaevi'ne Ankara'dan gönderilmişti. Yıldıran, görevi sırasında işkenceler nedeniyle 60'a yakın kişinin ölümüne yol açmakla sorumlu tutuluyor.

HAKKINDAKİ İŞKENCE SÖYLEMLERİ KORKUNÇ

Yıldıran'ın görev yaptığı süreçte cezaevinde 30'dan fazla tutuklu öldü. Yıldıran'ın Türkçe bilmeyen tutuklulara 1 gecede İstiklal Marşı, Andımız, Gençliğe Hitabe ve Atatürk İlkelerini ezberlettiği öne sürüldü. Ayrıca Yıldıran'ın "Co" adında bir Alman çoban köpeğini mahkumların cinsel organlarını ısırması için eğittiği ve tüm mahkumların bu köpeği selamlamakla hükümlü olduğu iddia edilmişti.

SUİKAST SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Yıldıran, Diyarbakır Cezaevi'ndeki görevinin ardından İstanbul'a atanmış ve İstanbul 23. Piyade Tümeni'nde binbaşı rütbesiyle tabur komutanı olarak görev yapmıştı. Yıldıran, 1988 yılında İstanbul'da bindiği bir halk otobüsünde öldürüldü. Silahlı saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

"SİZE ÖYLE BİR PROGRAM UYGULAYACAĞIM Kİ ÇIKTIĞINIZDA KENDİNİZİ TANIYAMAYACAKSINIZ"

25. ve 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, cezaevi anılarını anlattığı bir röportajında Yıldıran için şu ifadeleri kullanmıştı: "Cezaevinde akıl almaz işler yapılıyordu. 60'a yakın marş ezberlemişti herkes. Çıplak havalandırılmaya çıkarılmak, buzların üzerinde süründürülmek, her gün copla tecavüze uğramak. Aklınıza gelebilecek çok kaba, çok insan onurunu yerle bir eden uygulamalardı. Maddi ve manevi olarak bir kişiliksizleştirme, bir kişilik katli gibi düşünebilirsiniz. Nitekim bu işin başındaki İç Güvenlik Amiri Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran, bunu sürekli söylüyordu. Toplu konuşmalar yapıyordu ve o konuşmaları hücrelerden, koğuşlardan dinlerdik. Hep şunu söylerdi, 'Size öyle bir program uygulayacağım ki buradan çıktığınız zaman kendinizi tanıyamayacaksınız'. Gerçekten de böyle oldu."